経済指標カレンダー
フランス鉱工業生産前月比 (France Industrial Production m/m)
国：
フランス
EUR, ユーロ
セクター
ビジネス
|低
|0.7%
|-0.9%
|
0.2%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.0%
|
0.7%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
工業生産量(Industrial Production)前月比は、指定された月の工業製品の量と産業部門の活動量を前月と比較して測定します。成長率は、カレンダーに従って調整された数値に基づいて計算されます。指数の計算には、製造業、鉱業、建設、公益事業が含まれます。指数データは、ユーロ圏の産業部門の発展を測定する際に使用されます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"フランス鉱工業生産前月比 (France Industrial Production m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
10月 2025
0.7%
-0.9%
0.2%
9月 2025
-0.9%
-0.7%
0.8%
8月 2025
-0.1%
3.3%
-0.7%
7月 2025
3.7%
0.5%
-1.1%
6月 2025
-0.7%
-0.3%
3.8%
5月 2025
-1.4%
-0.1%
-0.5%
4月 2025
0.1%
-0.2%
-1.4%
3月 2025
1.0%
-0.7%
0.2%
2月 2025
0.7%
0.0%
-0.5%
1月 2025
-0.6%
0.4%
-0.5%
12月 2024
-0.4%
0.6%
0.1%
11月 2024
0.2%
0.2%
-0.3%
10月 2024
-0.1%
-0.3%
-0.8%
9月 2024
-0.9%
-0.4%
1.1%
8月 2024
1.4%
-0.2%
0.2%
7月 2024
-0.5%
0.6%
0.8%
6月 2024
0.8%
-1.4%
-2.2%
5月 2024
-2.1%
-0.1%
0.6%
4月 2024
0.5%
0.4%
-0.2%
3月 2024
-0.3%
0.3%
0.2%
2月 2024
0.2%
0.3%
-0.9%
1月 2024
-1.1%
-0.2%
0.4%
12月 2023
1.1%
0.8%
0.5%
11月 2023
0.5%
0.0%
-0.3%
10月 2023
-0.3%
-0.1%
-0.6%
9月 2023
-0.5%
0.0%
-0.1%
8月 2023
-0.3%
0.1%
0.5%
7月 2023
0.8%
0.0%
-0.9%
6月 2023
-0.9%
-0.1%
1.1%
5月 2023
1.2%
0.0%
0.8%
4月 2023
0.8%
0.1%
-1.1%
3月 2023
-1.1%
0.0%
1.4%
2月 2023
1.2%
0.0%
-1.4%
1月 2023
-1.9%
0.0%
1.5%
12月 2022
1.1%
0.0%
2.0%
11月 2022
2.0%
-0.1%
-2.5%
10月 2022
-2.6%
0.0%
-0.9%
9月 2022
-0.8%
0.1%
2.7%
8月 2022
2.4%
-0.1%
-1.6%
7月 2022
-1.6%
-0.1%
1.2%
6月 2022
1.4%
0.2%
0.2%
5月 2022
0.0%
0.2%
-0.3%
4月 2022
-0.1%
-0.3%
-0.4%
3月 2022
-0.5%
-0.3%
-1.2%
2月 2022
-0.9%
0.5%
1.8%
1月 2022
1.6%
0.4%
-0.1%
12月 2021
-0.2%
-0.6%
-0.5%
11月 2021
-0.4%
-0.4%
0.9%
10月 2021
0.9%
0.6%
-1.5%
9月 2021
-1.3%
0.3%
1.0%
