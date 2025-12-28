経済指標カレンダー
フランス5年OAT入札 (France 5-Year OAT Auction)
国：
フランス
EUR, ユーロ
セクター
市場
|低
|2.760%
|
2.630%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
2.760%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
5年OAT債入札は、5年間で満期となるOAT財務省証券の利回りを表します。利回りはフランス政府の負債状況を反映することがあるため、利回りの上昇は景気の上昇の先行きとなる可能性があります。また、その低下は景気後退の兆しと見ることができます。
直近値:
実際のデータ
"フランス5年OAT入札 (France 5-Year OAT Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
2.760%
2.630%
2.630%
2.790%
2.790%
2.620%
2.620%
2.580%
2.580%
2.530%
2.530%
2.720%
2.720%
2.730%
2.730%
2.800%
2.800%
2.750%
2.750%
2.840%
2.840%
2.740%
2.740%
2.530%
2.530%
2.600%
2.600%
2.870%
2.870%
3.030%
3.030%
2.760%
2.760%
2.790%
2.790%
2.640%
2.640%
2.620%
2.620%
2.550%
2.550%
2.890%
2.890%
3.300%
3.300%
3.120%
3.120%
3.040%
3.040%
2.850%
2.850%
2.850%
2.850%
2.680%
2.680%
2.880%
2.880%
2.660%
2.660%
2.760%
2.760%
2.320%
2.320%
2.210%
2.210%
2.650%
2.650%
1.960%
1.960%
1.270%
1.270%
1.470%
1.470%
2.010%
2.010%
1.060%
1.060%
0.880%
0.880%
0.320%
0.320%
0.230%
0.230%
-0.150%
-0.150%
-0.370%
-0.370%
-0.380%
-0.380%
-0.480%
-0.480%
-0.520%
-0.520%
-0.300%
-0.300%
-0.190%
-0.190%
-0.360%
-0.360%
-0.480%
