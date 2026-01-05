記事"MQL5.community での新規記事発表システム"についてのディスカッション - ページ 8

Rashid Umarov #:

"検査に出す "というコマンドがある。

これはあなたが言っているボタンですか、私の理解は正しいですか？

[編集] 私は正しく理解していると思います。ただ、あなたの管理インターフェイスが通常のユーザーインターフェイスと少し違うだけです。



 
Rashid Umarov #:

記事を書く前に、このトピックに関するサイト検索をしてみよう。例えば、こんな記事が あります。

これで、：

  • どのように記事を書くべきか
  • どのようなトピックがすでに取り上げられているか
ありがとうございました。
 
Vladislav Boyko #:

このボタンのことですよね？

[編集] 私は正しく理解して いると思います。ただ、あなたの管理インターフェイスは通常のユーザーインターフェイスとは少し違います。

はい、その通りです。

私は異なるインターフェイスを持っています

 

新しい記事を作成しようとしたところ、ドキュメントには次のように書かれていました：

承認ポイント

その後、一番上にある記事作成中に次のような表示も出ました。

モデレーターに送る

プランを作成し、レビューのために送信をクリックしたところ、記事のボリュームが0.4ページと少なすぎるため、レビューのために送信できませんでしたと表示されました。何度もプランに情報を追加したのですが、それでもページ数が少ないと表示されます。いろいろなところを検索してみると、スペースを除いた文字数は2000文字以上であるべきだと書いてありました。私もそうしましたが、それでも次のようなエラーが出ます。

エラー

プランの見直しだけで5ページ書く必要があるのですか？5ページ書くということは、プランだけでなく、私の記事をほぼ完成させるということです。

モデレーターのレビューを受けるためのプランの送信条件はどこで入手できますか？この記事自体に記載されているはずですよね？

 
プランというのは記事の草稿のことだと思いますので、このレビューのために記事全体を送ってください。

 
あなたの草稿を見ました

https://www.mql5.com/en/articles/19175/198393#!tab=article

pythonとgoogle sheetについて書かれていますが、トレーダーについては何も書かれていません。

 
Eleni Anna Branou #:

企画というのは記事の草稿のことだと思うので、この審査には記事全体を送ってください。

了解しました。ありがとう、エレニ

 
Rashid Umarov #:

あなたの草稿を見た

https://www.mql5.com/ja/articles/19175/198393#!tab=記事

pythonとgoogle sheetについて書かれていますが、トレーダーについては何も書かれていません。

素晴らしい。ありがとう。

 

記事を投稿したのですが、査読/受理されるまでどのくらいかかるかお聞きしたいのです。

 
David Kitonga Mutua #:

記事を投稿したのですが、査読/受理されるまでどのくらいかかるかお聞きしたいのです。

金曜日に投稿したので、来週まで待つ必要があります。
