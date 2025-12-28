経済指標カレンダー
フランス輸入前月比 (France Imports m/m)
国：
フランス
EUR, ユーロ
セクター
取引
|低
|€55.648 B
|
€58.314 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
€55.648 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
フランス輸入は、報告された国に輸入された製品の値を反映しています。輸入に関する情報は、フランスの貿易活動と輸入品の需要を評価するために用いられます。期待を上回る値は、ユーロ相場にとってプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
"フランス輸入前月比 (France Imports m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
10月 2025
€55.648 B
€58.314 B
9月 2025
€58.495 B
€57.060 B
8月 2025
€57.332 B
€57.575 B
7月 2025
€57.674 B
€57.969 B
6月 2025
€58.253 B
€56.595 B
5月 2025
€56.654 B
€56.747 B
4月 2025
€57.225 B
€58.639 B
3月 2025
€58.799 B
€57.485 B
2月 2025
€57.544 B
€56.178 B
1月 2025
€56.376 B
€55.703 B
12月 2024
€56.160 B
€56.596 B
11月 2024
€57.186 B
€56.198 B
10月 2024
€56.404 B
€56.710 B
9月 2024
€56.853 B
€57.008 B
8月 2024
€57.028 B
€55.508 B
7月 2024
€55.682 B
€57.479 B
6月 2024
€57.746 B
€57.762 B
5月 2024
€58.213 B
€58.633 B
4月 2024
€58.760 B
€57.493 B
3月 2024
€57.698 B
€56.366 B
2月 2024
€56.296 B
€56.048 B
1月 2024
€56.199 B
€56.817 B
12月 2023
€57.021 B
€55.578 B
11月 2023
€55.395 B
€58.200 B
10月 2023
€58.268 B
€57.944 B
9月 2023
€58.048 B
€58.862 B
8月 2023
€59.034 B
€60.691 B
7月 2023
€60.731 B
€58.918 B
6月 2023
€58.767 B
€60.684 B
5月 2023
€60.759 B
€60.538 B
4月 2023
€59.494 B
€58.687 B
3月 2023
€58.511 B
€60.383 B
2月 2023
€60.896 B
€62.112 B
1月 2023
€62.363 B
€65.281 B
12月 2022
€65.929 B
€64.820 B
11月 2022
€64.801 B
€63.359 B
10月 2022
€63.595 B
€69.343 B
9月 2022
€69.528 B
€67.090 B
8月 2022
€66.454 B
€63.743 B
7月 2022
€63.279 B
€62.960 B
6月 2022
€62.802 B
€61.064 B
5月 2022
€60.773 B
€59.806 B
4月 2022
€58.896 B
€58.643 B
3月 2022
€58.108 B
€56.122 B
2月 2022
€56.021 B
€55.559 B
1月 2022
€55.308 B
€55.618 B
12月 2021
€55.410 B
€54.035 B
11月 2021
€53.744 B
€51.024 B
10月 2021
€50.616 B
€48.939 B
9月 2021
€48.773 B
€49.013 B
