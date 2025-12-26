SegnaliSezioni
Jian Bing Wang

DeepTrader

Jian Bing Wang
0 recensioni
Affidabilità
64 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 844%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 053
Profit Trade:
811 (77.01%)
Loss Trade:
242 (22.98%)
Best Trade:
49.17 USD
Worst Trade:
-35.79 USD
Profitto lordo:
1 975.34 USD (380 851 pips)
Perdita lorda:
-1 130.90 USD (207 618 pips)
Vincite massime consecutive:
116 (324.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
324.53 USD (116)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.59%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.48
Long Trade:
660 (62.68%)
Short Trade:
393 (37.32%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
2.44 USD
Perdita media:
-4.67 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-188.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-188.63 USD (16)
Crescita mensile:
42.92%
Previsione annuale:
520.78%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
188.63 USD (29.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.43% (188.63 USD)
Per equità:
20.91% (196.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.r 219
XAUUSD.r 163
GBPAUD.r 76
EURAUD.r 57
EURCAD.r 51
AUDCHF.r 49
EURGBP.r 47
GBPCAD.r 43
EURNZD.r 39
GBPNZD.r 38
EURUSD.r 37
GBPCHF.r 36
AUDNZD.r 34
CADCHF.r 34
NZDCAD.r 30
EURCHF.r 25
AUDCAD.r 23
AUDUSD.r 18
NZDCHF.r 18
USDJPY.r 6
BTCUSD 6
USDCHF.r 3
NZDUSD.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.r 119
XAUUSD.r 184
GBPAUD.r 55
EURAUD.r 64
EURCAD.r 37
AUDCHF.r 29
EURGBP.r 20
GBPCAD.r 92
EURNZD.r 75
GBPNZD.r 78
EURUSD.r 5
GBPCHF.r -11
AUDNZD.r 53
CADCHF.r -9
NZDCAD.r 25
EURCHF.r -2
AUDCAD.r 21
AUDUSD.r 6
NZDCHF.r -15
USDJPY.r 5
BTCUSD 5
USDCHF.r 6
NZDUSD.r 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.r 12K
XAUUSD.r 19K
GBPAUD.r 9.8K
EURAUD.r 12K
EURCAD.r 6.2K
AUDCHF.r 2.2K
EURGBP.r 2.1K
GBPCAD.r 13K
EURNZD.r 14K
GBPNZD.r 14K
EURUSD.r 955
GBPCHF.r -825
AUDNZD.r 9.8K
CADCHF.r -549
NZDCAD.r 3.8K
EURCHF.r 515
AUDCAD.r 3.2K
AUDUSD.r 741
NZDCHF.r -944
USDJPY.r 868
BTCUSD 50K
USDCHF.r 586
NZDUSD.r 219
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.17 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 116
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +324.53 USD
Massima perdita consecutiva: -188.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

A strategy with low retracements and steady growth, make sure you follow it for at least a month to stay patient.
Non ci sono recensioni
