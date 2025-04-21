Crystal Volume Profile Auto POC
- Muhammad Jawad Shabir
- Versione: 2.10
- Aggiornato: 24 settembre 2025
Crystal Volume Profile Auto POC — Analisi del volume per decisioni di trading precise
Descrizione
Crystal Volume Profile Auto POC è un indicatore per MetaTrader 5 che calcola la distribuzione del volume e rileva automaticamente il Punto di Controllo (POC). Fornisce ai trader livelli nascosti di supporto e resistenza basati sulle aree di maggiore attività di scambio.
Caratteristiche principali
-
Profilo di volume dinamico (area visibile o intervallo selezionato)
-
Rilevamento automatico del POC
-
Personalizzazione completa di colori, dimensioni e stili di linea
-
Profilo fisso per analisi stabile
-
Aggiornamento in tempo reale con ogni nuova candela
-
Pulsanti integrati: Reset VP e Hide VP
-
Supporto modalità chiara e scura
Vantaggi
-
Identificazione delle zone di accumulazione e distribuzione
-
Rilevamento dell’attività istituzionale ai livelli chiave
-
Miglioramento dei punti di ingresso e uscita basati sul volume
-
Adatto a strategie di breakout e inversione
Come usare
-
Applicare l’indicatore al grafico
-
Usare Reset VP per calcolare l’area visibile
-
Spostare le linee verticali per definire un intervallo
-
Usare Hide VP per nascondere/mostrare il profilo
Compatibilità
-
Piattaforma: MetaTrader 5
-
Mercati: Forex, azioni, criptovalute, indici
-
Timeframe: tutti
-
Struttura ottimizzata per basso consumo CPU
Thank you Muhammad, it is the best of all that I used before!