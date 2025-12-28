カレンダーセクション

フランス新車登録台数前月比 (France New Car Registrations m/m)

国：
フランス
EUR, ユーロ
情報源：
フランス自動車メーカー委員会(CCFA)/AAA DATA (French Automobile Manufacturers' Association (CCFA)/AAA DATA)
ビジネス
-4.7%
-0.6%
最後の発表 重要性 実際 予測
-4.7%
次の発表 実際 予測
新車登録数前月比は、今月のフランスでの新規登録乗用車の数の前月と比較した変化を反映しています。毎月第4営業日に、欧州自動車製造業者協会ACEAのメンバーであるフランス自動車製造業者協会CCFAは、先月の新規登録車の数に関するデータを公開します。車両のタイプ、メーカー、地域ごとに個別のデータが発表されます。

レポート計算用のデータは、現地の規制当局および保険会社から収集されます。レポートには、初めてプレートを受け取った新しい車のみが含まれます。すでに国内または海外で登録されている車はすべてレポートから除外されます。したがって、登録データは自動車販売を直接反映します。

この指標の伸びは、消費の伸びと国内の好ましい経済状況を示しています。ただし、自動車の販売と登録は、環境基準の厳格化などの非経済的要因の影響も受けます。したがって、通貨相場に対する指標の影響は限られています。一般的に、予想より高い値はユーロ相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

"フランス新車登録台数前月比 (France New Car Registrations m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-4.7%
-0.6%
10月 2025
-0.6%
59.8%
9月 2025
59.8%
-24.5%
8月 2025
-24.5%
-31.3%
7月 2025
-31.3%
36.8%
6月 2025
36.8%
-10.7%
5月 2025
-10.7%
-9.8%
4月 2025
-9.8%
8.7%
3月 2025
8.7%
23.5%
2月 2025
23.5%
-37.6%
1月 2025
-37.6%
37.8%
12月 2024
37.8%
-1.6%
11月 2024
-1.6%
-2.5%
10月 2024
-2.5%
61.7%
9月 2024
61.7%
-31.8%
8月 2024
-31.8%
-30.6%
7月 2024
-30.6%
28.6%
6月 2024
28.6%
-3.9%
5月 2024
-3.9%
-18.4%
4月 2024
-18.4%
26.2%
3月 2024
26.2%
16.6%
2月 2024
16.6%
-32.4%
1月 2024
-32.4%
18.5%
12月 2023
18.5%
0.2%
11月 2023
0.2%
-2.5%
10月 2023
-2.5%
37.6%
9月 2023
37.6%
-11.9%
8月 2023
-11.9%
-32.4%
7月 2023
-32.4%
31.1%
6月 2023
31.1%
9.8%
5月 2023
9.8%
-27.5%
4月 2023
-27.5%
44.7%
3月 2023
44.7%
12.8%
2月 2023
12.8%
-29.2%
1月 2023
-29.2%
18.0%
12月 2022
18.0%
7.2%
11月 2022
7.2%
-11.4%
10月 2022
-11.4%
54.4%
9月 2022
54.4%
-15.0%
8月 2022
-15.0%
-37.1%
7月 2022
-37.1%
34.9%
6月 2022
34.9%
16.6%
5月 2022
16.6%
-26.1%
4月 2022
-26.1%
27.5%
3月 2022
27.5%
12.1%
2月 2022
12.1%
-34.9%
1月 2022
-34.9%
29.6%
12月 2021
29.6%
2.9%
11月 2021
2.9%
-11.4%
10月 2021
-11.4%
52.0%
123
