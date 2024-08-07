- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
422
Profit Trade:
327 (77.48%)
Loss Trade:
95 (22.51%)
Best Trade:
15.04 USD
Worst Trade:
-9.67 USD
Profitto lordo:
529.71 USD (47 284 pips)
Perdita lorda:
-311.58 USD (24 430 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (7.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.70 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
37.45%
Massimo carico di deposito:
124.51%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.13
Long Trade:
211 (50.00%)
Short Trade:
211 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
1.62 USD
Perdita media:
-3.28 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-32.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.37 USD (6)
Crescita mensile:
3.08%
Previsione annuale:
37.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.95 USD
Massimale:
69.65 USD (9.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.42% (69.65 USD)
Per equità:
96.07% (480.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|346
|AUDUSD
|34
|GBPUSD
|27
|USDJPY
|13
|USDCHF
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|242
|AUDUSD
|17
|GBPUSD
|17
|USDJPY
|-59
|USDCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|23K
|AUDUSD
|1.8K
|GBPUSD
|1.8K
|USDJPY
|-4.2K
|USDCHF
|101
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.04 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +7.43 USD
Massima perdita consecutiva: -32.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXView-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|2.00 × 34
|
LandPrime-Live1
|3.33 × 6
|
XMGlobal-Real 36
|5.00 × 1
|
FXGiantsBM-Real6
|8.00 × 4
|
XMGlobal-Real 41
|10.00 × 1
|
InstaForex-Europe.com
|11.24 × 17
|
XMGlobal-Real 29
|12.00 × 2
