Senja Karesa Putri

PP One Shoots

Senja Karesa Putri
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 366%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
846
Profit Trade:
768 (90.78%)
Loss Trade:
78 (9.22%)
Best Trade:
600.00 USD
Worst Trade:
-205.30 USD
Profitto lordo:
39 717.55 USD (465 157 pips)
Perdita lorda:
-2 184.15 USD (26 416 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (2 918.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 573.81 USD (64)
Indice di Sharpe:
0.86
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.45%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
182.82
Long Trade:
448 (52.96%)
Short Trade:
398 (47.04%)
Fattore di profitto:
18.18
Profitto previsto:
44.37 USD
Profitto medio:
51.72 USD
Perdita media:
-28.00 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-21.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-205.30 USD (1)
Crescita mensile:
20.74%
Previsione annuale:
251.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
205.30 USD (0.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.64% (200.30 USD)
Per equità:
0.06% (22.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 117
GBPAUD 41
GBPJPY 36
USDJPY 35
EURNZD 35
EURAUD 35
CHFJPY 34
GBPNZD 34
GBPCAD 33
GBPUSD 31
USDCAD 30
USDCHF 26
AUDJPY 26
EURUSD 25
AUDUSD 25
EURJPY 25
GBPCHF 24
EURGBP 23
NZDJPY 23
NZDUSD 22
CADJPY 21
NZDCHF 21
EURCAD 21
NZDCAD 20
AUDCHF 19
AUDCAD 19
CADCHF 16
EURCHF 15
AUDNZD 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 15K
GBPAUD 1.2K
GBPJPY 960
USDJPY 1.2K
EURNZD 1.3K
EURAUD 1.1K
CHFJPY 1.2K
GBPNZD 1.3K
GBPCAD 911
GBPUSD 1.3K
USDCAD 673
USDCHF 1.1K
AUDJPY 674
EURUSD 1.2K
AUDUSD 751
EURJPY 911
GBPCHF 637
EURGBP 729
NZDJPY 579
NZDUSD 448
CADJPY 674
NZDCHF 522
EURCAD 799
NZDCAD 327
AUDCHF 558
AUDCAD 484
CADCHF 300
EURCHF 413
AUDNZD 243
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 149K
GBPAUD 19K
GBPJPY 14K
USDJPY 18K
EURNZD 21K
EURAUD 17K
CHFJPY 18K
GBPNZD 23K
GBPCAD 12K
GBPUSD 13K
USDCAD 9.2K
USDCHF 8.6K
AUDJPY 10K
EURUSD 11K
AUDUSD 7.5K
EURJPY 13K
GBPCHF 5.1K
EURGBP 5.4K
NZDJPY 8.6K
NZDUSD 4.2K
CADJPY 9.9K
NZDCHF 4.2K
EURCAD 10K
NZDCAD 4.5K
AUDCHF 4.5K
AUDCAD 6.7K
CADCHF 2.4K
EURCHF 3.3K
AUDNZD 3.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +600.00 USD
Worst Trade: -205 USD
Vincite massime consecutive: 64
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 918.47 USD
Massima perdita consecutiva: -21.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AUSForex-Live
0.00 × 29
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
Axi-US05-Live
0.00 × 1
LCG-Live2
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 37
Exness-Real9
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.08 × 61
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.53 × 64
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
13 più
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.