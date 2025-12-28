カレンダーセクション

経済指標カレンダー

フランス輸入前月比 (France Imports m/m)

国：
フランス
EUR, ユーロ
情報源：
財務省 (Ministry for the Economy and Finance)
セクター
取引
€​55.648 B
€​58.314 B
最後の発表 重要性 実際 予測
€​55.648 B
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

フランス輸入は、報告された国に輸入された製品の値を反映しています。輸入に関する情報は、フランスの貿易活動と輸入品の需要を評価するために用いられます。期待を上回る値は、ユーロ相場にとってプラスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

"フランス輸入前月比 (France Imports m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
€​55.648 B
€​58.314 B
9月 2025
€​58.495 B
€​57.060 B
8月 2025
€​57.332 B
€​57.575 B
7月 2025
€​57.674 B
€​57.969 B
6月 2025
€​58.253 B
€​56.595 B
5月 2025
€​56.654 B
€​56.747 B
4月 2025
€​57.225 B
€​58.639 B
3月 2025
€​58.799 B
€​57.485 B
2月 2025
€​57.544 B
€​56.178 B
1月 2025
€​56.376 B
€​55.703 B
12月 2024
€​56.160 B
€​56.596 B
11月 2024
€​57.186 B
€​56.198 B
10月 2024
€​56.404 B
€​56.710 B
9月 2024
€​56.853 B
€​57.008 B
8月 2024
€​57.028 B
€​55.508 B
7月 2024
€​55.682 B
€​57.479 B
6月 2024
€​57.746 B
€​57.762 B
5月 2024
€​58.213 B
€​58.633 B
4月 2024
€​58.760 B
€​57.493 B
3月 2024
€​57.698 B
€​56.366 B
2月 2024
€​56.296 B
€​56.048 B
1月 2024
€​56.199 B
€​56.817 B
12月 2023
€​57.021 B
€​55.578 B
11月 2023
€​55.395 B
€​58.200 B
10月 2023
€​58.268 B
€​57.944 B
9月 2023
€​58.048 B
€​58.862 B
8月 2023
€​59.034 B
€​60.691 B
7月 2023
€​60.731 B
€​58.918 B
6月 2023
€​58.767 B
€​60.684 B
5月 2023
€​60.759 B
€​60.538 B
4月 2023
€​59.494 B
€​58.687 B
3月 2023
€​58.511 B
€​60.383 B
2月 2023
€​60.896 B
€​62.112 B
1月 2023
€​62.363 B
€​65.281 B
12月 2022
€​65.929 B
€​64.820 B
11月 2022
€​64.801 B
€​63.359 B
10月 2022
€​63.595 B
€​69.343 B
9月 2022
€​69.528 B
€​67.090 B
8月 2022
€​66.454 B
€​63.743 B
7月 2022
€​63.279 B
€​62.960 B
6月 2022
€​62.802 B
€​61.064 B
5月 2022
€​60.773 B
€​59.806 B
4月 2022
€​58.896 B
€​58.643 B
3月 2022
€​58.108 B
€​56.122 B
2月 2022
€​56.021 B
€​55.559 B
1月 2022
€​55.308 B
€​55.618 B
12月 2021
€​55.410 B
€​54.035 B
11月 2021
€​53.744 B
€​51.024 B
10月 2021
€​50.616 B
€​48.939 B
9月 2021
€​48.773 B
€​49.013 B
1234
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード