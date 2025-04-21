Crystal Volume Profile Auto POC

4.5

Crystal Volume Profile Auto POC — Analisi del volume per decisioni di trading precise

Descrizione
Crystal Volume Profile Auto POC è un indicatore per MetaTrader 5 che calcola la distribuzione del volume e rileva automaticamente il Punto di Controllo (POC). Fornisce ai trader livelli nascosti di supporto e resistenza basati sulle aree di maggiore attività di scambio.

Caratteristiche principali

  • Profilo di volume dinamico (area visibile o intervallo selezionato)

  • Rilevamento automatico del POC

  • Personalizzazione completa di colori, dimensioni e stili di linea

  • Profilo fisso per analisi stabile

  • Aggiornamento in tempo reale con ogni nuova candela

  • Pulsanti integrati: Reset VP e Hide VP

  • Supporto modalità chiara e scura

Vantaggi

  • Identificazione delle zone di accumulazione e distribuzione

  • Rilevamento dell’attività istituzionale ai livelli chiave

  • Miglioramento dei punti di ingresso e uscita basati sul volume

  • Adatto a strategie di breakout e inversione

Come usare

  1. Applicare l’indicatore al grafico

  2. Usare Reset VP per calcolare l’area visibile

  3. Spostare le linee verticali per definire un intervallo

  4. Usare Hide VP per nascondere/mostrare il profilo

Compatibilità

  • Piattaforma: MetaTrader 5

  • Mercati: Forex, azioni, criptovalute, indici

  • Timeframe: tutti

  • Struttura ottimizzata per basso consumo CPU

Parole chiave
profilo di volume, indicatore POC, market profile, zone di volume, smart money, supporto resistenza, accumulo distribuzione, VSA, order flow, analisi del volume, indicatore MT5


Recensioni 8
Igor Mishchenko
211
Igor Mishchenko 2025.09.24 08:03 
 

Thank you Muhammad, it is the best of all that I used before!

paddock
367
paddock 2025.07.04 23:41 
 

Excellent indicator. Many thanks to the developer for sharing, tremendous.

