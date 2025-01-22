SegnaliSezioni
Nathapob Kiawchom

FT TM 2025

Nathapob Kiawchom
0 recensioni
72 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -1%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
694
Profit Trade:
437 (62.96%)
Loss Trade:
257 (37.03%)
Best Trade:
718.87 THB
Worst Trade:
-2 112.51 THB
Profitto lordo:
42 683.09 THB (49 834 pips)
Perdita lorda:
-43 612.04 THB (43 916 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (961.47 THB)
Massimo profitto consecutivo:
1 821.67 THB (10)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
27.24%
Massimo carico di deposito:
9.69%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
297 (42.80%)
Short Trade:
397 (57.20%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-1.34 THB
Profitto medio:
97.67 THB
Perdita media:
-169.70 THB
Massime perdite consecutive:
9 (-1 425.19 THB)
Massima perdita consecutiva:
-2 469.59 THB (4)
Crescita mensile:
4.09%
Previsione annuale:
49.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 290.38 THB
Massimale:
8 959.26 THB (37.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.72% (8 935.53 THB)
Per equità:
9.31% (1 055.60 THB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 406
EURSGD 182
GBPUSD 35
NZDJPY 14
AUDJPY 14
EURUSD 13
CHFJPY 10
EURCAD 8
AUDCAD 6
EURNZD 5
XAUUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD -109
EURSGD 60
GBPUSD 14
NZDJPY -4
AUDJPY 4
EURUSD 2
CHFJPY -12
EURCAD 4
AUDCAD -2
EURNZD 10
XAUUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD 3.5K
EURSGD 1.4K
GBPUSD 10
NZDJPY -460
AUDJPY 716
EURUSD 307
CHFJPY -259
EURCAD 279
AUDCAD -91
EURNZD 380
XAUUSD 340
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +718.87 THB
Worst Trade: -2 113 THB
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +961.47 THB
Massima perdita consecutiva: -1 425.19 THB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.02 × 46
FusionMarkets-Live
0.66 × 174
ForexChief-DirectFX
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live15
0.83 × 59
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
Valutrades-Real-HK
1.27 × 33
PurpleTradingSC-02Demo
2.00 × 6
FusionMarkets-Live 2
2.18 × 38
FPMarkets-Live2
2.40 × 5
TradingProInternational-Live 2
3.00 × 2
Coinexx-Demo
3.00 × 3
AltairInc-Live
3.00 × 5
SwitchMarkets-Real
3.50 × 2
BroctagonPrimeMarkets-Live
3.83 × 30
FXPIG-LIVE
4.59 × 29
Exness-Real
4.75 × 12
IronFXBM-Real9
5.00 × 1
Tradeview-Live
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live04
5.47 × 179
ICMarketsSC-Live09
5.57 × 7
FBS-Real-4
5.62 × 13
TMGM.TradeMax-Demo
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
6.33 × 12
GMI-Live15
7.00 × 1
12 più
Non ci sono recensioni
2025.08.17 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 22:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 06:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
