kukhan kim

MetatraderTH

kukhan kim
0 recensioni
Affidabilità
202 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 2 274%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11 346
Profit Trade:
7 882 (69.46%)
Loss Trade:
3 464 (30.53%)
Best Trade:
2 279.42 USD
Worst Trade:
-481.47 USD
Profitto lordo:
48 728.28 USD (1 513 103 pips)
Perdita lorda:
-31 015.25 USD (1 507 312 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (201.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 904.69 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.32%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
6.65
Long Trade:
6 749 (59.48%)
Short Trade:
4 597 (40.52%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
6.18 USD
Perdita media:
-8.95 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-2 664.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 664.27 USD (11)
Crescita mensile:
1.60%
Previsione annuale:
19.43%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.12 USD
Massimale:
2 664.27 USD (22.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.14% (248.34 USD)
Per equità:
0.46% (47.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 4504
GBPUSD 3933
EURUSD 2851
EURJPY 11
AUDUSD 9
GBPJPY 9
NZDUSD 8
USDCHF 7
USDCAD 7
EURGBP 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 8K
GBPUSD 6.1K
EURUSD 3.6K
EURJPY -5
AUDUSD 16
GBPJPY -35
NZDUSD 15
USDCHF 6
USDCAD 8
EURGBP 11
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -21K
GBPUSD 31K
EURUSD -5.4K
EURJPY -548
AUDUSD 1.6K
GBPJPY -4K
NZDUSD 1.5K
USDCHF 626
USDCAD 1.1K
EURGBP 842
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 279.42 USD
Worst Trade: -481 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +201.77 USD
Massima perdita consecutiva: -2 664.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZeroMarkets-Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
EBCGroup-Live
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
LandFX-Demo
0.07 × 43
ThreeTrader-Live
0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
0.09 × 34
FPMarkets-Live2
0.11 × 765
KOT-Live3
0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.16 × 172
Afterprime-Live AP
0.17 × 12
Monex-Server3
0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
0.24 × 29
XM.COM-Real 1
0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
0.31 × 600
MEXExchange-Demo
0.32 × 309
FusionMarkets-Live
0.35 × 170
DooPrime-Live 2
0.38 × 149
XMTrading-Real 258
0.38 × 810
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.39 × 1106
90 più
It's my private trading bot.

Do not subscribe.

