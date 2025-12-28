経済指標カレンダー
フランス消費者物価指数(CPI)前月比 (France Consumer Price Index (CPI) m/m)
国：
フランス
EUR, ユーロ
セクター
価格
|中
|-0.2%
|-0.1%
|
-0.1%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-0.2%
|
-0.2%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
フランス消費者物価指数(CPI)前月比は、報告された月の消費者の視点からみた商品とサービスの固定品目価格の前月と比較した変化を測定します。計算には、食料、衣類、支払い、住宅費、健康、通信など、すべての主要な民間消費セグメントの支出が含まれます。CPIの伸びはユーロ相場にプラスの影響を与えることがあります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"フランス消費者物価指数(CPI)前月比 (France Consumer Price Index (CPI) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
-0.2%
-0.1%
-0.1%
11月 2025 予備的
-0.1%
-0.2%
0.1%
10月 2025
0.1%
0.1%
0.1%
10月 2025 予備的
0.1%
-0.7%
-1.0%
9月 2025
-1.0%
-1.0%
-1.0%
9月 2025 予備的
-1.0%
0.3%
0.4%
8月 2025
0.4%
0.4%
0.4%
8月 2025 予備的
0.4%
0.3%
0.2%
7月 2025
0.2%
0.2%
0.2%
7月 2025 予備的
0.2%
-0.2%
0.4%
6月 2025
0.4%
0.3%
0.3%
6月 2025 予備的
0.3%
0.2%
-0.1%
5月 2025
-0.1%
-0.1%
-0.1%
5月 2025 予備的
-0.1%
0.3%
0.6%
4月 2025
0.6%
0.5%
0.5%
4月 2025 予備的
0.5%
0.0%
0.2%
3月 2025
0.2%
0.2%
0.2%
3月 2025 予備的
0.2%
0.6%
0.0%
2月 2025
0.0%
0.0%
0.0%
2月 2025 予備的
0.0%
0.2%
0.2%
1月 2025
0.2%
-0.1%
-0.1%
1月 2025 予備的
-0.1%
-0.2%
0.2%
12月 2024
0.2%
0.2%
0.2%
12月 2024 予備的
0.2%
-0.2%
-0.1%
11月 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
11月 2024 予備的
-0.1%
-0.9%
0.3%
10月 2024
0.3%
0.2%
0.2%
10月 2024 予備的
0.2%
-0.8%
-1.2%
9月 2024
-1.2%
-1.2%
-1.2%
9月 2024 予備的
-1.2%
0.1%
0.5%
8月 2024
0.5%
0.6%
0.6%
8月 2024 予備的
0.6%
0.5%
0.2%
7月 2024
0.2%
0.1%
0.1%
7月 2024 予備的
0.1%
0.0%
0.1%
6月 2024
0.1%
0.0%
0.0%
6月 2024 予備的
0.0%
0.5%
0.0%
5月 2024
0.0%
0.0%
0.0%
5月 2024 予備的
0.0%
0.0%
0.5%
4月 2024
0.5%
0.5%
0.5%
4月 2024 予備的
0.5%
0.4%
0.2%
3月 2024
0.2%
0.2%
0.2%
3月 2024 予備的
0.2%
0.5%
0.9%
2月 2024
0.9%
0.8%
0.8%
2月 2024 予備的
0.8%
-0.3%
-0.2%
1月 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
1月 2024 予備的
-0.2%
-0.1%
0.1%
12月 2023
0.1%
0.1%
0.1%
12月 2023 予備的
0.1%
0.6%
-0.2%
11月 2023
-0.2%
-0.2%
-0.2%
11月 2023 予備的
-0.2%
0.5%
0.1%
