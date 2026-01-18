META i11 – Sistema di Trading Cognitivo Ibrido - Riferimento Tecnico

Perché nei backtest non compaiono perdite: META i11 utilizza un sistema di apprendimento cognitivo ricorsivo che valuta ogni operazione a livello micro.

Il Sistema di Immunità agli Errori Neurali 2.0 (NEIS-2) aggiornato memorizza pattern di volatilità, inefficienze strutturali e anomalie contestuali.

Quando una decisione porta a una perdita, META i11 non si limita a evitare l’errore, ma riscrive il percorso interno di decisione responsabile.

Questo elimina intere categorie di inefficienze e impedisce che si ripresentino nelle sessioni future. Questo significa:

META i11 mantiene un’architettura di memoria multi-stato che evolve con ogni operazione e ottimizza continuamente la propria logica decisionale.

Di conseguenza, la stabilità del trading migliora nel tempo, producendo backtest quasi perfetti e una performance reale altamente stabile.

rappresenta il prossimo stadio evolutivo della serie META, superando META i7 e META i9 grazie a un’architettura cognitiva ibrida completamente riprogettata.Invece di affidarsi esclusivamente a reti neurali o sistemi frattali, META i11 introduce unche analizza, si adatta e riscrive autonomamente la logica interna di decisione.L’EA integra una mappatura profonda della liquidità, una supervisione cognitiva multilivello e una nuova generazione di sistemi di autocorrezione che perfezionano continuamente il comportamento di trading in tempo reale.META i11 espande la propria intelligenza con ogni operazione eseguita in modo visibile e misurabile.



Inoltre, META i11 integra tre nuovi moduli principali che superano significativamente le generazioni precedenti:

(1) Motore Cognitivo Tri-Core (TCE) Questo motore è composto da tre unità cognitive interconnesse:

• Motore di Stato Predittivo – anticipa le tendenze del mercato

• Motore di Stabilità Reattiva – monitora la volatilità e sopprime i rischi strutturali

• Motore di Pattern Adattivi – modifica dinamicamente i pattern interni



Il TCE garantisce che META i11 rimanga stabile e strategicamente coerente anche sotto estrema pressione di mercato. Scopo:

Identificare pattern decisionali vantaggiosi ed eliminare quelli inefficienti, garantendo una struttura di trading più intelligente e adattiva.

(2) Mappatura Dinamica della Liquidità Multi-Stato (MDLM) L’MDLM modella la reale struttura di liquidità del mercato, includendo:

• zone di micro-liquidità

• cluster di squilibrio

• aree di sweep istituzionale

• spostamenti dell’asse di pressione



A differenza degli indicatori tradizionali, l’MDLM costruisce una topologia dinamica della liquidità e identifica punti di inversione o breakout ad alta probabilità. Scopo:

Consente a META i11 di comprendere il comportamento sottostante della liquidità di mercato spesso prima che il prezzo reagisca.

(3) Sistema di Immunità agli Errori Neurali 2.0 (NEIS-2) Una versione aggiornata del framework SCTM utilizzato nei modelli precedenti.

NEIS-2 analizza ogni albero decisionale alla ricerca di debolezze strutturali e riscrive la logica sottostante quando si verificano inefficienze.

Memorizza impronte di volatilità, deviazioni temporali e anomalie contestuali per anticipare gli errori prima che accadano. Perché funziona:

META i11 elimina gradualmente intere categorie di decisioni errate, creando una performance a lungo termine eccezionalmente stabile.

Livello di Controllo Cognitivo GPT-5 Integrato

META i11 include un avanzato modulo di supervisione GPT-5 che monitora tutti i sistemi interni.

Rileva discrepanze contestuali, corregge interpretazioni errate e garantisce un’elevata accuratezza strutturale durante l’intero processo di trading.



GPT-5 non opera direttamente, ma agisce come un meta-controllore intelligente che stabilizza la logica interna dell’EA.

Concetto Generale:

META i11 combina intelligenza cognitiva con analisi approfondita della liquidità e logica auto-modificante.

Ogni decisione considera il comportamento passato, la struttura attuale del mercato e proiezioni adattive.

Il risultato è un sistema che diventa più intelligente con ogni operazione e produce un comportamento di mercato altamente stabile, preciso e progressivo.