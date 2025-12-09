- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 280
Profit Trade:
1 000 (78.12%)
Loss Trade:
280 (21.88%)
Best Trade:
148.26 USD
Worst Trade:
-37.44 USD
Profitto lordo:
3 288.05 USD (169 895 pips)
Perdita lorda:
-1 212.26 USD (78 908 pips)
Vincite massime consecutive:
205 (949.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
949.30 USD (205)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.15%
Ultimo trade:
43 minuti fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
10.73
Long Trade:
799 (62.42%)
Short Trade:
481 (37.58%)
Fattore di profitto:
2.71
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
3.29 USD
Perdita media:
-4.33 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-129.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193.44 USD (7)
Crescita mensile:
25.03%
Previsione annuale:
303.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
193.44 USD (8.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.82% (190.62 USD)
Per equità:
0.04% (1.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1280
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|91K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +148.26 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 205
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +949.30 USD
Massima perdita consecutiva: -129.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX EURUSD Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 01K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 01K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
208%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
34
100%
1 280
78%
100%
2.71
1.62
USD
USD
9%
1:500