Trade:
1 272
Profit Trade:
1 035 (81.36%)
Loss Trade:
237 (18.63%)
Best Trade:
58.50 USD
Worst Trade:
-48.56 USD
Profitto lordo:
3 220.07 USD (281 491 pips)
Perdita lorda:
-1 020.64 USD (99 439 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (36.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
163.40 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.68%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
28.57
Long Trade:
870 (68.40%)
Short Trade:
402 (31.60%)
Fattore di profitto:
3.15
Profitto previsto:
1.73 USD
Profitto medio:
3.11 USD
Perdita media:
-4.31 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-67.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.98 USD (6)
Crescita mensile:
14.17%
Previsione annuale:
171.92%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.20 USD
Massimale:
76.98 USD (3.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.89% (76.05 USD)
Per equità:
5.43% (57.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1272
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|182K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This signal is powered 100% by an EA for consistent, emotion-free trading.
Beware accounts with no real history and small capital—they rarely last even a month.
