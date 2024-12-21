SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Apache MHL
Paulo Roberto Da Costa

Apache MHL

Paulo Roberto Da Costa
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2024 3 712%
XMGlobal-Real 30
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 188
Profit Trade:
1 739 (79.47%)
Loss Trade:
449 (20.52%)
Best Trade:
208.64 USD
Worst Trade:
-64.08 USD
Profitto lordo:
5 810.96 USD (254 341 pips)
Perdita lorda:
-3 954.84 USD (285 619 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (37.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
215.83 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
8.79%
Massimo carico di deposito:
36.04%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
137
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
8.92
Long Trade:
1 187 (54.25%)
Short Trade:
1 001 (45.75%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
3.34 USD
Perdita media:
-8.81 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-202.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-202.89 USD (5)
Crescita mensile:
19.95%
Previsione annuale:
242.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
207.98 USD (12.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.50% (177.81 USD)
Per equità:
15.03% (9.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 2188
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 1.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -31K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +208.64 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +37.17 USD
Massima perdita consecutiva: -202.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 30" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Compre o robô através do site https://oltectrading.com

OLTEC Trading | As melhores automações para o mercado financeiro

O Apache MHL Moving Average Expert Advisor 1.0 é um robô que opera no ativo GOLD/XAUUSD utilizando estratégias baseadas em médias móveis e gestão de risco com Martingale.

Ele combina múltiplas médias móveis em diferentes timeframes para identificar potenciais pontos de rompimento no mercado. O robô verifica as condições de preço e, ao detectar rompimentos para cima ou para baixo, abre ordens de compra ou venda automaticamente, sempre respeitando os parâmetros definidos.

Principais Funcionalidades:

  1. Médias Móveis e Estratégias de Rompimento:

    • Utiliza médias móveis simples (SMA) baseadas em máximas e mínimas de preço para identificar tendências.
    • Executa ordens quando os preços ultrapassam os níveis das médias móveis com uma margem predefinida (distância em pontos).

  2. Gestão de Risco com Martingale:

    • Implementa uma estratégia de Martingale que aumenta o tamanho do lote em ordens subsequentes após perdas, limitado por um número máximo configurável de repetições.
    • Os Martingales são aplicados com base em distâncias específicas e multiplicadores do tamanho do lote inicial.

  3. Fechamento por Lucro Acumulado:

    • Monitora o lucro total das ordens abertas pelo robô e fecha automaticamente todas as posições quando o lucro acumulado atinge o objetivo configurado.

  4. Configurações Flexíveis:

    • Parâmetros ajustáveis, como multiplicador do lote, períodos das médias móveis, distâncias para rompimento e Martingale, take profit, e número máximo de Martingales.

  5. Informações no Gráfico:

    • Exibe no gráfico informações úteis, como o número de negociações abertas e detalhes do status operacional do robô.

O Apache MHL Moving Average Expert Advisor 1.0 foi projetado para simplificar operações no mercado de ouro, aproveitando a alta volatilidade do XAUUSD enquanto adota métodos consistentes de gestão de risco e de lucros. É ideal para traders que buscam automatizar suas estratégias de rompimento com um toque de Martingale.

Aviso: Como todo robô de negociação, o uso do Apache MHL Moving Average 1.0 deve ser acompanhado de testes rigorosos em contas demo antes de ser aplicado em contas reais. A gestão de risco deve ser prioridade para evitar perdas significativas.


Non ci sono recensioni
2025.09.29 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 15:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 13:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 13:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.09 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.05 23:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 22:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.07 22:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.08 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.08 15:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.01.08 15:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.31 19:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.31 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.31 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.26 08:36
Share of trading days is too low
2024.12.26 08:36
Share of days for 80% of trades is too low
