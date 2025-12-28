カレンダーセクション

フランス輸出前月比 (France Exports m/m)

国：
フランス
EUR, ユーロ
情報源：
財務省 (Ministry for the Economy and Finance)
フランス輸出は、報告された月に国から輸出された商品の名目価値を反映しています。輸出に関する情報は、フランスの対外貿易活動とフランスの製造業者の財に対する需要を評価するために使われます。期待を上回る値は、ユーロ相場にとってプラスと見なされます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
€​51.730 B
€​51.967 B
9月 2025
€​51.919 B
€​51.874 B
8月 2025
€​51.802 B
€​51.835 B
7月 2025
€​52.117 B
€​50.810 B
6月 2025
€​50.630 B
€​48.962 B
5月 2025
€​48.888 B
€​49.058 B
4月 2025
€​49.256 B
€​52.367 B
3月 2025
€​52.551 B
€​49.785 B
2月 2025
€​49.670 B
€​49.688 B
1月 2025
€​49.836 B
€​52.222 B
12月 2024
€​52.255 B
€​50.256 B
11月 2024
€​50.101 B
€​48.678 B
10月 2024
€​48.738 B
€​48.292 B
9月 2024
€​48.587 B
€​49.290 B
8月 2024
€​49.657 B
€​49.466 B
7月 2024
€​49.798 B
€​51.498 B
6月 2024
€​51.659 B
€​50.046 B
5月 2024
€​50.226 B
€​51.072 B
4月 2024
€​51.181 B
€​52.112 B
3月 2024
€​52.224 B
€​50.752 B
2月 2024
€​51.052 B
€​48.836 B
1月 2024
€​48.811 B
€​50.396 B
12月 2023
€​50.192 B
€​49.639 B
11月 2023
€​49.451 B
€​49.745 B
10月 2023
€​49.671 B
€​49.077 B
9月 2023
€​49.132 B
€​50.532 B
8月 2023
€​50.832 B
€​52.585 B
7月 2023
€​52.641 B
€​52.114 B
6月 2023
€​52.054 B
€​52.745 B
5月 2023
€​52.341 B
€​49.975 B
4月 2023
€​49.784 B
€​50.294 B
3月 2023
€​50.488 B
€​51.080 B
2月 2023
€​50.992 B
€​49.574 B
1月 2023
€​49.425 B
€​50.555 B
12月 2022
€​50.995 B
€​51.254 B
11月 2022
€​51.035 B
€​51.768 B
10月 2022
€​51.445 B
€​52.176 B
9月 2022
€​52.041 B
€​51.792 B
8月 2022
€​51.152 B
€​48.957 B
7月 2022
€​48.741 B
€​49.878 B
6月 2022
€​49.736 B
€​48.156 B
5月 2022
€​47.780 B
€​47.089 B
4月 2022
€​46.740 B
€​45.993 B
3月 2022
€​45.734 B
€​45.762 B
2月 2022
€​45.748 B
€​47.604 B
1月 2022
€​47.274 B
€​44.224 B
12月 2021
€​44.089 B
€​44.279 B
11月 2021
€​44.017 B
€​43.327 B
10月 2021
€​43.103 B
€​41.996 B
9月 2021
€​41.996 B
€​42.358 B
1234
