SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GURU
Hasan Bassam Hasan Jouhar

GURU

Hasan Bassam Hasan Jouhar
0 recensioni
Affidabilità
80 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 363%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
270
Profit Trade:
216 (80.00%)
Loss Trade:
54 (20.00%)
Best Trade:
31.27 USD
Worst Trade:
-49.15 USD
Profitto lordo:
1 159.86 USD (64 354 pips)
Perdita lorda:
-355.34 USD (22 898 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (172.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
172.23 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
10.64
Long Trade:
136 (50.37%)
Short Trade:
134 (49.63%)
Fattore di profitto:
3.26
Profitto previsto:
2.98 USD
Profitto medio:
5.37 USD
Perdita media:
-6.58 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-30.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.64 USD (2)
Crescita mensile:
15.14%
Previsione annuale:
183.67%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
75.64 USD (6.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.69% (75.64 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 166
USDCAD 64
XAUUSD 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 630
USDCAD 102
XAUUSD 72
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 28K
USDCAD 9.2K
XAUUSD 4.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.27 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +172.23 USD
Massima perdita consecutiva: -30.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
Xlence-Real13
8.69 × 13
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

A professional automated trading system on AUD/USD,
running consistently for over 3 years without a single losing cycle.

  • Strict risk management

  • Balanced trade execution to handle market volatility

  • Stable, cumulative profits

  • Ideal for hands-free copy trading

Built for consistency, not luck.


Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati