GridLineColor (Metodo Get)

Restituisce il colore della linea della griglia

color  GridLineColor()

Valore di ritorno

colore della linea della griglia.

GridLineColor (Metodo Set)

Imposta il colore della linea della griglia.

void  GridLineColor(
   const color  clr      // colore della linea
   )

Parametri

clr

[in]  Colore della linea della griglia.