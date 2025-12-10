SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Samurai AI
ELITE FOREX TRADERS LLC

Samurai AI

ELITE FOREX TRADERS LLC
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
115
Profit Trade:
85 (73.91%)
Loss Trade:
30 (26.09%)
Best Trade:
260.40 USD
Worst Trade:
-221.20 USD
Profitto lordo:
3 327.89 USD (35 100 pips)
Perdita lorda:
-1 314.02 USD (109 933 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (80.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
974.20 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
4.88
Long Trade:
68 (59.13%)
Short Trade:
47 (40.87%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
17.51 USD
Profitto medio:
39.15 USD
Perdita media:
-43.80 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-352.65 USD (2)
Crescita mensile:
72.25%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.71 USD
Massimale:
412.65 USD (52.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 49
USDJPY 34
US30 17
BTCUSD 15
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.2K
USDJPY -126
US30 -4
BTCUSD -40
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
USDJPY 353
US30 -3.6K
BTCUSD -82K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +260.40 USD
Worst Trade: -221 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +80.32 USD
Massima perdita consecutiva: -14.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 3
RoboForex-ECN
1.00 × 3
OctaFX-Real3
1.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Pepperstone-Edge01
9.83 × 6
Fyntura-Live
14.89 × 9
VantageInternational-Live 3
18.50 × 6
ICMarketsSC-Live26
19.50 × 6
