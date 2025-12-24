SegnaliSezioni
Yu Lung Wong

ICM Mart BreakOut

Yu Lung Wong
0 recensioni
Affidabilità
104 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 834%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
722
Profit Trade:
530 (73.40%)
Loss Trade:
192 (26.59%)
Best Trade:
185.80 USD
Worst Trade:
-58.00 USD
Profitto lordo:
6 973.55 USD (165 681 pips)
Perdita lorda:
-2 595.40 USD (75 775 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (130.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
440.75 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.37%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
30.36
Long Trade:
341 (47.23%)
Short Trade:
381 (52.77%)
Fattore di profitto:
2.69
Profitto previsto:
6.06 USD
Profitto medio:
13.16 USD
Perdita media:
-13.52 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-144.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-144.20 USD (4)
Crescita mensile:
21.82%
Previsione annuale:
264.75%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.16 USD
Massimale:
144.20 USD (9.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.08% (144.20 USD)
Per equità:
1.25% (61.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 542
XAUUSD 113
USDCAD 40
GBPUSD 10
USDCHF 7
AUDUSD 4
CADCHF 2
USDHKD 2
SUMMARY 1
AUDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2.3K
XAUUSD 2K
USDCAD 48
GBPUSD 10
USDCHF 8
AUDUSD 4
CADCHF -3
USDHKD -16
SUMMARY -11
AUDCAD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 14K
XAUUSD 75K
USDCAD -619
GBPUSD 882
USDCHF 571
AUDUSD 448
CADCHF -89
USDHKD -416
SUMMARY 0
AUDCAD 57
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +185.80 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +130.09 USD
Massima perdita consecutiva: -144.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.19 × 85
ICMarketsSC-Live16
0.27 × 2662
RoboForex-ECN-2
0.41 × 17
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.63 × 518
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICTrading-Live29
0.67 × 189
ICMarketsSC-Live26
0.74 × 201
ICMarketsSC-Live25
0.83 × 117
FusionMarkets-Demo
0.85 × 102
Exness-Real7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
1.04 × 422
Exness-Real3
1.08 × 60
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
RoboForex-ECN-3
1.34 × 35
Fyntura-Live
1.43 × 7
RoboForex-Prime
1.47 × 218
MonetaMarkets-Live01
1.52 × 67
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
102 più
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICM Mart BreakOut
30USD al mese
834%
0
0
USD
4.9K
USD
104
97%
722
73%
100%
2.68
6.06
USD
9%
1:500
Copia

