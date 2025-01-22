- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
694
Profit Trade:
437 (62.96%)
Loss Trade:
257 (37.03%)
Best Trade:
718.87 THB
Worst Trade:
-2 112.51 THB
Profitto lordo:
42 683.09 THB (49 834 pips)
Perdita lorda:
-43 612.04 THB (43 916 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (961.47 THB)
Massimo profitto consecutivo:
1 821.67 THB (10)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
27.24%
Massimo carico di deposito:
9.69%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
297 (42.80%)
Short Trade:
397 (57.20%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-1.34 THB
Profitto medio:
97.67 THB
Perdita media:
-169.70 THB
Massime perdite consecutive:
9 (-1 425.19 THB)
Massima perdita consecutiva:
-2 469.59 THB (4)
Crescita mensile:
4.09%
Previsione annuale:
49.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 290.38 THB
Massimale:
8 959.26 THB (37.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.72% (8 935.53 THB)
Per equità:
9.31% (1 055.60 THB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|406
|EURSGD
|182
|GBPUSD
|35
|NZDJPY
|14
|AUDJPY
|14
|EURUSD
|13
|CHFJPY
|10
|EURCAD
|8
|AUDCAD
|6
|EURNZD
|5
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD
|-109
|EURSGD
|60
|GBPUSD
|14
|NZDJPY
|-4
|AUDJPY
|4
|EURUSD
|2
|CHFJPY
|-12
|EURCAD
|4
|AUDCAD
|-2
|EURNZD
|10
|XAUUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD
|3.5K
|EURSGD
|1.4K
|GBPUSD
|10
|NZDJPY
|-460
|AUDJPY
|716
|EURUSD
|307
|CHFJPY
|-259
|EURCAD
|279
|AUDCAD
|-91
|EURNZD
|380
|XAUUSD
|340
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +718.87 THB
Worst Trade: -2 113 THB
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +961.47 THB
Massima perdita consecutiva: -1 425.19 THB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.02 × 46
|
FusionMarkets-Live
|0.66 × 174
|
ForexChief-DirectFX
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|0.83 × 59
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
Valutrades-Real-HK
|1.27 × 33
|
PurpleTradingSC-02Demo
|2.00 × 6
|
FusionMarkets-Live 2
|2.18 × 38
|
FPMarkets-Live2
|2.40 × 5
|
TradingProInternational-Live 2
|3.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|3.00 × 3
|
AltairInc-Live
|3.00 × 5
|
SwitchMarkets-Real
|3.50 × 2
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|3.83 × 30
|
FXPIG-LIVE
|4.59 × 29
|
Exness-Real
|4.75 × 12
|
IronFXBM-Real9
|5.00 × 1
|
Tradeview-Live
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|5.47 × 179
|
ICMarketsSC-Live09
|5.57 × 7
|
FBS-Real-4
|5.62 × 13
|
TMGM.TradeMax-Demo
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|6.33 × 12
|
GMI-Live15
|7.00 × 1
Non ci sono recensioni
