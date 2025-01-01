ДокументацияРазделы
BackgroundColor (метод Get)

Возвращает цвет фона.

color  BackgroundColor()

 

BackgroundColor (метод Set)

Устанавливает цвет фона.

void  BackgroundColor(
   const color  clr      // цвет фона
   )

Параметры

clr

[in]  Цвет фона.