Trade:
1 053
Profit Trade:
811 (77.01%)
Loss Trade:
242 (22.98%)
Best Trade:
49.17 USD
Worst Trade:
-35.79 USD
Profitto lordo:
1 975.34 USD (380 851 pips)
Perdita lorda:
-1 130.90 USD (207 618 pips)
Vincite massime consecutive:
116 (324.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
324.53 USD (116)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.59%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.48
Long Trade:
660 (62.68%)
Short Trade:
393 (37.32%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
2.44 USD
Perdita media:
-4.67 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-188.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-188.63 USD (16)
Crescita mensile:
42.92%
Previsione annuale:
520.78%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
188.63 USD (29.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.43% (188.63 USD)
Per equità:
20.91% (196.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|219
|XAUUSD.r
|163
|GBPAUD.r
|76
|EURAUD.r
|57
|EURCAD.r
|51
|AUDCHF.r
|49
|EURGBP.r
|47
|GBPCAD.r
|43
|EURNZD.r
|39
|GBPNZD.r
|38
|EURUSD.r
|37
|GBPCHF.r
|36
|AUDNZD.r
|34
|CADCHF.r
|34
|NZDCAD.r
|30
|EURCHF.r
|25
|AUDCAD.r
|23
|AUDUSD.r
|18
|NZDCHF.r
|18
|USDJPY.r
|6
|BTCUSD
|6
|USDCHF.r
|3
|NZDUSD.r
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.r
|119
|XAUUSD.r
|184
|GBPAUD.r
|55
|EURAUD.r
|64
|EURCAD.r
|37
|AUDCHF.r
|29
|EURGBP.r
|20
|GBPCAD.r
|92
|EURNZD.r
|75
|GBPNZD.r
|78
|EURUSD.r
|5
|GBPCHF.r
|-11
|AUDNZD.r
|53
|CADCHF.r
|-9
|NZDCAD.r
|25
|EURCHF.r
|-2
|AUDCAD.r
|21
|AUDUSD.r
|6
|NZDCHF.r
|-15
|USDJPY.r
|5
|BTCUSD
|5
|USDCHF.r
|6
|NZDUSD.r
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.r
|12K
|XAUUSD.r
|19K
|GBPAUD.r
|9.8K
|EURAUD.r
|12K
|EURCAD.r
|6.2K
|AUDCHF.r
|2.2K
|EURGBP.r
|2.1K
|GBPCAD.r
|13K
|EURNZD.r
|14K
|GBPNZD.r
|14K
|EURUSD.r
|955
|GBPCHF.r
|-825
|AUDNZD.r
|9.8K
|CADCHF.r
|-549
|NZDCAD.r
|3.8K
|EURCHF.r
|515
|AUDCAD.r
|3.2K
|AUDUSD.r
|741
|NZDCHF.r
|-944
|USDJPY.r
|868
|BTCUSD
|50K
|USDCHF.r
|586
|NZDUSD.r
|219
Best Trade: +49.17 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 116
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +324.53 USD
Massima perdita consecutiva: -188.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
A strategy with low retracements and steady growth, make sure you follow it for at least a month to stay patient.
30USD al mese
844%
0
0
USD
USD
944
USD
USD
64
70%
1 053
77%
100%
1.74
0.80
USD
USD
29%
1:500