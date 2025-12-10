- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
115
Profit Trade:
85 (73.91%)
Loss Trade:
30 (26.09%)
Best Trade:
260.40 USD
Worst Trade:
-221.20 USD
Profitto lordo:
3 327.89 USD (35 100 pips)
Perdita lorda:
-1 314.02 USD (109 933 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (80.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
974.20 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
4.88
Long Trade:
68 (59.13%)
Short Trade:
47 (40.87%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
17.51 USD
Profitto medio:
39.15 USD
Perdita media:
-43.80 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-352.65 USD (2)
Crescita mensile:
72.25%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.71 USD
Massimale:
412.65 USD (52.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|USDJPY
|34
|US30
|17
|BTCUSD
|15
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.2K
|USDJPY
|-126
|US30
|-4
|BTCUSD
|-40
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|USDJPY
|353
|US30
|-3.6K
|BTCUSD
|-82K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +260.40 USD
Worst Trade: -221 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +80.32 USD
Massima perdita consecutiva: -14.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|1.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
Pepperstone-Edge01
|9.83 × 6
|
Fyntura-Live
|14.89 × 9
|
VantageInternational-Live 3
|18.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|19.50 × 6
Non ci sono recensioni