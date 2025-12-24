- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
722
Profit Trade:
530 (73.40%)
Loss Trade:
192 (26.59%)
Best Trade:
185.80 USD
Worst Trade:
-58.00 USD
Profitto lordo:
6 973.55 USD (165 681 pips)
Perdita lorda:
-2 595.40 USD (75 775 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (130.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
440.75 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.37%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
30.36
Long Trade:
341 (47.23%)
Short Trade:
381 (52.77%)
Fattore di profitto:
2.69
Profitto previsto:
6.06 USD
Profitto medio:
13.16 USD
Perdita media:
-13.52 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-144.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-144.20 USD (4)
Crescita mensile:
21.82%
Previsione annuale:
264.75%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.16 USD
Massimale:
144.20 USD (9.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.08% (144.20 USD)
Per equità:
1.25% (61.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|542
|XAUUSD
|113
|USDCAD
|40
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|2
|USDHKD
|2
|SUMMARY
|1
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2.3K
|XAUUSD
|2K
|USDCAD
|48
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|-3
|USDHKD
|-16
|SUMMARY
|-11
|AUDCAD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|14K
|XAUUSD
|75K
|USDCAD
|-619
|GBPUSD
|882
|USDCHF
|571
|AUDUSD
|448
|CADCHF
|-89
|USDHKD
|-416
|SUMMARY
|0
|AUDCAD
|57
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +185.80 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +130.09 USD
Massima perdita consecutiva: -144.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.19 × 85
|
ICMarketsSC-Live16
|0.27 × 2662
|
RoboForex-ECN-2
|0.41 × 17
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.63 × 518
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
|
ICTrading-Live29
|0.67 × 189
|
ICMarketsSC-Live26
|0.74 × 201
|
ICMarketsSC-Live25
|0.83 × 117
|
FusionMarkets-Demo
|0.85 × 102
|
Exness-Real7
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|1.04 × 422
|
Exness-Real3
|1.08 × 60
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|1.34 × 35
|
Fyntura-Live
|1.43 × 7
|
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
|
MonetaMarkets-Live01
|1.52 × 67
|
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
