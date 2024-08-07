SegnaliSezioni
Limadijaya Suhendra

Beyond Treasure

Limadijaya Suhendra
0 recensioni
Affidabilità
60 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 54%
FXView-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
422
Profit Trade:
327 (77.48%)
Loss Trade:
95 (22.51%)
Best Trade:
15.04 USD
Worst Trade:
-9.67 USD
Profitto lordo:
529.71 USD (47 284 pips)
Perdita lorda:
-311.58 USD (24 430 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (7.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.70 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
37.45%
Massimo carico di deposito:
124.51%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.13
Long Trade:
211 (50.00%)
Short Trade:
211 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
1.62 USD
Perdita media:
-3.28 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-32.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.37 USD (6)
Crescita mensile:
3.08%
Previsione annuale:
37.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.95 USD
Massimale:
69.65 USD (9.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.42% (69.65 USD)
Per equità:
96.07% (480.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 346
AUDUSD 34
GBPUSD 27
USDJPY 13
USDCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 242
AUDUSD 17
GBPUSD 17
USDJPY -59
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 23K
AUDUSD 1.8K
GBPUSD 1.8K
USDJPY -4.2K
USDCHF 101
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.04 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +7.43 USD
Massima perdita consecutiva: -32.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXView-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
2.00 × 34
LandPrime-Live1
3.33 × 6
XMGlobal-Real 36
5.00 × 1
FXGiantsBM-Real6
8.00 × 4
XMGlobal-Real 41
10.00 × 1
InstaForex-Europe.com
11.24 × 17
XMGlobal-Real 29
12.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 07:33
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.61% of days out of 304 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 11:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 14:03
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.71% of days out of 297 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 02:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 11:47
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.48% of days out of 290 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 03:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.11 07:14
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 00:33
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.02.05 20:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.05 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.14 12:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Beyond Treasure
30USD al mese
54%
0
0
USD
1K
USD
60
100%
422
77%
37%
1.70
0.52
USD
96%
1:500
Copia

