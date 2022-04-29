SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BTC Portfolio
Kai Fung Leung

BTC Portfolio

Kai Fung Leung
0 recensioni
Affidabilità
178 settimane
1 / 13K USD
Copia per 38 USD al mese
crescita dal 2022 2 251%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 090
Profit Trade:
2 467 (60.31%)
Loss Trade:
1 623 (39.68%)
Best Trade:
67 967.57 HKD
Worst Trade:
-25 916.80 HKD
Profitto lordo:
5 952 884.12 HKD (75 644 308 pips)
Perdita lorda:
-4 776 999.88 HKD (60 524 648 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (2 816.37 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
272 718.27 HKD (11)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
72.90%
Massimo carico di deposito:
102.04%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
3.04
Long Trade:
1 917 (46.87%)
Short Trade:
2 173 (53.13%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
287.50 HKD
Profitto medio:
2 413.01 HKD
Perdita media:
-2 943.31 HKD
Massime perdite consecutive:
25 (-25 045.55 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-206 606.33 HKD (15)
Crescita mensile:
7.71%
Previsione annuale:
93.49%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 727.81 HKD
Massimale:
386 640.72 HKD (27.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.40% (134 295.96 HKD)
Per equità:
29.85% (23 402.64 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 1247
AUDCAD 574
NZDCAD 493
EURUSD 440
AUDNZD 407
GBPUSD 353
ETHUSD 287
GBPCHF 66
USDCAD 48
NZDUSD 47
EURNZD 34
EURGBP 34
GBPCAD 17
EURAUD 15
GBPAUD 9
EURCAD 6
USDCHF 6
USDJPY 6
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 82K
AUDCAD 3.8K
NZDCAD 3.3K
EURUSD -628
AUDNZD 484
GBPUSD -2.1K
ETHUSD 62K
GBPCHF 542
USDCAD 299
NZDUSD 557
EURNZD 405
EURGBP 161
GBPCAD -416
EURAUD 122
GBPAUD 227
EURCAD -6
USDCHF -99
USDJPY 44
XAUUSD -58
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 15M
AUDCAD 19K
NZDCAD 18K
EURUSD -293
AUDNZD 5.9K
GBPUSD -7.1K
ETHUSD 505K
GBPCHF 2.1K
USDCAD 3.6K
NZDUSD -2.4K
EURNZD 1K
EURGBP 429
GBPCAD -776
EURAUD 540
GBPAUD 607
EURCAD 72
USDCHF -123
USDJPY 255
XAUUSD -98
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67 967.57 HKD
Worst Trade: -25 917 HKD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +2 816.37 HKD
Massima perdita consecutiva: -25 045.55 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
Exness-Real
0.00 × 3
Axi-US02-Live
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.00 × 19
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.11 × 377
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.23 × 159
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 271
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.61 × 1666
ICMarketsSC-Live33
0.77 × 13
Coinexx-Demo
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.86 × 7
Osprey-Live
1.50 × 4
TradeMaxGlobal-Demo
1.57 × 7
46 più
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BTC Portfolio
38USD al mese
2 251%
1
13K
USD
1.2M
HKD
178
99%
4 090
60%
73%
1.24
287.50
HKD
45%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.