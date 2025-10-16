ライブラリ: EasyAndFastGUIグラフィックインターフェース作成ライブラリ - ページ 44

Miguel Angel Vico Alba #:

作者の説明によると、一時期バージョン2.0がマーケットで入手可能だったようです。

しかし、現在は入手不可能になっています。Eleniが言ったように、作者に連絡してください（プライベートメッセージを送る）。

彼（作者）とは電報で連絡を取ることができます。

tol64 💎
tol64 💎
  • t.me
You can contact @tol64 right away.
 
Mateus Cerqueira Lopes #:

彼（筆者）への連絡は電報で。

アナトーリの公式電報ですか？

確かですか？

 
どなたか教えてください。TextEditのインクリメントボタンとデクリメントボタンの画像や色を変更したいのですが、この変更にアクセスできるポインタが見つかりません。 "btnInc.IconFile() "を使ってみましたが、うまくいきませんでした。

void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // サブコンポーネント・ポテンシャルの取得
   CTextBox *entry   = textEdit.GetTextBoxPointer();
   CButton  *btnInc  = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton  *btnDec  = textEdit.GetDecButtonPointer();

   // ---------- テキストのスタイル ----------
   entry.LabelColor(clrBlack);
   entry.BackColor(clrWhite);
   entry.BorderColor(clrSilver);

   // ---------- インクリメント・ボタン ----------
   btnInc.BackColor(clrWhite);
   btnInc.BackColorHover(clrLightGray);
   btnInc.BorderColor(clrSilver);
   btnInc.BorderColorHover(clrDarkGray);

   // ---------- 除去ボタン ----------
   btnDec.BackColor(clrWhite);
   btnDec.BackColorHover(clrLightGray);
   btnDec.BorderColor(clrSilver);
   btnDec.BorderColorHover(clrDarkGray);
}
 
@Arturo Hugo Ninamango #これはアナトーリの公式電報か

アナトリのプロフィール・ページに アクセスすれば、そこに表示されているはずだ。ユーザー名"tol64"を見れば一目瞭然だが...。

Anatoli Kazharski - tol64 - Trader's profile
Anatoli Kazharski - tol64 - Trader's profile
  • 2024.09.21
  • www.mql5.com
Trader's profile
 
Tiago Silvano Souza Felipe #:
どなたか教えてください。TextEditのインクリメントボタンとデクリメントボタンの画像や色を変更したいのですが、この変更にアクセスできるポインタが見つかりません。 "btnInc.IconFile() "を使ってみましたが、うまくいきませんでした。

以下の行を追加してみてください

void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // サブコンポーネント・ポテンシャルの取得
   CTextBox *entry   = textEdit.GetTextBoxPointer();
   CButton  *btnInc  = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton  *btnDec  = textEdit.GetDecButtonPointer();

   // ---------- テキストのスタイル ----------
   entry.LabelColor(clrBlack);
   entry.BackColor(clrWhite);
   entry.BorderColor(clrSilver);

   // ---------- インクリメント・ボタン ----------
   btnInc.IsStaticColors(true);   // > これを試して...
   
   btnInc.BackColor(clrWhite);
   btnInc.BackColorHover(clrLightGray);
   btnInc.BorderColor(clrSilver);
   btnInc.BorderColorHover(clrDarkGray);

   // ---------- 除去ボタン ----------
   btnDec.IsStaticColors(true);   // > これを試して...
   
   btnDec.BackColor(clrWhite);
   btnDec.BackColorHover(clrLightGray);
   btnDec.BorderColor(clrSilver);
   btnDec.BorderColorHover(clrDarkGray);
}


このセクションでうまくいかない場合は、コントロールを作成する前に使用してみてください。



 
Fernando Carreiro #:

アナトイルのプロフィール・ページに アクセスすれば、そこに表示されているのを見たはずだ。ユーザー名"tol64"を見れば一目瞭然だが...。

私はあなたに手紙を書きましたが、返事はありませんでした。

 
Arturo Hugo Ninamango #:

次の行を追加してみてください。


このセクションでうまくいかない場合は、コントロールを作成する前に使用してみてください。



返信ありがとうございます。しかし、この "IsStaticColors "メソッドはどのクラスにも存在しません。ライブラリは最新版です。

 
Tiago Silvano Souza Felipe # :
ご返信ありがとうございます。しかし、この "IsStaticColors "メソッドはどのクラスにも存在しません。ライブラリの最新版を持っています。

MT4ではテストしていませんが、MT5では完全に機能しています。

 
Arturo Hugo Ninamango #:

MT4ではテストしていませんが、MT5では完全に機能しています。

すみません、説明が正しくなかったかもしれません。背景色は変更できますが、矢印の色を変更する必要があります。デフォルトの色はダークで、増分ボタンの背景色をダークに変更すると消えてしまいます。パネル1 パネル2

void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // 主ボタン (コンボボックスのボタン)
   CTextBox *entry   = textEdit.GetTextBoxPointer();
   
   entry.LabelColor(            corEntryTexto);
   entry.LabelColorHover(       corEntryTextoHover);
   entry.LabelColorPressed(     corEntryTextoPress);
   entry.BackColor(             corEntryFundo);
   entry.BackColorHover(        corEntryFundoHover);
   entry.BackColorPressed(      corEntryFundoPress);
   entry.BorderColor(           corEntryBorda);
   entry.BorderColorHover(      corEntryBordaHover);
   entry.BorderColorPressed(    corEntryTextoPress);     // サポートするコンポーネント

   CButton *btnInc = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton *btnDec = textEdit.GetDecButtonPointer();

   // 増減ボタン 
   btnInc.BackColor(        clrWhite);
   btnInc.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnInc.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnInc.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);

   btnDec.BackColor(        clrYellow);
   btnDec.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnDec.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnDec.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);
}
 
Tiago Silvano Souza Felipe # :

すみません、説明が正しくなかったかもしれません。背景色は変えられるのですが、矢印の色を変えたいのです。デフォルトの色はダークで、インクリメント・ボタンの背景色をダークに変更すると消えてしまいます


m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().BackColor(clrGreen);
m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().BackColorHover(clrOrange);
m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().IconFile(RECURSOS_RUTA_IMAGENES + "arrow_up.bmp");
  
m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().BackColor(clrCyan);
m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().BackColorHover(clrBlueViolet);
m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().IconFile(RECURSOS_RUTA_IMAGENES + "arrow_down.bmp");



