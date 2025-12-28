カレンダーセクション

国：
フランス
EUR, ユーロ
情報源：
財務省 (Ministry for the Economy and Finance)
政府
€​-136.2 B
€​-155.4 B
最後の発表 重要性 実際 予測
€​-136.2 B
次の発表 実際 予測
政府予算残高は、報告された期間が終了した時点の政府収入と支出の差を反映しています。正の値は財政余剰を意味し、ユーロ相場にプラスの影響を与える可能性があります。負の値は、ユーロにとってマイナスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

"フランス政府予算収支 (France Government Budget Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
€​-136.2 B
€​-155.4 B
9月 2025
€​-155.4 B
€​-157.5 B
8月 2025
€​-157.5 B
€​-142.0 B
7月 2025
€​-142.0 B
€​-100.4 B
6月 2025
€​-100.4 B
€​-94.0 B
5月 2025
€​-94.0 B
€​-69.3 B
4月 2025
€​-69.3 B
€​-47.0 B
3月 2025
€​-47.0 B
€​-40.3 B
2月 2025
€​-40.3 B
€​-17.3 B
1月 2025
€​-17.3 B
€​-156.3 B
12月 2024
€​-156.3 B
€​-172.5 B
11月 2024
€​-172.5 B
€​-157.4 B
10月 2024
€​-157.4 B
€​-173.8 B
9月 2024
€​-173.8 B
€​-171.9 B
8月 2024
€​-171.9 B
€​-156.9 B
7月 2024
€​-156.9 B
€​-103.5 B
6月 2024
€​-103.5 B
€​-113.5 B
5月 2024
€​-113.5 B
€​-91.6 B
4月 2024
€​-91.6 B
€​-52.8 B
3月 2024
€​-52.8 B
€​-44.0 B
2月 2024
€​-44.0 B
€​-25.7 B
1月 2024
€​-25.7 B
€​-173.3 B
12月 2023
€​-173.3 B
€​-198.0 B
11月 2023
€​-198.0 B
€​-177.7 B
10月 2023
€​-177.7 B
€​-186.1 B
9月 2023
€​-186.1 B
€​-187.9 B
8月 2023
€​-187.9 B
€​-169.0 B
7月 2023
€​-169.0 B
€​-116.2 B
6月 2023
€​-116.2 B
€​-107.2 B
5月 2023
€​-107.2 B
€​-83.7 B
4月 2023
€​-83.7 B
€​-54.7 B
3月 2023
€​-54.7 B
€​-50.3 B
2月 2023
€​-50.3 B
€​-21.1 B
1月 2023
€​-21.1 B
€​-151.5 B
12月 2022
€​-151.5 B
€​-159.3 B
11月 2022
€​-159.3 B
€​-143.2 B
10月 2022
€​-143.2 B
€​-146.6 B
9月 2022
€​-146.6 B
€​-149.9 B
8月 2022
€​-149.9 B
€​-131.2 B
7月 2022
€​-131.2 B
€​-76.1 B
6月 2022
€​-76.1 B
€​-82.3 B
5月 2022
€​-82.3 B
€​-67.3 B
4月 2022
€​-67.3 B
€​-38.3 B
3月 2022
€​-38.3 B
€​-37.6 B
2月 2022
€​-37.6 B
€​-15.9 B
1月 2022
€​-15.9 B
€​-170.7 B
12月 2021
€​-170.7 B
€​-181.0 B
11月 2021
€​-181.0 B
€​-171.6 B
10月 2021
€​-171.6 B
€​-175.1 B
9月 2021
€​-175.1 B
€​-178.0 B