vobor
16
vobor 2025.06.14 00:23 
 

Works well at different timeframes

Prodotti consigliati
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
Simple QM Pattern MT5
Suvashish Halder
5 (1)
Indicatori
Simple QM Pattern   is a powerful and intuitive trading indicator designed to simplify the identification of the Quasimodo (QM) trading pattern. The QM pattern is widely recognized among traders for effectively signaling potential   reversals   by highlighting key market structures and price action formations. This indicator helps traders easily visualize the QM pattern directly on their charts, making it straightforward even for those who are new to pattern trading. Simple QM Pattern includes d
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicatori
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5 The Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator on the MetaTrader 5 platform automatically detects harmonic pattern points X, A, B, C, and D directly on the chart. It analyzes price data and calculates Fibonacci ratios with high accuracy, enabling precise identification of potential reversal zones. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  | Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT4  | ALL Products By  TradingFinderLab  | Be
FREE
Classic Crab Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Classic Crab Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 5 The Classic Crab Harmonic Pattern, introduced by Scott Carney in 2000, is one of the most recognized harmonic patterns in technical analysis. Known for its precise Fibonacci measurements and favorable risk-to-reward ratio, it helps traders identify potential price reversal zones with accuracy. The Classic Crab Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 5 automatically detects this pattern on price charts, marking the key points X, A, B, C,
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.54 (59)
Indicatori
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
Aggression Wave RSJ
JETINVEST
4.83 (6)
Indicatori
This indicator sums up the difference between the sells aggression and the buys aggression that occurred in each Candle, graphically plotting the waves of accumulation of the aggression volumes.   Through these waves an exponential average is calculated that indicates the direction of the business flow. Note: This indicator DOES NOT WORK for Brokers and/or Markets WITHOUT the type of aggression (BUY or SELL).   Be sure to try our Professional version with configurable features and alerts:  Agre
FREE
Resistance Support Indicator
Triet Lam Minh
Indicatori
This tool is useful for indicating resistance and support levels It bases on zone in setting to identify top/bottom of candles and and draw rectangle according to those resistance/support level Beside user can edit the zone via dialog on specific timeframe and that value will be saved and loaded automatically. User can determine what strong resistance and support and make the order reasonably.
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3.93 (14)
Indicatori
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicatori
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
MultiFrame Volume Trend MT5
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicatori
MultiFrame Volume Trend (MFVI) is a powerful VWAP-based indicator that displays volume trends across multiple timeframes in a clean, easy-to-read dashboard directly on your chart. Instantly capture the overall market direction in just seconds. Features Multi-timeframe VWAP analysis from M1 to MN1. Dashboard panel shows the trend state of each timeframe at a glance. Plots VWAP line and buy/sell arrows directly on the chart. Fully customizable: colors, line width, panel position, arrow symbols. Bu
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.18 (11)
Indicatori
Benvenuto nel nostro   modello di ondata di prezzo   MT5 --(modello ABCD)-- Il modello ABCD è un modello di trading potente e ampiamente utilizzato nel mondo dell'analisi tecnica. È un modello di prezzo armonico che i trader utilizzano per identificare potenziali opportunità di acquisto e vendita sul mercato. Con il modello ABCD, i trader possono anticipare potenziali movimenti di prezzo e prendere decisioni informate su quando entrare e uscire dalle negoziazioni. Versione EA:   Price Wave EA
FREE
Forex Time
Yuriy Ponyatov
5 (1)
Indicatori
An indicator for visualizing time ranges of key trading sessions: Asian, European, and American. The indicator features functionality for setting the start and end times of each trading session, as well as an adjustable timezone of the trading server. The main advantages of the indicator include the ability to operate with minimal CPU load and memory usage. Moreover, it offers the option to specify the number of displayed historical days, providing the user with flexible market dynamics analysis
FREE
Fibonacci Volatility Bands MT5
Suvashish Halder
Indicatori
