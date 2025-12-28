新車登録数前月比は、今月のフランスでの新規登録乗用車の数の前月と比較した変化を反映しています。毎月第4営業日に、欧州自動車製造業者協会ACEAのメンバーであるフランス自動車製造業者協会CCFAは、先月の新規登録車の数に関するデータを公開します。車両のタイプ、メーカー、地域ごとに個別のデータが発表されます。

レポート計算用のデータは、現地の規制当局および保険会社から収集されます。レポートには、初めてプレートを受け取った新しい車のみが含まれます。すでに国内または海外で登録されている車はすべてレポートから除外されます。したがって、登録データは自動車販売を直接反映します。

この指標の伸びは、消費の伸びと国内の好ましい経済状況を示しています。ただし、自動車の販売と登録は、環境基準の厳格化などの非経済的要因の影響も受けます。したがって、通貨相場に対する指標の影響は限られています。一般的に、予想より高い値はユーロ相場にプラスの影響を与える可能性があります。

