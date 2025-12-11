SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Goldenmix F
Suk Kwan Lenna Heung

Goldenmix F

Suk Kwan Lenna Heung
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 100%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
411
Profit Trade:
267 (64.96%)
Loss Trade:
144 (35.04%)
Best Trade:
51.94 USD
Worst Trade:
-18.33 USD
Profitto lordo:
1 885.27 USD (130 112 pips)
Perdita lorda:
-881.34 USD (88 215 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (60.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.96 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.42%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
21.70
Long Trade:
209 (50.85%)
Short Trade:
202 (49.15%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
2.44 USD
Profitto medio:
7.06 USD
Perdita media:
-6.12 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-46.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.27 USD (3)
Crescita mensile:
13.63%
Previsione annuale:
165.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
46.27 USD (3.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.23% (46.27 USD)
Per equità:
5.62% (112.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZD 45
EURAUD 44
CADJPY 38
AUDJPY 35
EURJPY 33
NZDJPY 29
EURCAD 28
USDCHF 23
USDCAD 19
AUDNZD 19
AUDCAD 17
NZDUSD 14
CADCHF 13
AUDUSD 13
AUDCHF 12
NZDCAD 12
NZDCHF 10
EURCHF 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZD 111
EURAUD 100
CADJPY 104
AUDJPY 100
EURJPY 77
NZDJPY 40
EURCAD 66
USDCHF 53
USDCAD 50
AUDNZD 32
AUDCAD 47
NZDUSD 34
CADCHF 39
AUDUSD 38
AUDCHF 28
NZDCAD 30
NZDCHF 28
EURCHF 28
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZD 6.2K
EURAUD 3.8K
CADJPY 7.7K
AUDJPY 2.7K
EURJPY 5.2K
NZDJPY -6.9K
EURCAD 4.4K
USDCHF 3.1K
USDCAD 5K
AUDNZD -1.4K
AUDCAD 2.9K
NZDUSD 1.8K
CADCHF 2.2K
AUDUSD 2.7K
AUDCHF 1.2K
NZDCAD 2.6K
NZDCHF -418
EURCHF -277
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +51.94 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +60.96 USD
Massima perdita consecutiva: -46.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