The Fibonacci Volatility Bands indicator is a refined tool designed to enhance your market analysis by integrating Fibonacci retracements with the Bollinger Bands concept. This indicator visually highlights potential areas of support and resistance, providing traders with a clearer understanding of price fluctuations and volatility. MT4 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/126421/ The core of the Fibonacci Volatility Bands is built around a Volume Weighted Moving Average (VWMA) that
FREE
LT Agression Indicator
Thiago Duarte
5 (3)
Indicatori
This is a buyer and seller aggression indicator that analyzes the shape of each candle and project this data in a histogram form. There are 4 histograms in one. On the front we have two: Upper - Buyer force. Lower - Seller force. At the background we also have two histogram, both with same color. They measure the combined strenght of buyers and sellers. This histograms can be turned off in Input Parameters. It is also possible to have the real or tick volume to help on this force measurement. IN
FREE
Fibo Retracao Maxima e Minima Demo
Robson Ferreira
4 (1)
Indicatori
Functional in the Forex market. Functional in the B3 market - Bolsa Brasil Balcão. Motivation The technical Fibonacci retraction indicator for many is essential and the basis for all market movement forecasts. The name of the tool comes from the Italian mathematician Leonardo de Pisa (13th century). This DEMO version will work in Meta Trader with Demo and Strategy Tester. To purchase the Full version that works on a Real account, click on: https://www.mql5.com/en/market/product/38089 Opera
FREE
Expansoes M
Marcus Vinicius Da Silva Miranda
Indicatori
The M Extensions are variations of the Golden Ratio (Fibonacci Sequence). It is the World's first technique developed for Candle Projections. Advantages: Easy to plot. Candle anchoring; High and accurate precision as support and resistance; Excellent Risk x Return ratio; Works in any timeframe; Works in any asset / market.   The M Extensions are classified into: M0: Zero point (starting candle) RC: Initial candle control region M1: Extension region 1 M2: Extension region 2 M3: Extension regi
FREE
DBS Time
Dmitriy Burlachenko
5 (3)
Indicatori
A small utility displays the time in five time zones. You can customize the display of one to five time zones. For each time it is configured: show or not; name; time offset from GMT; color; In general settings, you can change: date / time format ("hh: mi", "hh: mi: ss", "yyyy.mm.dd hh: mi", "yyyy.mm.dd hh: mi: ss") font name; font size; offset from the left edge of the chart; offset from the top edge of the chart;
FREE
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
Indicatori
Wyckoff fans, enjoy! Ideally to be used with the Weis Waves indicator, but it can be easily used alone, the Waves Sizer puts the range (in resulting Price movement) done by the Price on its market swings. You can control how accurate or loose will be the swings. This tool is very helpful for visually know how much the Price has traveled in your Timeframe. This way you can confront this level of effort with the resulting Volume, etc... Weis Waves indicator: https://www.mql5.com/en/market/produc
FREE
Simple Range Filter
Mattia Impicciatore
Indicatori
Simple Range Filter è un indicatore progettato per evidenziare le candele caratterizzate da elevata o bassa volatilità . Calcola il range medio (High - Low) su un numero definito di candele e adatta automaticamente le soglie in base al contesto di mercato. Funzionalità principali: Calcolo dinamico del range medio Evidenziazione visiva delle barre con range superiore o inferiore alla media Parametri configurabili per colori e periodo di calcolo Aggiornamento in tempo reale (tick-by-tick) Applica
FREE
Head and Shoulders Visual Indicator MT5
Eda Kaya
5 (1)
Indicatori
Head and Shoulders Visual Indicator for MetaTrader 5 The Head and Shoulders Visual Indicator for MetaTrader 5 is designed to identify two key reversal patterns: the Head and Shoulders Top (Bearish) and the Head and Shoulders Bottom (Bullish). This tool is ideal for spotting market turning points and anticipating trend reversals. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Head and Shoulders Visual Indicator MT4  | ALL Products By  TradingFinderLab  | Best MT5 Indicator: 
FREE
Support Resistance Breakout Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Support Resistance Breakout Arrows (SRBA) Indicator MetaTrader 5 The Support Resistance Breakout Arrows (SRBA) indicator is a tool for identifying key price levels based on pivots. Designed for MetaTrader 5 (MT5), the SRBA indicator marks support levels in blue and resistance levels in red. When the price breaks through these levels, it issues a buy signal (blue arrow) or a sell signal (red arrow) and displays the signals as alerts directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT5
FREE
MA Color Candles
Vladimir Kuzmin
Indicatori
MA Color Candles Indicator MA Color Candles is an indicator for visually displaying market trends by coloring chart candles. It does not add objects or distort price data, instead coloring real candles based on the state of two moving averages. This enables quick trend assessment and use as a filter in trading strategies. How It Works Bullish trend: Fast MA above slow MA, slow MA rising (green candles). Bearish trend: Fast MA below slow MA, slow MA falling (red candles). Neutral state: Candles
