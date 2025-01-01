ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCGraphicGridLineColor 

GridLineColor (метод Get)

Возвращает цвет линий сетки

color  GridLineColor()

Возвращаемое значение

Цвет линий сетки.

GridLineColor (метод Set)

Устанавливает цвет линий сетки.

void  GridLineColor(
   const color  clr      // цвет линий
   )

Параметры

clr

[in]  Цвет линий сетки.