経済指標カレンダー
フランス国内総生産(GDP)前年比 (France Gross Domestic Product (GDP) y/y)
国：
フランス
EUR, ユーロ
セクター
GDP
|中
|0.9%
|0.9%
|
0.9%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.8%
|
0.9%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
フランス国内総生産(GDP)前年比は、報告された年に国内生産された商品及びサービスの市場価値の前年と比較した変化を反映しています。GDPは、統計情報(国別経済指標)、予測モデル及び専門家の評価を使用して計算されます。GDPの伸びはユーロ相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"フランス国内総生産(GDP)前年比 (France Gross Domestic Product (GDP) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
0.9%
0.9%
0.9%
3 Q 2025 予備的
0.9%
0.7%
0.7%
2 Q 2025
0.8%
0.7%
0.7%
2 Q 2025 予備的
0.7%
0.7%
0.6%
1 Q 2025
0.6%
0.8%
0.8%
1 Q 2025 予備的
0.8%
0.3%
0.8%
4 Q 2024
0.6%
0.7%
0.7%
4 Q 2024 予備的
0.7%
1.2%
1.2%
3 Q 2024
1.2%
1.3%
1.3%
3 Q 2024 予備的
1.3%
1.0%
1.0%
2 Q 2024
1.0%
1.1%
1.1%
2 Q 2024 予備的
1.1%
1.0%
1.5%
1 Q 2024
1.1%
1.1%
0.7%
1 Q 2024 予備的
1.1%
0.4%
0.8%
4 Q 2023
0.7%
0.7%
0.7%
4 Q 2023 予備的
0.7%
0.5%
0.6%
3 Q 2023
0.6%
0.7%
0.7%
3 Q 2023 予備的
0.7%
0.7%
1.1%
2 Q 2023
1.0%
0.9%
0.9%
2 Q 2023 予備的
0.9%
0.8%
0.9%
1 Q 2023
0.9%
0.8%
0.8%
1 Q 2023 予備的
0.8%
0.5%
0.4%
4 Q 2022
0.5%
0.5%
0.5%
4 Q 2022 予備的
0.5%
1.0%
1.0%
3 Q 2022
1.0%
1.0%
1.0%
3 Q 2022 予備的
1.0%
4.2%
4.2%
2 Q 2022
4.2%
4.2%
4.2%
2 Q 2022 予備的
4.2%
4.9%
4.8%
1 Q 2022
4.5%
5.3%
5.3%
1 Q 2022 予備的
5.3%
4.2%
5.5%
4 Q 2021
5.4%
5.4%
5.4%
4 Q 2021 予備的
5.4%
8.5%
3.5%
3 Q 2021
3.3%
3.3%
3.3%
3 Q 2021 予備的
3.3%
18.3%
18.8%
2 Q 2021
18.7%
18.7%
18.7%
2 Q 2021 予備的
18.7%
-4.6%
1.7%
1 Q 2021
1.2%
1.5%
1.5%
1 Q 2021 予備的
1.5%
-8.4%
-4.8%
4 Q 2020
-4.9%
-5.0%
-5.0%
4 Q 2020 予備的
-5.0%
4.6%
-3.9%
3 Q 2020
-3.9%
-4.3%
-4.3%
3 Q 2020 予備的
-4.3%
-23.0%
-18.9%
2 Q 2020
-18.9%
-19.0%
-19.0%
2 Q 2020 予備的
-19.0%
-5.5%
-5.7%
1 Q 2020
-5.0%
-5.4%
-5.4%
1 Q 2020 予備的
-5.4%
0.1%
0.9%
4 Q 2019
0.9%
0.8%
0.8%
4 Q 2019 予備的
0.8%
1.4%
1.4%
3 Q 2019
1.4%
1.3%
1.3%
3 Q 2019 予備的
1.3%
1.5%
1.4%
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用