MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトフィボナッチツール
- CChartObjectFibo
- CChartObjectFiboTimes
- CChartObjectFiboFan
- CChartObjectFiboArc
- CChartObjectFiboChannel
- CChartObjectFiboExpansion
フィボナッチツール
「Fibonacci Tools（フィボナッチツール）」 グラフィックオブジェクトのグループ
このセクションには、グラフィックオブジェクトの「Fibonacci Tools（フィボナッチツール）」クラスの操作に関する技術的な詳細と関連するMQL5 標準ライブラリコンポーネントの説明が含まれています。
|
クラス名
|
オブジェクト
|
「 Fibonacci Retracement （フィボナッチリトレースメント）」グラフィックオブジェクト
|
「Fibonacci Time Zones（フィボナッチタイムゾーン）」グラフィックオブジェクト
|
「Fibonacci Fan（フィボナッチファン）」グラフィックオブジェクト
|
「Fibonacci Arc（フィボナッチアーク）」グラフィックオブジェクト
|
「 Fibonacci Channel（フィボナッチチャンネル）」グラフィックオブジェクト
|
「 Fibonacci Expansion（フィボナッチ拡張）」グラフィックオブジェクト
