The ORB Master

PROP FIRM PRONTO! (  scarica SETFILE  )

PROMOZIONE DI LANCIO:

  • NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE!
  • Prezzo finale: 990$


Offerta Combo Definitiva   ->   clicca qui

UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:  Clicca qui  


Benvenuti a "The ORB Master"  :  il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range

Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA: un Expert Advisor raffinato e ad alte prestazioni, progettato per i trader moderni.

ORB ha acquisito sempre più popolarità grazie alla sua capacità di catturare lo slancio iniziale del mercato e questo EA rappresenta la mia interpretazione personale di questo approccio collaudato.


Come ORB Master fornisce risultati  :

L'ORB Master entra in azione subito dopo l'apertura del mercato azionario statunitense ed europeo, prendendo di mira i range di apertura critici di quattro indici potenti: SP500, US30 (Dow Jones), NASDAQ e DAX.

Queste rotture spesso segnalano il trend dominante della giornata, fornendo un'affidabile inclinazione direzionale.

L'EA sfrutta questo vantaggio con precisione, effettuando operazioni che sfruttano l'andamento per ottenere il massimo profitto potenziale.

Per ogni indice, l'EA implementa tre distinte varianti di strategia, creando un portafoglio robusto di 12 approcci non correlati.

Questa diversificazione riduce al minimo il rischio, amplificando al contempo le opportunità.

Ogni posizione trae vantaggio da una gestione avanzata delle negoziazioni, inclusi meccanismi dinamici di trailing stop-loss (SL) e trailing take-profit (TP) per bloccare i guadagni e proteggere il capitale.


Progettato per l'affidabilità, con test rigorosi al centro:

Abbiamo dato priorità alla robustezza fin dall'inizio.

L'ORB Master è stato sottoposto a numerosi stress test fuori campione su dati non visibili, garantendone il funzionamento in condizioni di volatilità del mercato reale senza le insidie ​​del curve-fitting, che è la causa principale dei fallimenti degli EA.

Ciò significa che la probabilità che il sistema funzioni correttamente in futuro è altissima!


Configurazione per conto live/demo: inizia a fare trading in pochi minuti

Iniziare è semplice e non sono necessarie configurazioni complesse:

  • Aggiungi questo URL agli "URL consentiti" del tuo terminale MT4/MT5 (Strumenti > Opzioni > Consulenti esperti): "https : // www . worldtimeserver.com/" (rimuovi gli spazi).
  • Abilita AutoTrading in MT5.
  • Apri un grafico EURUSD M15.
  • Trascina l'EA sul grafico.
  • Nella finestra Input, fare clic su Carica e selezionare un  file di set preimpostato  .
  • Personalizza i nomi dei simboli per US30, SP500, NASDAQ e DAX in base alle convenzioni del tuo broker.
  • Fai clic su OK e lascialo funzionare!


Esecuzione di backtest: convalida con sicurezza:

  • Esegui il backtest su EURUSD M15 (EA eseguirà automaticamente tutti e 4 gli indici da quella configurazione)
  • Carica uno dei  file del set inclusi  .
  • Aggiorna i nomi dei simboli per US30, SP500, NASDAQ e DAX in base alle indicazioni del tuo broker.
  • Per ottenere informazioni complete, scegli un periodo di prova di almeno 2-3 anni.



Caratteristiche principali a colpo d'occhio

Caratteristica

Dettagli

Gestione del rischio

Nessuna griglia, nessuna martingala, nessuna tattica aggressiva: solo strategie intelligenti e sostenibili.

Risorse ottimizzate

US30, SP500, NASDAQ e DAX

Periodo di tempo consigliato       

M15.

Grafico da utilizzare

EURUSD (da qui l'EA gestisce senza problemi tutti e tre gli indici).

Conteggio della strategia

12 variazioni non correlate eseguite in parallelo per un'esposizione diversificata.

Compatibile con la ditta di proprietà

Completamente conforme e pronto per la maggior parte dei conti finanziati.

Saldo minimo

$ 500 (da modificare in base alla dimensione minima del lotto stabilita dal tuo broker).

Raccomandazione del broker

Si consiglia un broker con spread basso (contattatemi per i broker consigliati)


Parametri:

  • ShowInfoPanel   -> visualizza il pannello informativo sul grafico 
  • Regolazione per la dimensione dell'Infopanel   -> in caso di display 4K, impostare il valore su "2"
  • aggiorna il pannello informativo durante il test   -> disabilitato per un backtesting più rapido
  • SetSL_TP_After_Entry   -> abilita solo se il tuo broker non consente ordini in sospeso con SL e TP
  • Utilizza Scadenza Virtuale   -> abilita solo se il tuo broker non consente ordini in sospeso con data di scadenza
  • BaseMagicNumber   -> il numero magico di base che verrà utilizzato per tutte le strategie
  • Commento per le negoziazioni   -> il commento da utilizzare per le negoziazioni
  • Rimuovi suffisso commento   -> rimuovi la parte che aggiunge ulteriori informazioni ai commenti (come 'US500_A')
  • RunUS500   -> abilita la strategia per l'indice US500 (SP500)
  • US500_Symbol   -> imposta il nome del simbolo per la coppia US500 (molto importante impostarlo correttamente!!)
  • Starttime/stoptime  -> qui puoi impostare l'ora di inizio e di fine del filtro per il simbolo
  • US500_Strat1   -> abilita la strategia 1 per questa coppia
  • US500_Strat2   -> abilita la strategia 2 per questa coppia
  • US500_Strat3   -> abilita la strategia 3 per questa coppia
  • Valore in $ di 1 unità di movimento   -> il valore predefinito è "0" (automatico). Modificalo solo se la dimensione del lotto è troppo alta. Chiedimi istruzioni.
  • US500_MaxSpread   -> spread massimo consentito
  • US500_Randomization   -> questa opzione randomizzerà leggermente le entrate, le uscite e i valori TrailingSL, in modo che più utenti dello stesso broker abbiano operazioni leggermente diverse. Ottimo anche per le società di brokeraggio.
  • Stesse  opzioni per US30, NAS100 (USTECH) e DAX
  • IMPOSTAZIONI UNICHE DI TRADE PROPIRM   -> qui puoi modificare manualmente l'ingresso e l'uscita delle negoziazioni, per renderle diverse rispetto agli altri utenti dell'EA (per le società di proprietà)
  • Metodo di calcolo della dimensione del lotto   -> qui si determina come deve essere calcolata la dimensione del lotto: dimensione del lotto fissa o rischio massimo per strategia
  • Startlots   -> imposta il valore per la dimensione fissa del lotto, quando questa opzione è selezionata. Questo parametro verrà utilizzato come "dimensione minima del lotto" quando si utilizza una qualsiasi delle altre 2 opzioni per il calcolo della dimensione del lotto.
  • Rischio massimo per strategia   -> Il massimo drawdown totale consentito (in %) per ciascuna strategia. L'EA determinerà quindi la dimensione del lotto in base al massimo DD storico di quella strategia.
  • Imposta il Drawdown Giornaliero Massimo   -> Qui puoi impostare un drawdown giornaliero massimo consentito (in %). Se raggiunto, l'EA chiuderà tutte le negoziazioni e gli ordini in sospeso e attenderà il giorno successivo. Questa funzione è utile per le società di trading proprietario.
  • Utilizzare il patrimonio netto anziché il saldo   -> utilizzare il patrimonio netto del conto per calcolare tutti i valori della dimensione del lotto
  • OnlyUp   -> questo impedirà che la dimensione del lotto diminuisca dopo le perdite (recupero più aggressivo ma più rapido dopo le perdite)
  • AutoGMT   -> lascia che l'EA calcoli il corretto offset GMT per il tuo broker, in modo che l'ora dell'NFP sia corretta
  • GMT_OFFSET_Winter   -> per impostare manualmente l'offset GMT in inverno (quando AutoGMT è disattivato o durante il backtesting!)
  • GMT_OFFSET_Summer   -> per impostare manualmente l'offset GMT durante l'ora legale (quando AutoGMT è disattivato o durante il backtesting!)
  • EnableNFP_Filter   -> attiva o disattiva il filtro NFP
  • NFP_CloseOpenTrades   -> forza l'EA a chiudere tutte le negoziazioni aperte quando inizia NFP (X minuti prima di NFP)
  • NFP_ClosePendingOrders   -> forza l'EA a eliminare tutti gli ordini in sospeso all'avvio di NFP (X minuti prima di NFP)
  • NFP_MinutesBefore   -> quanti minuti prima dell'evento NFP, per chiudere le negoziazioni e gli ordini in sospeso
  • NFP_MinutesAfter   -> quanti minuti dopo l'evento NFP, prima che l'EA riprenda a fare trading
  • IR_FILTER    (Tasso di interesse) e CPI FILTER funzionano allo stesso modo del filtro NFP
  • Abilita filtro orari di negoziazione  -> qui puoi abilitare/disabilitare il filtro orari di negoziazione
  • Origine ora  -> seleziona quale origine ora utilizzare (si consiglia "Ottimizzata"!)
  • DeletePending  -> gli ordini in sospeso verranno eliminati al di fuori del fuso orario di negoziazione
  • DeleteOpen  -> la transazione aperta verrà chiusa alla fine del fuso orario della transazione



Su di me:

Non partecipo ai discorsi di vendita su "reti neurali/apprendimento automatico AI/ChatGPT/computer quantistici/backtest lineari perfetti".

Piuttosto, mi concentro sulla creazione di sistemi di trading reali e onesti, basati su una metodologia comprovata per lo sviluppo e l'esecuzione in tempo reale.

Come sviluppatore, ho più di 15 anni di esperienza nella creazione di sistemi di trading automatizzati e una storia di prodotti MQL5 altamente valutati.

So cosa ha il potenziale per funzionare e cosa no. 

Creo sistemi onesti, con la massima probabilità di ottenere risultati in tempo reale in linea con i backtest, senza barare.