FREE
Premium Trend Entry Pro
Amani Fungo
5 (3)
Indicatori
Premium trend entry pro TZ Trade Logics, presents you,  the enhance version of Premium trend entry  This release, bring you much more relaxed trading state with advanced features for trend filtering and premium signal entry timings. For us, is not the creating of the product which matters! but continued maintenance and education to users. through our dedicated means of reaching to us, you will enjoy close guide on how to use the product and other relevant training related to trading.  This tradi
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicatori
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Basic Vwap
james mugendi
4 (1)
Indicatori
Simple Vwap with the daily, weekly and monthly VWAP is the abbreviation for   volume-weighted average price , which is a technical analysis tool that shows the ratio of an asset's price to its total trade volume. It provides traders and investors with a measure of the average price at which a stock is traded over a given period of time. How it's used Identify entry and exit points:   Traders can use VWAP to determine when to buy or sell an asset.   Understand price trends :  Traders can use V
FREE
HawkEye Volume Indicator for MT5
Eda Kaya
Indicatori
HawkEye Volume Indicator MetaTrader 5 The HawkEye Volume Indicator is a powerful oscillator on the MetaTrader 5 platform, specifically designed to enhance volume-based market analysis. By using color-coded histogram bars, it helps traders evaluate price strength, direction, and potential reversals with greater accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  HawkEye Volume Indicator for MT4   | ALL Products By  TradingFinderLab  | Best MT5 Indicator:  Refined Order
FREE
Oil SMT Divergence ICT Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
SMT Divergence Oil Indicator ICT MT5 The SMT Divergence Oil Indicator for MetaTrader 5 is designed to analyze price divergences between energy-related assets, helping traders identify potential trend reversals or continuations. By tracking deviations between correlated markets, this indicator offers valuable insights into price movements. When a divergence is detected in the primary (mother) asset chart, the indicator automatically highlights corresponding divergences in related markets: Bullish
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.37 (19)
Indicatori
Pivot Point Fibo RSJ è un indicatore che traccia le linee di supporto e resistenza del giorno utilizzando i tassi di Fibonacci. Questo spettacolare indicatore crea fino a 7 livelli di supporto e resistenza tramite Pivot Point utilizzando i tassi di Fibonacci. È fantastico come i prezzi rispettino ogni livello di questo supporto e resistenza, dove è possibile percepire possibili punti di entrata/uscita di un'operazione. Caratteristiche Fino a 7 livelli di supporto e 7 livelli di resistenza Im
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
Indicatori
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicatori
Gold Stuff mt5 è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazioni e un bonus personale!   I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato.    IMPOSTAZIONI
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicatori
Gold Entry Sniper – Dashboard ATR Multi-Timeframe per Scalping e Swing Trading sull’Oro Gold Entry Sniper è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che offre segnali di acquisto/vendita precisi per XAUUSD e altri strumenti, basato sulla logica ATR Trailing Stop e l' analisi multi-timeframe . Caratteristiche e Vantaggi Analisi Multi-Timeframe – Visualizza trend su M1, M5, M15 in un'unica dashboard. Trailing Stop Basato su ATR – Stop dinamici che si adattano alla volatilità. Dashboard Professional
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Canale Trading Tools su MQL5 : unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Questo indicatore traccia zone di rilevamento del breakout, denominate “Smart Breakout Channels”, basate sul movimento dei prezzi normalizzato per la volatilità. Queste zone sono visualizzate come box dinamici con overlay di volume. Lo strumento rileva range temporanei di ac
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Tradin
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicatori
Nuova generazione di zone di domanda e offerta automatizzate. Algoritmo nuovo e innovativo che funziona su qualsiasi grafico. Tutte le zone vengono create dinamicamente in base all'azione dei prezzi del mercato. DUE TIPI DI AVVISI --> 1) QUANDO IL PREZZO RAGGIUNGE UNA ZONA 2) QUANDO SI FORMA UNA NUOVA ZONA Non ottieni un altro indicatore inutile. Ottieni una strategia di trading completa con risultati comprovati.     Nuove caratteristiche:     Avvisi quando il prezzo raggiunge la zona di
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Altri dall’autore
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.67 (9)
Indicatori
