フランス10年OAT入札 (France 10-Year OAT Auction)

国：
フランス
EUR, ユーロ
情報源：
フランス国債庁 (Agence France Trésor)
3.380%
3.430%
最後の発表 重要性 実際 予測
3.380%
次の発表 実際 予測
10年OAT債入札は、10年間で満期となるOAT財務省証券の利回りを表します。利回りはフランス政府の負債状況を反映することがあるため、利回りの上昇は景気の上昇の先行きとなる可能性があります。また、その低下は景気後退の兆しと見ることができます。

"フランス10年OAT入札 (France 10-Year OAT Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3.380%
3.430%
3.430%
3.510%
3.510%
3.170%
3.170%
3.240%
3.240%
3.370%
3.370%
3.510%
3.510%
3.150%
3.150%
3.400%
3.400%
3.240%
3.240%
2.920%
2.920%
2.950%
2.950%
3.010%
3.010%
3.230%
3.230%
3.050%
3.050%
3.030%
3.030%
2.870%
2.870%
2.810%
2.810%
2.700%
2.700%
2.590%
2.590%
2.750%
2.750%
3.320%
3.320%
3.560%
3.560%
3.150%
3.150%
3.090%
3.090%
3.040%
3.040%
2.850%
2.850%
2.830%
2.830%
2.700%
2.700%
3.200%
3.200%
2.680%
2.680%
2.770%
2.770%
2.190%
2.190%
2.760%
2.760%
2.590%
2.590%
2.210%
2.210%
1.430%
1.430%
1.920%
1.920%
1.720%
1.720%
1.510%
1.510%
1.170%
1.170%
0.520%
0.520%
0.450%
0.450%
0.300%
0.300%
-0.190%
-0.190%
0.160%
0.160%
0.150%
0.150%
-0.050%
-0.050%
-0.230%
-0.230%
0.130%
0.130%
0.160%
1234
