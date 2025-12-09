SegnaliSezioni
AFSID FX EURUSD
Revano Azka Akhmad

AFSID FX EURUSD

Revano Azka Akhmad
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 208%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 280
Profit Trade:
1 000 (78.12%)
Loss Trade:
280 (21.88%)
Best Trade:
148.26 USD
Worst Trade:
-37.44 USD
Profitto lordo:
3 288.05 USD (169 895 pips)
Perdita lorda:
-1 212.26 USD (78 908 pips)
Vincite massime consecutive:
205 (949.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
949.30 USD (205)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.15%
Ultimo trade:
43 minuti fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
10.73
Long Trade:
799 (62.42%)
Short Trade:
481 (37.58%)
Fattore di profitto:
2.71
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
3.29 USD
Perdita media:
-4.33 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-129.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193.44 USD (7)
Crescita mensile:
25.03%
Previsione annuale:
303.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
193.44 USD (8.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.82% (190.62 USD)
Per equità:
0.04% (1.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1280
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 91K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +148.26 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 205
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +949.30 USD
Massima perdita consecutiva: -129.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX EURUSD Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 01K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.