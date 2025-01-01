문서화섹션
GridLineColor (Get method)

그리드 선 색상을 반환

color  GridLineColor()

값 반환

그리드 선 색상.

GridLineColor (Set method)

그리드 선 색상을 설정.

void  GridLineColor(
   const color  clr      // 선 색상
  \)

매개변수

clr

[in]  그리드 선 색상.