記事"MQL5.community での新規記事発表システム"についてのディスカッション - ページ 8

Vladislav Boyko 2025.06.30 18:24 #71
Rashid Umarov #:"検査に出す "というコマンドがある。
これはあなたが言っているボタンですか、私の理解は正しいですか？
[編集] 私は正しく理解していると思います。ただ、あなたの管理インターフェイスが通常のユーザーインターフェイスと少し違うだけです。

Eugene Mmene 2025.06.30 18:24 #72
Rashid Umarov #:記事を書く前に、このトピックに関するサイト検索をしてみよう。例えば、こんな記事が あります。これで、：
どのように記事を書くべきか
どのようなトピックがすでに取り上げられているか
ありがとうございました。

Rashid Umarov 2025.07.01 11:23 #73
Vladislav Boyko #:このボタンのことですよね？[編集] 私は正しく理解して いると思います。ただ、あなたの管理インターフェイスは通常のユーザーインターフェイスとは少し違います。
はい、その通りです。
私は異なるインターフェイスを持っています

Ramesh Maharjan 2025.08.14 10:16 #74
新しい記事を作成しようとしたところ、ドキュメントには次のように書かれていました：
その後、一番上にある記事作成中に次のような表示も出ました。
プランを作成し、レビューのために送信をクリックしたところ、記事のボリュームが0.4ページと少なすぎるため、レビューのために送信できませんでしたと表示されました。何度もプランに情報を追加したのですが、それでもページ数が少ないと表示されます。いろいろなところを検索してみると、スペースを除いた文字数は2000文字以上であるべきだと書いてありました。私もそうしましたが、それでも次のようなエラーが出ます。
プランの見直しだけで5ページ書く必要があるのですか？5ページ書くということは、プランだけでなく、私の記事をほぼ完成させるということです。
モデレーターのレビューを受けるためのプランの送信条件はどこで入手できますか？この記事自体に記載されているはずですよね？

Eleni Anna Branou 2025.08.14 11:02 #75
lazymesh #:新しい記事を作ろうとしたら、ドキュメントに次のように書かれていた：と書いてあるのですが、トップで記事を作成しているときにも次のように表示されました。プランを作成し、レビューのために送信をクリックしたところ、記事のボリュームが0.4ページと少なすぎるため、レビューのために送信できませんでしたと表示されました。何度もプランに情報を追加したのですが、それでもページ数が少ないと表示されます。いろいろなところを検索してみると、スペースを除いた文字数は2000文字以上であるべきだと書いてありました。私もそれを実行しましたが、まだ私は次のエラーが表示されます。プランの見直しだけで5ページ書く必要があるのですか？5ページ書くということは、プランだけでなく、私の記事をほぼ完成させるということです。モデレーターにレビューしてもらうためのプランの必要条件はどこで入手できますか？この記事自体に記載されているはずですよね？
プランというのは記事の草稿のことだと思いますので、このレビューのために記事全体を送ってください。

Rashid Umarov 2025.08.14 11:50 #76
lazymesh #:新しい記事を作ろうとしたら、ドキュメントに次のように書かれていた：そして、トップで記事を作成すると、次のようになります。アウトラインを作成し、検証のために送信ボタンをクリックしました。記事が0.4ページと小さすぎるため、検証に送ることができません。何度も何度もプランに情報を追加しましたが、ページ数が少ないと文句を言われます。いろいろなところを検索してみると、スペースを除いた文字数は2000文字以上であるべきだと書いてありました。それもやってみましたが、まだ次のようなエラーが出ます。プラン・レビューのために5ページ書く必要があるのですか？5ページ書くということは、プランだけでなく、記事をほぼ完成させるということです。司会者レビューのために記事を提出するための必要条件はどこで入手できますか？記事そのものに記載されているはずですよね？
あなたの草稿を見ました https://www.mql5.com/en/articles/19175/198393#!tab=article pythonとgoogle sheetについて書かれていますが、トレーダーについては何も書かれていません。

Ramesh Maharjan 2025.08.14 21:09 #77
Eleni Anna Branou #:企画というのは記事の草稿のことだと思うので、この審査には記事全体を送ってください。
了解しました。ありがとう、エレニ

Ramesh Maharjan 2025.08.14 21:11 #78
Rashid Umarov #:あなたの草稿を見たhttps://www.mql5.com/ja/articles/19175/198393#!tab=記事pythonとgoogle sheetについて書かれていますが、トレーダーについては何も書かれていません。
素晴らしい。ありがとう。

David Kitonga Mutua 2025.09.28 16:13 #79
記事を投稿したのですが、査読/受理されるまでどのくらいかかるかお聞きしたいのです。

Eleni Anna Branou 2025.09.28 16:34 #80
David Kitonga Mutua #: 記事を投稿したのですが、査読/受理されるまでどのくらいかかるかお聞きしたいのです。
金曜日に投稿したので、来週まで待つ必要があります。
"検査に出す "というコマンドがある。
これはあなたが言っているボタンですか、私の理解は正しいですか？
[編集] 私は正しく理解していると思います。ただ、あなたの管理インターフェイスが通常のユーザーインターフェイスと少し違うだけです。
記事を書く前に、このトピックに関するサイト検索をしてみよう。例えば、こんな記事が あります。
これで、：
このボタンのことですよね？
[編集] 私は正しく理解して いると思います。ただ、あなたの管理インターフェイスは通常のユーザーインターフェイスとは少し違います。
はい、その通りです。
私は異なるインターフェイスを持っています
新しい記事を作成しようとしたところ、ドキュメントには次のように書かれていました：
その後、一番上にある記事作成中に次のような表示も出ました。
プランを作成し、レビューのために送信をクリックしたところ、記事のボリュームが0.4ページと少なすぎるため、レビューのために送信できませんでしたと表示されました。何度もプランに情報を追加したのですが、それでもページ数が少ないと表示されます。いろいろなところを検索してみると、スペースを除いた文字数は2000文字以上であるべきだと書いてありました。私もそうしましたが、それでも次のようなエラーが出ます。
プランの見直しだけで5ページ書く必要があるのですか？5ページ書くということは、プランだけでなく、私の記事をほぼ完成させるということです。
モデレーターのレビューを受けるためのプランの送信条件はどこで入手できますか？この記事自体に記載されているはずですよね？
プランというのは記事の草稿のことだと思いますので、このレビューのために記事全体を送ってください。
あなたの草稿を見ました
https://www.mql5.com/en/articles/19175/198393#!tab=article
pythonとgoogle sheetについて書かれていますが、トレーダーについては何も書かれていません。
企画というのは記事の草稿のことだと思うので、この審査には記事全体を送ってください。
了解しました。ありがとう、エレニ
素晴らしい。ありがとう。
記事を投稿したのですが、査読/受理されるまでどのくらいかかるかお聞きしたいのです。