CRYSTAL HEIKIN ASHI — Indicatore MT5 Panoramica Crystal Heikin Ashi è un indicatore professionale di candele Heikin Ashi con controllo del tema, colorazione trend/momentum e flusso di lavoro adatto all’analisi basata sul volume. Punta alla massima chiarezza visiva per riconoscere forza del trend e possibili inversioni. Strumento di visualizzazione; nessuna garanzia di profitto. Cosa mostra Candele Heikin Ashi pure disegnate dall’indicatore (non quelle predefinite). Colorazione opzionale per tr
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indicatori
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — Profilo di Volume con POC Automatico Descrizione Crystal Volume Profile Auto POC è un indicatore leggero e ottimizzato per MetaTrader 4 che mostra la distribuzione dei volumi ai diversi livelli di prezzo. Evidenzia automaticamente il Point of Control (POC), il livello con il volume maggiore, aiutando a individuare aree nascoste di supporto/resistenza, zone di accumulazione/distribuzione e attività istituzionale. Disponibile anche per MT5: Crystal Volume
FREE
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Panoramica Sistema automatico per XAUUSD (oro) e principali coppie Forex . Gestione di ingressi, SL/TP, trailing e drawdown con regole precise. Nessuna garanzia di profitto; vedere l’avvertenza sui rischi. Requisiti Piattaforma: MetaTrader 5 Conto: ECN/RAW consigliato Connessione: 24/7 (VPS consigliato) Timeframe: M1–H4 Avvio rapido Abilita Algo Trading . Applica l’EA al grafico (un simbolo per grafico). In Inputs imposta AI_Access_Mode = ON e ricarica
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicatori
Crystal Volume Indicator — Strumento di Analisi del Volume per MT5 Descrizione Crystal Volume Indicator è un indicatore per MetaTrader 5 che aiuta a comprendere la forza nascosta dietro i movimenti di prezzo tramite l’analisi del volume. Evidenzia eventi chiave come Climax di Acquisto, Climax di Vendita e Candele Deboli, utili per individuare zone di inversione o continuazione. Caratteristiche principali Supporta Tick Volume e Real Volume (se disponibile) Istogramma a colori dinamici Rilevamen
FREE
Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL GOLD SCALPER — Expert Advisor MT5 Panoramica Crystal Gold Scalper è un sistema automatico per XAUUSD (oro) con due stili di esecuzione — Recovery Mode e Single Trade Mode — e dashboard sul grafico per un controllo chiaro. Il motore può utilizzare previsioni basate su IA (LSTM, attenzione tipo transformer, sentiment) con ConfidenceThreshold per decidere quando intervenire e come gestire il rischio. Nessuna garanzia di profitto; vedere l’Avvertenza sui rischi. Modalità di trading Recovery
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
Indicatori
Crystal Heikin Ashi – Visualizzazione Avanzata Heikin Ashi (Versione MT4) Panoramica Crystal Heikin Ashi per MetaTrader 4 è un indicatore Heikin Ashi di livello professionale che migliora la visualizzazione dei grafici e fornisce chiarezza ai trader price action, scalper e analisti. Questa versione MT4 si concentra sulle candele Heikin Ashi pure con stile intelligente, mantenendo il sistema leggero e veloce. Nota: La colorazione basata sul trend e il rilevamento avanzato del momentum sono dispon
FREE
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
Indicatori
Crystal Buy Sell Liquidity — Indicatore di Liquidità per MT5 Descrizione Crystal Buy Sell Liquidity è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che identifica opportunità di acquisto e vendita basate su modelli di sweep di liquidità. Analizza la struttura intraday del mercato per rilevare l’attività istituzionale e fornisce segnali chiari quando la liquidità retail viene assorbita e il prezzo si inverte. Caratteristiche principali Rilevamento automatico sweep di liquidità su massimi/minimi S
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (2)
Utilità
Crystal Trade Manager – Gestore di Trading Descrizione Crystal Trade Manager (CTM) è un pannello di gestione completa per MetaTrader 5, pensato per controllo rischio, auto SL/TP e disciplina di trading. Funzioni Limite di drawdown giornaliero (1–70%), chiusura auto. Target di profitto/perdita. SL/TP auto su nuovi trade. Protezione Break-Even. Trailing dinamico. Controllo max lotto. Pannello rapido Magic Keys (6 bottoni). Info account live. Notifiche push/suono. Compatibilità Piattaforma: MT5 T
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
Indicatori
Auto Candle Sequence Counter – Indicatore MT5 Descrizione Auto Candle Sequence Counter è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che rileva automaticamente sequenze consecutive di candele rialziste e ribassiste. Fornisce visualizzazione in tempo reale, statistiche e avvisi per migliorare l’analisi dell’azione dei prezzi. Caratteristiche principali Rilevamento di sequenze da 2 a 7 candele (rialziste/ribassiste). Mappatura precisa senza perdita di segnali. Rilevamento dei doji (sensibili
FREE
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilità
Crystal MTF Candle Pro – Professional Multi-Timeframe Analysis Tool Overview Crystal MTF Candle Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to provide direct visualization of higher timeframe candles on the current chart. The tool overlays selected higher timeframe candles with precise countdown timers, allowing traders to monitor live candle development without switching charts. This indicator is optimized for multi-timeframe (MTF) analysis, offering professional styling, custo
