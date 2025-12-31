- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
270
Profit Trade:
216 (80.00%)
Loss Trade:
54 (20.00%)
Best Trade:
31.27 USD
Worst Trade:
-49.15 USD
Profitto lordo:
1 159.86 USD (64 354 pips)
Perdita lorda:
-355.34 USD (22 898 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (172.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
172.23 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
10.64
Long Trade:
136 (50.37%)
Short Trade:
134 (49.63%)
Fattore di profitto:
3.26
Profitto previsto:
2.98 USD
Profitto medio:
5.37 USD
Perdita media:
-6.58 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-30.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.64 USD (2)
Crescita mensile:
15.14%
Previsione annuale:
183.67%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
75.64 USD (6.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.69% (75.64 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|166
|USDCAD
|64
|XAUUSD
|40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|630
|USDCAD
|102
|XAUUSD
|72
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|28K
|USDCAD
|9.2K
|XAUUSD
|4.2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.27 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +172.23 USD
Massima perdita consecutiva: -30.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|4.30 × 10
Xlence-Real13
|8.69 × 13
A professional automated trading system on AUD/USD,
running consistently for over 3 years without a single losing cycle.
-
Strict risk management
-
Balanced trade execution to handle market volatility
-
Stable, cumulative profits
-
Ideal for hands-free copy trading
Built for consistency, not luck.
Non ci sono recensioni