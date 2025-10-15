SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Quant Happy Gold
Chinawut Wanthong

Quant Happy Gold

Chinawut Wanthong
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
26 (83.87%)
Loss Trade:
5 (16.13%)
Best Trade:
77.70 USD
Worst Trade:
-123.73 USD
Profitto lordo:
1 746.81 USD (582 264 pips)
Perdita lorda:
-523.03 USD (161 922 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (815.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
815.52 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
9.89
Long Trade:
30 (96.77%)
Short Trade:
1 (3.23%)
Fattore di profitto:
3.34
Profitto previsto:
39.48 USD
Profitto medio:
67.19 USD
Perdita media:
-104.61 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-123.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-123.73 USD (1)
Crescita mensile:
55.86%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
123.73 USD (6.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 420K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +77.70 USD
Worst Trade: -124 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +815.52 USD
Massima perdita consecutiva: -123.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati