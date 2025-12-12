SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA XAUUSD M5
Johnneid Amme Gomes E Silva

EA XAUUSD M5

Johnneid Amme Gomes E Silva
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 318%
Axi-US02-Live
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
682
Profit Trade:
533 (78.15%)
Loss Trade:
149 (21.85%)
Best Trade:
73.74 USD
Worst Trade:
-26.32 USD
Profitto lordo:
1 692.66 USD (107 431 pips)
Perdita lorda:
-947.25 USD (87 497 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (36.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
140.15 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
5.79
Long Trade:
359 (52.64%)
Short Trade:
323 (47.36%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
1.09 USD
Profitto medio:
3.18 USD
Perdita media:
-6.36 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-128.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-128.70 USD (7)
Crescita mensile:
42.95%
Previsione annuale:
521.17%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
128.70 USD (11.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.08% (56.58 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 681
BTCUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 746
BTCUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 22K
BTCUSD -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.74 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +36.07 USD
Massima perdita consecutiva: -128.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US02-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.80 × 435
ICMarketsSC-Live32
0.84 × 19
ICMarketsSC-Live12
0.85 × 20
Tickmill-Live09
0.91 × 66
ICMarketsSC-Live05
0.91 × 283
ICMarketsSC-Live22
1.02 × 58
Axi-US07-Live
1.23 × 30
FusionMarkets-Live
1.25 × 53
ICMarketsSC-Live08
1.25 × 8
Pepperstone-Demo02
1.25 × 4
MEXIntGroup-Real
1.26 × 411
ICMarketsSC-Live10
1.36 × 74
TitanFX-04
1.39 × 59
Pepperstone-Edge05
1.50 × 250
ICMarketsSC-Live16
1.81 × 1229
Exness-Real7
1.95 × 20
ICMarketsSC-Live26
2.04 × 110
Axi-US05-Live
2.07 × 112
Pepperstone-Edge12
2.08 × 227
ICMarketsSC-Live19
2.20 × 222
RoboForex-ECN
2.21 × 316
20 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Free EA https://lucrandoemdolares.com/ultimachance/
Non ci sono recensioni
2025.12.14 12:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati