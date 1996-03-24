Sir Stoch and Commodities
- Experts
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Un Expert Advisor che opera in periodi di forte contrasto, utilizzando l'indicatore stocastico e l'indicatore dell'indice delle materie prime, utilizzando i punti di ipercomprato o ipervenduto o l'indicazione ADX per uscire dalle posizioni. Offre inoltre un controllo stop-loss che opera su una differenza percentuale di prezzo, con un ridimensionamento progressivo del lotto all'aumentare del saldo, tenendo sempre d'occhio la margin call del conto.