The Real RSI

è un Expert Advisor di livello professionale progettato per i trader che desiderano operare le divergenze RSI con precisione istituzionale.

Rileva automaticamente divergenze regolari e nascoste (rialziste e ribassiste) utilizzando una logica intelligente dei pivot, la convalida della struttura RSI e filtri di conferma multi–timeframe.

Costruito secondo il principio “imposta e dimentica”, il sistema gestisce in modo automatico entrate, stop loss, take profit e trailing stop, mantenendo sul grafico un pannello di controllo trasparente e informativo.

Concetto Principale

Il motore combina la divergenza del momentum RSI con un riconoscimento adattivo dei pivot e un sistema intelligente di ri–tentativo, garantendo che le operazioni vengano eseguite solo in condizioni di mercato ottimali.

Ogni divergenza viene validata in base alla struttura del prezzo, al comportamento dell’RSI e, facoltativamente, alla conferma di un timeframe superiore, per evitare falsi segnali o entrate tardive.

Caratteristiche Principali

1. Rilevamento Automatico delle Divergenze

Rileva divergenze regolari e nascoste.

Funziona su qualsiasi strumento e timeframe (M1–H1).

Distingue strutture rialziste e ribassiste con conferma RSI.

La logica intelligente evita segnali duplicati o scaduti.

2. Gestione Intelligente delle Entrate

Ignora le entrate tardive dopo un numero configurabile di candele.

Ricontrolla automaticamente la validità del segnale prima dell’esecuzione.

Sistema Auto–Retry: ritenta ordini falliti (con ritardo e limite configurabili).

Filtro direzionale automatico basato sulla forza del trend (modalità Auto).

3. Gestione del Rischio e del Capitale

Modalità dimensione lotto: fissa, basata sul capitale o sul rischio (% dell’equity).

Modalità Stop–Loss: pips fissi, basato su ATR o pivot.

Modalità Take–Profit: fissi, rapporto rischio/rendimento o uscita RSI.

Conversione automatica equity–lotto e normalizzazione pip per qualsiasi broker.

4. Strumenti di Gestione Operativa

Trailing Stop con attivazione e distanza dinamica.

Chiusura intelligente di posizioni opposte (solo in profitto).

Logica di attesa del profitto: attende il raggiungimento del target prima di chiudere la posizione contraria.

Modulo di Ri–Tentativo e Auto–Correzione: rileva errori e applica il recupero intelligente.

5. Conferma Multi–Timeframe

Filtro RSI opzionale da un timeframe superiore per validare le divergenze di quello inferiore.

Evita operazioni contro il trend principale durante forti movimenti direzionali.

6. Interfaccia Visiva e Pannello di Controllo

Linee di divergenza, marcatori di pivot e frecce di ingresso disegnate sul grafico.

Dashboard in tempo reale che mostra simbolo, modalità, operazioni attive, direzione del trend e stato.

Facile da usare — basta impostarlo, configurarlo e monitorarlo visivamente.

Ottimizzazione e Test

Completamente compatibile con Strategy Tester (consigliati dati a 1 minuto o tick per tick).

Parametri ottimizzabili: periodo RSI, moltiplicatore ATR, distanza tra barre, impostazioni trailing.

Supporta broker ECN/STP a bassa latenza con precisione a 3–5 cifre decimali.

Note sulle Prestazioni

Funziona al meglio su Oro (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD e indici (ottimizzato di default per XAUUSD, broker a 2 cifre).

Per un’esecuzione ottimale:

Usa un broker A–Book / ECN con spread ridotto e senza slippage.

Punti Tecnici Salienti

Gestione intelligente degli errori (perdita di connessione, requote, stop non validi, margine insufficiente).

Controllo di scadenza dei pattern (in minuti).

Monitoraggio statistico completo: tasso di successo, ri–tentativi, segnali saltati, ecc.

Sistema dettagliato di registrazione per debug e analisi delle prestazioni.

Gruppi di Parametri di Input

Impostazioni Divergenza

Timeframe e Direzione

Impostazioni Dimensione Lotto

Impostazioni Stop–Loss

Impostazioni Take–Profit

Trailing Stop

Entrata e Uscita Intelligente

Visuale e Dashboard

Impostazioni EA (Numero Magico, Commento)

Impostazioni Log

Perché Scegliere Questo EA

A differenza dei comuni EA basati su RSI, The Real RSI combina struttura del prezzo, correlazione multi–pivot RSI e logica di trading adattiva.

Non ridisegna i segnali e non “indovina” i punti di ingresso: ogni operazione si basa su una divergenza confermata e su una validazione di esecuzione rigorosa.

Parole Chiave

EA Divergenza RSI, Sistema di Trading RSI, Divergenza Nascosta, Divergenza Regolare, RSI Intelligente, Rilevamento Automatico Divergenze, Stop ATR, Rischio Rendimento, Conferma Multi–Timeframe, Auto Retry, Rilevamento Pivot, Reversal RSI, Expert Advisor MQL5, Robot Forex, Gestione Intelligente delle Operazioni, Crystal Forex, Strategia RSI, EA Oro RSI, Bot RSI, Filtro Tendenza RSI, EA Segnale RSI

Avvertenza

Questo Expert Advisor è fornito esclusivamente per scopi educativi e di ricerca.

Il trading con prodotti a leva come Forex, Oro o Indici comporta un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.

Le performance passate non garantiscono risultati futuri. L’autore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite finanziarie derivanti dall’utilizzo di questo software.

Si raccomanda di testare sempre su un conto demo prima di utilizzare fondi reali.