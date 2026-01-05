- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
11 346
Profit Trade:
7 882 (69.46%)
Loss Trade:
3 464 (30.53%)
Best Trade:
2 279.42 USD
Worst Trade:
-481.47 USD
Profitto lordo:
48 728.28 USD (1 513 103 pips)
Perdita lorda:
-31 015.25 USD (1 507 312 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (201.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 904.69 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.32%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
6.65
Long Trade:
6 749 (59.48%)
Short Trade:
4 597 (40.52%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
6.18 USD
Perdita media:
-8.95 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-2 664.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 664.27 USD (11)
Crescita mensile:
1.60%
Previsione annuale:
19.43%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.12 USD
Massimale:
2 664.27 USD (22.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.14% (248.34 USD)
Per equità:
0.46% (47.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4504
|GBPUSD
|3933
|EURUSD
|2851
|EURJPY
|11
|AUDUSD
|9
|GBPJPY
|9
|NZDUSD
|8
|USDCHF
|7
|USDCAD
|7
|EURGBP
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|8K
|GBPUSD
|6.1K
|EURUSD
|3.6K
|EURJPY
|-5
|AUDUSD
|16
|GBPJPY
|-35
|NZDUSD
|15
|USDCHF
|6
|USDCAD
|8
|EURGBP
|11
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-21K
|GBPUSD
|31K
|EURUSD
|-5.4K
|EURJPY
|-548
|AUDUSD
|1.6K
|GBPJPY
|-4K
|NZDUSD
|1.5K
|USDCHF
|626
|USDCAD
|1.1K
|EURGBP
|842
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 279.42 USD
Worst Trade: -481 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +201.77 USD
Massima perdita consecutiva: -2 664.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZeroMarkets-Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
LandFX-Demo
|0.07 × 43
|
ThreeTrader-Live
|0.08 × 65
|
SwitchMarkets-Real
|0.09 × 34
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 765
|
KOT-Live3
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|0.16 × 172
|
Afterprime-Live AP
|0.17 × 12
|
Monex-Server3
|0.20 × 44
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.23 × 1706
|
VantageInternational-Live 2
|0.24 × 29
|
XM.COM-Real 1
|0.27 × 662
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1456
|
EurotradeSA-Live01
|0.31 × 600
|
MEXExchange-Demo
|0.32 × 309
|
FusionMarkets-Live
|0.35 × 170
|
DooPrime-Live 2
|0.38 × 149
|
XMTrading-Real 258
|0.38 × 810
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.39 × 1106
90 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
It's my private trading bot.
Do not subscribe.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2 274%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
202
99%
11 346
69%
100%
1.57
1.56
USD
USD
38%
1:500