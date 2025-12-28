経済指標カレンダー
フランス非農業部門雇用者数前期比 (France Nonfarm Payrolls q/q)
国：
フランス
EUR, ユーロ
セクター
労働
|低
|0.0%
|-0.3%
|
-0.3%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.0%
|
0.0%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
非農業部門雇用者数は、指定された月に米国経済の農業および政府以外のすべての部門で作成された新しい雇用の数を反映します。指数の伸びはユーロの相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"フランス非農業部門雇用者数前期比 (France Nonfarm Payrolls q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
0.0%
-0.3%
-0.3%
3 Q 2025 予備的
-0.3%
0.2%
0.2%
2 Q 2025
0.2%
0.0%
0.0%
2 Q 2025 予備的
0.0%
0.0%
-0.1%
1 Q 2025
-0.1%
0.0%
0.0%
1 Q 2025 予備的
0.0%
0.0%
-0.3%
4 Q 2024
-0.3%
-0.2%
-0.2%
4 Q 2024 予備的
-0.2%
0.1%
0.1%
3 Q 2024
0.2%
-0.1%
-0.1%
3 Q 2024 予備的
-0.1%
-0.1%
-0.1%
2 Q 2024
0.0%
0.0%
0.0%
2 Q 2024 予備的
0.0%
0.2%
0.3%
1 Q 2024
0.3%
0.2%
0.2%
1 Q 2024 予備的
0.2%
0.0%
-0.1%
4 Q 2023
0.0%
0.0%
0.0%
4 Q 2023 予備的
0.0%
0.3%
0.1%
3 Q 2023
0.1%
-0.1%
-0.1%
3 Q 2023 予備的
-0.1%
0.3%
0.1%
2 Q 2023
0.1%
0.1%
0.1%
2 Q 2023 予備的
0.1%
0.4%
0.4%
1 Q 2023
0.3%
0.2%
0.2%
1 Q 2023 予備的
0.2%
0.4%
0.2%
4 Q 2022
0.2%
0.0%
0.0%
4 Q 2022 予備的
0.0%
0.4%
0.6%
3 Q 2022
0.4%
0.4%
0.4%
3 Q 2022 予備的
0.4%
0.5%
0.5%
2 Q 2022
0.4%
0.5%
0.5%
2 Q 2022 予備的
0.5%
0.3%
0.3%
1 Q 2022
0.3%
0.3%
0.3%
1 Q 2022 予備的
0.3%
0.2%
0.6%
4 Q 2021
0.4%
0.5%
0.5%
4 Q 2021 予備的
0.5%
0.5%
0.5%
3 Q 2021
0.4%
0.5%
0.5%
3 Q 2021 予備的
0.5%
1.2%
1.4%
2 Q 2021
1.1%
1.2%
1.2%
2 Q 2021 予備的
1.2%
0.1%
0.5%
1 Q 2021
0.3%
0.3%
0.3%
1 Q 2021 予備的
0.3%
0.6%
-0.1%
4 Q 2020
-0.1%
-0.2%
-0.2%
4 Q 2020 予備的
-0.2%
0.0%
1.6%
3 Q 2020
1.6%
1.8%
1.8%
3 Q 2020 予備的
1.8%
-1.7%
-0.8%
2 Q 2020
-0.9%
-0.6%
-0.6%
2 Q 2020 予備的
-0.6%
-2.2%
-2.5%
1 Q 2020
-2.0%
-2.3%
-2.3%
1 Q 2020 予備的
-2.3%
0.2%
0.4%
4 Q 2019
0.4%
0.2%
0.2%
4 Q 2019 予備的
0.2%
0.2%
0.2%
3 Q 2019
0.2%
0.3%
0.3%
3 Q 2019 予備的
0.3%
0.2%
0.2%
