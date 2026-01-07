SegnaliSezioni
Gui Jiang Zhao

Win5

Gui Jiang Zhao
0 recensioni
63 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 1 760%
MaxainGroup-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
578
Profit Trade:
484 (83.73%)
Loss Trade:
94 (16.26%)
Best Trade:
2 200.00 USD
Worst Trade:
-1 581.17 USD
Profitto lordo:
76 678.76 USD (191 253 pips)
Perdita lorda:
-46 216.83 USD (173 483 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (4 393.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 681.23 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
8.48
Long Trade:
327 (56.57%)
Short Trade:
251 (43.43%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
52.70 USD
Profitto medio:
158.43 USD
Perdita media:
-491.67 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-475.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 119.80 USD (2)
Crescita mensile:
55.37%
Previsione annuale:
671.83%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
270.09 USD
Massimale:
3 591.03 USD (9.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.07% (2 708.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 567
XAGUSD.pro 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 31K
XAGUSD.pro -475
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 19K
XAGUSD.pro -877
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 200.00 USD
Worst Trade: -1 581 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4 393.39 USD
Massima perdita consecutiva: -475.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxainGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

99380515
2026.01.07 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
