経済指標カレンダー
フランス総失業者数 (France Jobseekers Total)
国：
フランス
EUR, ユーロ
セクター
労働
|中
|3082.0 K
|-
|
3021.8 K
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|3125.7 K
|
3082.0 K
|次の発表
|実際
|予測
|
前
失業者総数は、雇用 (Pôle emploi)に登録されているフランス人失業者の総数を反映しています。失業データは、月末に公表されます。指標の伸びは、通常、人口の購買力の低下を伴い、ユーロ相場にマイナスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"フランス総失業者数 (France Jobseekers Total)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
9月 2025
3082.0 K
3021.8 K
8月 2025
3021.8 K
3033.5 K
7月 2025
3033.5 K
2980.6 K
6月 2025
2980.6 K
3078.0 K
3002.2 K
5月 2025
3002.2 K
2895.4 K
3013.4 K
4月 2025
3013.4 K
3081.3 K
3189.3 K
3月 2025
3189.3 K
3027.2 K
3217.8 K
2月 2025
3228.8 K
3161.6 K
3161.6 K
1月 2025
3161.6 K
2956.8 K
2956.8 K
12月 2024
2956.8 K
2885.1 K
2935.0 K
11月 2024
2935.0 K
2839.3 K
2891.5 K
10月 2024
2891.5 K
2803.7 K
2837.9 K
9月 2024
2837.9 K
2796.6 K
2795.7 K
8月 2024
2795.7 K
2824.7 K
2808.4 K
7月 2024
2808.4 K
2815.7 K
2834.5 K
6月 2024
2834.5 K
2819.3 K
2816.3 K
5月 2024
2816.3 K
2775.4 K
4月 2024
2775.4 K
2812.2 K
3月 2024
2812.2 K
2820.6 K
2月 2024
2811.9 K
2827.7 K
1月 2024
2827.7 K
2825.2 K
12月 2023
2825.2 K
2798.8 K
2826.6 K
11月 2023
2826.6 K
2821.4 K
10月 2023
2821.4 K
2812.2 K
9月 2023
2812.2 K
2787.0 K
2827.6 K
8月 2023
2827.6 K
2816.6 K
7月 2023
2816.6 K
2792.8 K
6月 2023
2792.8 K
2798.8 K
2806.0 K
5月 2023
2806.0 K
2799.8 K
4月 2023
2799.8 K
2789.0 K
3月 2023
2789.0 K
2857.4 K
2800.1 K
2月 2023
2781.0 K
2809.0 K
1月 2023
2809.0 K
2816.6 K
12月 2022
2816.6 K
2923.1 K
2810.4 K
9月 2022
2905.8 K
2940.6 K
2965.8 K
8月 2022
2966.0 K
2967.0 K
7月 2022
2967.0 K
2946.5 K
6月 2022
2946.5 K
3004.8 K
2932.9 K
5月 2022
2933.0 K
2955.0 K
4月 2022
2955.0 K
2940.0 K
3月 2022
2940.0 K
3163.1 K
2951.0 K
2月 2022
2967.3 K
2977.1 K
1月 2022
2977.1 K
3075.0 K
12月 2021
3075.0 K
3336.7 K
3087.8 K
11月 2021
3087.8 K
3253.7 K
9月 2021
3253.7 K
3491.3 K
3308.7 K
6月 2021
3417.6 K
3561.8 K
3490.1 K
5月 2021
3490.1 K
3623.8 K
4月 2021
3623.8 K
3557.9 K
3月 2021
3557.9 K
3576.3 K
3574.7 K
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用