Andri Husman

JossGrowth

Andri Husman
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 694%
JustMarkets-Live6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 272
Profit Trade:
1 035 (81.36%)
Loss Trade:
237 (18.63%)
Best Trade:
58.50 USD
Worst Trade:
-48.56 USD
Profitto lordo:
3 220.07 USD (281 491 pips)
Perdita lorda:
-1 020.64 USD (99 439 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (36.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
163.40 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.68%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
28.57
Long Trade:
870 (68.40%)
Short Trade:
402 (31.60%)
Fattore di profitto:
3.15
Profitto previsto:
1.73 USD
Profitto medio:
3.11 USD
Perdita media:
-4.31 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-67.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.98 USD (6)
Crescita mensile:
14.17%
Previsione annuale:
171.92%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.20 USD
Massimale:
76.98 USD (3.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.89% (76.05 USD)
Per equità:
5.43% (57.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 1272
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 182K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.50 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +36.29 USD
Massima perdita consecutiva: -67.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This signal is powered 100% by an EA for consistent, emotion-free trading.
Beware accounts with no real history and small capital—they rarely last even a month.
Recommended investment: 1000 USD per multiplier. Master resets to 1000 USD weekly. 
Non ci sono recensioni
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.07 00:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 00:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 00:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.