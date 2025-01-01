ドキュメントセクション
フィボナッチツール

「Fibonacci Tools（フィボナッチツール）」 グラフィックオブジェクトのグループ

このセクションには、グラフィックオブジェクトの「Fibonacci Tools（フィボナッチツール）」クラスの操作に関する技術的な詳細と関連するMQL5 標準ライブラリコンポーネントの説明が含まれています。

クラス名

オブジェクト

CChartObjectFibo

「 Fibonacci Retracement （フィボナッチリトレースメント）」グラフィックオブジェクト

CChartObjectFiboTimes

「Fibonacci Time Zones（フィボナッチタイムゾーン）」グラフィックオブジェクト

CChartObjectFiboFan

「Fibonacci Fan（フィボナッチファン）」グラフィックオブジェクト

CChartObjectFiboArc

「Fibonacci Arc（フィボナッチアーク）」グラフィックオブジェクト

CChartObjectFiboChannel

「 Fibonacci Channel（フィボナッチチャンネル）」グラフィックオブジェクト

CChartObjectFiboExpansion

「 Fibonacci Expansion（フィボナッチ拡張）」グラフィックオブジェクト

