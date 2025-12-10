SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ultra Instinct Gold
Nestor Alejandro Chiariello

Ultra Instinct Gold

Nestor Alejandro Chiariello
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 140%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
331
Profit Trade:
171 (51.66%)
Loss Trade:
160 (48.34%)
Best Trade:
60.16 USD
Worst Trade:
-63.20 USD
Profitto lordo:
1 866.18 USD (93 869 pips)
Perdita lorda:
-1 461.01 USD (87 232 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (43.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.16 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
43.66%
Massimo carico di deposito:
1.21%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
183 (55.29%)
Short Trade:
148 (44.71%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
10.91 USD
Perdita media:
-9.13 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-28.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-172.68 USD (5)
Crescita mensile:
4.32%
Previsione annuale:
52.38%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
359.60 USD (36.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.18% (359.60 USD)
Per equità:
0.18% (1.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 313
EURUSD 18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 403
EURUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.7K
EURUSD 90
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.16 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +43.74 USD
Massima perdita consecutiva: -28.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ultra Instinct Gold
30USD al mese
140%
0
0
USD
694
USD
28
99%
331
51%
44%
1.27
1.22
USD
36%
1:500