FREE
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Utilità
INDICATORE VISUALIZZAZIONE PREZZO LIVE E PROFITTO TOTALE PERFETTO PER TRADING LIVE E CONDIVISIONE SCHERMO Progettato specificamente per day trader, scalper e sessioni di trading in streaming live Questo indicatore professionale fornisce visualizzazione prezzi in tempo reale e tracciamento completo dei profitti direttamente sul tuo grafico - essenziale per trading ad alta frequenza e trasmissioni di trading live. CARATTERISTICHE PRINCIPALI VISUALIZZAZIONE PREZZO IN TEMPO REALE Aggiornamenti prezz
FREE
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
Utilità
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Copiatore Professionale MT5 Descrizione Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 è un copiatore di operazioni ad alte prestazioni per MetaTrader 5, che replica rapidamente e con precisione ordini tra terminali MT5. Funziona localmente tramite la cartella Common di MT5, senza DLL o API esterne, ideale per VPS e ambienti multi-account. Caratteristiche principali Sistema duale : MASTER: invia ordini, modifiche, chiusure. SLAVE: esegue ordini ricevuti con gestione rischio in
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilità
INDICATORE VISUALIZZAZIONE PREZZO LIVE E PROFITTO TOTALE Il compagno di trading in tempo reale definitivo per trader professionali, day trader e streamer Trasforma la tua esperienza di trading con questo potente indicatore che visualizza prezzi bid live e tracciamento completo dei profitti direttamente sul tuo grafico. Progettato specificamente per ambienti di trading ad alta frequenza e trasmissioni di trading live. CARATTERISTICHE PRINCIPALI VISUALIZZAZIONE PREZZO IN TEMPO REALE Aggiornamenti
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
Utilità
Crystal Profit Dashboard – Real-Time MT5 Account Performance Utility Overview Crystal Profit Dashboard is a lightweight MetaTrader 5 utility that provides real-time profit and loss monitoring directly on the chart. It offers a clean, modern dashboard interface that updates account performance without clutter, allowing traders to focus on execution while keeping essential metrics visible. Designed for scalpers, intraday traders, and swing traders, this tool provides accurate floating profit/los
FREE
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
Utilità
Crystal Trade Manager – Strumento Avanzato di Gestione Rischio e Trade MT4 Panoramica Crystal Trade Manager (CTM) è un’utility professionale per MetaTrader 4 , progettata per la gestione del rischio, l’automazione delle operazioni e il controllo rapido dell’esecuzione . Aiuta i trader a proteggere il capitale, gestire il drawdown giornaliero, controllare la dimensione dei lotti e automatizzare funzioni essenziali come Auto SL/TP, Break-Even e Trailing Stop. Ideale per trader manuali, partecipant
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL ALGO PRO — Consulente Esperto MT4  Panoramica Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro è un Expert Advisor istituzionale, assistito da IA, per XAUUSD, principali coppie Forex e alcuni strumenti crypto (se supportati dal broker). Integra un sistema di recupero algoritmico avanzato — oltre il martingale tradizionale — utilizzando stratificazione dinamica, filtri basati sulla volatilità e gestione logica delle uscite. Il recupero si attiva solo in condi
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
Crystal SD Pro – Expert Advisor Domanda & Offerta Istituzionale Descrizione Crystal SD Pro è un EA per MetaTrader 5 che opera con zone istituzionali di domanda/offerta. Prende solo operazioni confermate per ridurre i falsi segnali. Caratteristiche Analisi multi-timeframe (M30–H4) Modalità Smart Recovery o Cut Loss Dashboard: trade, zone, recovery Lotti fissi o automatici Obiettivo di profitto globale Auto SL/TP, break-even, trailing stop Filtro ADX/DI Modalità Cut Loss – min. $1000 (1:1000) Sm
Filtro:
Igor Mishchenko
211
Igor Mishchenko 2025.09.24 08:03 
 

Thank you Muhammad, it is the best of all that I used before!

Evgeny Belyaev
89903
Evgeny Belyaev 2025.09.20 09:15 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rey Sonajo
437
Rey Sonajo 2025.08.10 01:27 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Yudha Setiawan
38
Yudha Setiawan 2025.07.30 12:06 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Vladimir Ivanov
349
Vladimir Ivanov 2025.07.23 00:11 
 

Индикатор хорош и прост в использовании. Но очень часто не работает. Даже когда его удаляешь он не удаляется, приходится закрывать окна и настраивать все индикаторы заново (на 3 мониторах) GGG. Переключил с Н4 на Н1 настраивай его заново.

paddock
367
paddock 2025.07.04 23:41 
 

Excellent indicator. Many thanks to the developer for sharing, tremendous.

vobor
16
vobor 2025.06.14 00:23 
 

Works well at different timeframes

Sherzod Melikuziyev
36
Sherzod Melikuziyev 2025.05.31 16:20 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione