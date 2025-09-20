Live Price With PNL
- Utilità
- Muhammad Jawad Shabir
- Versione: 2.31
- Aggiornato: 20 settembre 2025
INDICATORE VISUALIZZAZIONE PREZZO LIVE E PROFITTO TOTALE
PERFETTO PER TRADING LIVE E CONDIVISIONE SCHERMO
Progettato specificamente per day trader, scalper e sessioni di trading in streaming live
Questo indicatore professionale fornisce visualizzazione prezzi in tempo reale e tracciamento completo dei profitti direttamente sul tuo grafico - essenziale per trading ad alta frequenza e trasmissioni di trading live.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
VISUALIZZAZIONE PREZZO IN TEMPO REALE
- Aggiornamenti prezzo bid live ogni secondo
- Formattazione professionale per tutti i tipi di simboli
- Formattazione speciale oro/XAU per metalli preziosi
- Display grande e chiaro perfetto per condivisione schermo
- Aggiornamenti istantanei prezzi per decisioni day trading
TRACCIAMENTO COMPLETO PROFITTI
- Profitto totale account dalla storia trading
- Aggiornamenti profitto in tempo reale alla chiusura trades
- Importi profitto aggiuntivi personalizzati
- Inclusione commissioni e swap
- Formattazione professionale profitti con indicatori più/meno
PERFORMANCE OTTIMIZZATA
- Sistema cache intelligente - uso CPU minimo
- Intervalli aggiornamento 1 secondo - velocità fulmine
- Aggiornamenti efficienti basati su timer
- Monitoraggio transazioni in tempo reale
- Gestione errori professionale
PERSONALIZZAZIONE AVANZATA
- Nomi e dimensioni font regolabili
- Colori personalizzati per profitti e perdite
- Posizionamento flessibile ovunque nel grafico
- Ancoraggio professionale agli angoli
