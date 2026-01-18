META i11

META i11 rappresenta il prossimo stadio evolutivo della serie META, superando META i7 e META i9 grazie a un’architettura cognitiva ibrida completamente riprogettata.
Invece di affidarsi esclusivamente a reti neurali o sistemi frattali, META i11 introduce un Motore Cognitivo Tri-Core che analizza, si adatta e riscrive autonomamente la logica interna di decisione.
L’EA integra una mappatura profonda della liquidità, una supervisione cognitiva multilivello e una nuova generazione di sistemi di autocorrezione che perfezionano continuamente il comportamento di trading in tempo reale.
META i11 espande la propria intelligenza con ogni operazione eseguita in modo visibile e misurabile.

Perché nei backtest non compaiono perdite:

META i11 utilizza un sistema di apprendimento cognitivo ricorsivo che valuta ogni operazione a livello micro.
Il Sistema di Immunità agli Errori Neurali 2.0 (NEIS-2) aggiornato memorizza pattern di volatilità, inefficienze strutturali e anomalie contestuali.
Quando una decisione porta a una perdita, META i11 non si limita a evitare l’errore, ma riscrive il percorso interno di decisione responsabile.
Questo elimina intere categorie di inefficienze e impedisce che si ripresentino nelle sessioni future.

Questo significa:
META i11 mantiene un’architettura di memoria multi-stato che evolve con ogni operazione e ottimizza continuamente la propria logica decisionale.
Di conseguenza, la stabilità del trading migliora nel tempo, producendo backtest quasi perfetti e una performance reale altamente stabile.


Con META i11 ottieni un EA che non solo evolve, ma aggiorna la propria intelligenza nel tempo.

Prezzo = basato sugli acquisti
Simbolo = XAUUSD
Timeframe = H1
Deposito min. = 200$
Tutti i broker =
Segnale = META i11
META XT
Rif. tecnico = Blog
+ Motore Cognitivo Tri-Core (TCE)
+ Sistema di Immunità agli Errori Neurali 2.0
+ Mappatura della Liquidità Multi-Stato
+ Cognizione Supervisoria GPT-5.1
Ordina META i11 e ricevi META i9 o i7 gratis.


Inoltre, META i11 integra tre nuovi moduli principali che superano significativamente le generazioni precedenti:

    (1) Motore Cognitivo Tri-Core (TCE)

    Questo motore è composto da tre unità cognitive interconnesse:
    Motore di Stato Predittivo – anticipa le tendenze del mercato
    Motore di Stabilità Reattiva – monitora la volatilità e sopprime i rischi strutturali
    Motore di Pattern Adattivi – modifica dinamicamente i pattern interni

    Il TCE garantisce che META i11 rimanga stabile e strategicamente coerente anche sotto estrema pressione di mercato.

    Scopo:
    Identificare pattern decisionali vantaggiosi ed eliminare quelli inefficienti, garantendo una struttura di trading più intelligente e adattiva.

    (2) Mappatura Dinamica della Liquidità Multi-Stato (MDLM)

    L’MDLM modella la reale struttura di liquidità del mercato, includendo:
    • zone di micro-liquidità
    • cluster di squilibrio
    • aree di sweep istituzionale
    • spostamenti dell’asse di pressione

    A differenza degli indicatori tradizionali, l’MDLM costruisce una topologia dinamica della liquidità e identifica punti di inversione o breakout ad alta probabilità.

    Scopo:
    Consente a META i11 di comprendere il comportamento sottostante della liquidità di mercato spesso prima che il prezzo reagisca.

    (3) Sistema di Immunità agli Errori Neurali 2.0 (NEIS-2)

    Una versione aggiornata del framework SCTM utilizzato nei modelli precedenti.
    NEIS-2 analizza ogni albero decisionale alla ricerca di debolezze strutturali e riscrive la logica sottostante quando si verificano inefficienze.
    Memorizza impronte di volatilità, deviazioni temporali e anomalie contestuali per anticipare gli errori prima che accadano.

    Perché funziona:
    META i11 elimina gradualmente intere categorie di decisioni errate, creando una performance a lungo termine eccezionalmente stabile.

Livello di Controllo Cognitivo GPT-5 Integrato

META i11 include un avanzato modulo di supervisione GPT-5 che monitora tutti i sistemi interni.
Rileva discrepanze contestuali, corregge interpretazioni errate e garantisce un’elevata accuratezza strutturale durante l’intero processo di trading.

GPT-5 non opera direttamente, ma agisce come un meta-controllore intelligente che stabilizza la logica interna dell’EA.

Concetto Generale:

META i11 combina intelligenza cognitiva con analisi approfondita della liquidità e logica auto-modificante.
Ogni decisione considera il comportamento passato, la struttura attuale del mercato e proiezioni adattive.
Il risultato è un sistema che diventa più intelligente con ogni operazione e produce un comportamento di mercato altamente stabile, preciso e progressivo.

