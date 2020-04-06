The Real RSI

The Real RSI
是一款面向专业交易者的高级智能交易系统（Expert Advisor），专为希望以机构级精度进行 RSI 背离交易的用户而设计。
它能够自动检测出常规与隐藏的多头/空头背离信号，结合智能枢轴逻辑、RSI 结构验证以及多时间框架确认过滤。
该系统采用“一次设置，全程托管”的方式运行，自动管理进场、止损、止盈以及跟踪止损，并在图表上保持透明的控制面板与交易状态显示。

核心概念
该引擎将 RSI 动量背离与自适应枢轴识别以及智能重试系统相结合，确保只在最优市场条件下执行交易。
每个背离信号都会经过价格结构、RSI 行为特征以及（可选的）高时间框架确认过滤的验证，以避免虚假信号与延迟进场。

主要功能
1. 自动检测背离信号
可检测常规与隐藏的背离类型。

适用于任何品种与周期（M1–H1）。

可区分多头与空头背离结构，并由 RSI 确认。

智能逻辑避免重复信号或过期信号。

2. 智能入场管理
跳过超过指定数量 K 线后的延迟入场信号。

在执行前自动重新验证信号有效性。

自动重试系统：在失败时重新下单（可设置延迟与次数限制）。

自动趋势方向过滤：Auto 模式根据趋势强度自动调整方向。

3. 风险与资金管理
支持三种手数模式：固定手、按净值比例或按风险百分比计算。

止损模式：固定点数、ATR 基准或枢轴点基准。

止盈模式：固定点数、风险回报比或 RSI 信号退出。

内置净值转手数算法与点值归一化，兼容不同报价精度的经纪商。

4. 交易管理工具
动态跟踪止损系统，可设定激活条件与追踪距离。

反向信号智能平仓功能：仅在已有持仓盈利时才关闭反向方向交易。

利润等待逻辑：在反向信号出现时等待达到目标利润后再退出。

自动分类错误并进行修复与重试的智能恢复模块。

5. 多时间框架确认
可选的高周期 RSI 滤波，用于确认低周期背离信号的有效性。

防止在高周期强趋势中进行逆势交易。

6. 图表与面板界面
在图表上绘制背离线、枢轴标记与进场箭头。

实时仪表板显示当前交易品种、模式、趋势方向与持仓状态。

操作简便——只需加载、设置并监控即可。

优化与测试
完全兼容 MT5 策略测试器（建议使用 1 分钟或逐笔数据）。

可优化参数包括 RSI 周期、ATR 系数、K 线间距以及追踪止损设置。

支持 ECN/STP 经纪商，低延迟执行，兼容 3–5 位报价。

性能说明
黄金（XAUUSD）欧元/美元（EURUSD）英镑/美元（GBPUSD） 以及各类指数上表现最佳（默认优化为 XAUUSD 2 位报价）。

为获得最佳效果：

建议使用 A-Book / ECN 经纪商，低点差、零滑点。

技术亮点
智能错误处理（连接中断、重新报价、无效止损、保证金不足）。

图形形态过期控制（以分钟为单位）。

完整的统计追踪：成功率、重试次数、跳过信号次数等。

详细日志系统，便于调试与性能分析。

输入参数分组
Divergence Settings（背离设置）

Timeframe & Direction（时间框架与方向）

Lot Size Settings（手数设置）

Stop-Loss Settings（止损设置）

Take-Profit Settings（止盈设置）

Trailing Stop（追踪止损）

Smart Entry & Exit（智能进出场）

Visual & Dashboard（图形与仪表板）

EA Settings（EA 参数：魔术号与备注）

Logging Settings（日志设置）

为什么选择本 EA
与普通的 RSI 指标 EA 不同，The Real RSI 结合了价格结构、多枢轴 RSI 相关性以及自适应交易逻辑。
它不会重绘信号，也不会“猜测”进场位置——每笔交易都源自经过验证的背离信号和严格的执行逻辑。

关键词
RSI 背离 EA、RSI 交易系统、隐藏背离、常规背离、智能 RSI、自动背离检测、ATR 止损、风险回报、 多周期确认、自动重试、枢轴检测、RSI 反转、MQL5 智能交易系统、外汇机器人、智能交易管理、Crystal Forex、RSI 策略、黄金 RSI EA、RSI 交易机器人、RSI 趋势过滤、RSI 信号 EA

免责声明
本智能交易系统仅供学习与研究用途。
外汇、黄金及指数等杠杆交易风险极高，可能并不适合所有投资者。
历史业绩不代表未来表现。作者对因使用本软件造成的任何资金损失不承担责任。
请务必先在模拟账户中测试，确认策略表现后再投入真实资金。


推荐产品
Nova WDX Trader
Anita Monus
专家
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Nova MFI Scalper
Anita Monus
专家
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
RSI Master PRO EA
Luis Corso
专家
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Goldplup
Wesley
4.75 (4)
专家
END OF THE YEAR Discount !!!!! (end soon!) Original price $508 (before discount) : Current price: $254 USD (+tax) Grab your copy now before its too late! Proven Live Signals :  Goldplup Signals TAKE ACTION NOW!!! or never... Donchian Channel Breakout How far can a Donchian breakout move before reversing? Goldplup EA is designed to capture those moves with precision. It applies the proven Donchian Channel method in 2 selectable modes, each tuned for different levels of risk and market behavior
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
专家
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
专家
491   / 5000 该算法在极端波动条件下蓬勃发展。 它将在收市前评估状况，当市场波动到对您有利的极端水平时进入头寸并退出。 该算法不部署任何技术指标，只是简单的数学计算。 这在短期内非常波动的非定向市场尤其是外汇市场上非常有效。 您也可以在其他资产类别上进行测试。 进行了 20 年的回测以验证规则。 同样的逻辑已用在20多年的外汇市场。每个开仓最大的止损是0.8%，您可以随时调正，如果风险太高，请用于小数的Size来交易，可以输入0.01的Size。这个逻辑也会在周末把开仓带过，周五闭市前开仓，会在周一平掉。最迟会在Close HR的时钟平掉。不会把仓位带过第二个交易日。您也可以把最迟的平仓时钟给改掉，看看有别的方案。这个逻辑还未优化。
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
专家
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
专家
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
专家
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
专家
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
专家
交易机器人 VR Black Box 基于流行且经过时间考验的趋势跟踪策略。几年来，通过定期更新和引入新想法，真实交易账户得到了改进。因此，VR Black Box 已成为一款强大而独特的交易机器人，可以给初学者和经验丰富的交易者留下深刻的印象。为了熟悉机器人并评估其有效性，将其安装在模拟帐户上并观察几天或几周的结果就足够了。 提供设置文件、产品演示版本、说明和奖金 [博客] 版本为 [MetaTrader 4] 你会得到什么 开发者设置文件 免费程序和说明更新； 免费技术支持； 20次产品激活； 运营模式与策略 随机建仓模式（正面和反面） 交替仓位开仓模式 同时建仓或同时建仓模式 只买交易模式 只卖交易模式 亏损交易者撤回交易的模式 建议： 符号 外汇、加密货币、金属、差价合约、指数 时间范围：任意 最低存款：10 美元起 经纪人：任何 账户类型：对冲 杠杆：从1到100 VPS 服务器：24/7 运行。首选，但不是必需的。 谨防骗子 互联网上出现了大量骗子，提供该应用程序或其设置的假冒产品。支付产品和押金时，您可能会面临损失金钱的风险。 MQL5 God 中描述了购买产品的官方地
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
专家
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
专家
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。 
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
专家
移動平均線指標上的交易機器人 專家福利： 剝頭皮交易、馬丁格爾交易、網格交易。 您可以僅使用一個訂單或一組訂單設置交易。具有動態、固定或乘數步長和交易手數的高度可定制的訂單網格將允許您使 EA 交易適應幾乎任何交易工具。 回撤系統，重疊虧損訂單和余額保護 網格交易易受非反彈價格變動的影響已不是什麼秘密，但由於訂單恢復系統，顧問將能夠擺脫大多數回撤。回撤的退出是通過將最遠的無利可圖的訂單與最接近市場的獲利訂單重疊來執行的。交易機器人可用於恢復賬戶中的虧損頭寸、手動交易或其他專家開立的交易。它可以通過幻數接收和處理所有訂單。 交易開放過濾器。 任何交易策略都應該有一個信號過濾器和交易開倉。在這個機器人中有幾個：MA 的趨勢方向過濾器、波動率過濾器、價差擴大過濾器、一周中的某一天和工作時間、用於多交易的直接和反向相關過濾器。具有手動確認信號的功能。 開倉和平倉訂單的虛擬級別。 所有交易開倉水平、止損、獲利、追踪止損設置都是虛擬的。多虧了這一點，您可以從 1 點設置水平，而不必擔心經紀人會看到您的止損或交易策略。您可以在專家設置中可視化級別。 電子郵件通
GoldXpert
Orifox Technologies Private Limited
专家
GoldXpert EA – Multi-Strategy Gold Trading Expert Advisor GoldXpert EA is a powerful and fully automated trading system designed for gold (XAU/USD) trading. It integrates multiple trading strategies, including trend following, scalping, breakout, and mean reversion, to adapt to various market conditions. GoldXpert EA is perfect for traders looking for a smart, adaptive, and profitable gold trading solution.  Trades only XAUUSD. Works well in TF - M30 & in 3 Decimal platforms Minimum Deposit: $30
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
专家
Breakout Master Strategy 是一款精密构建的“只做多头”的专家顾问（EA），专注于利用指数和像黄金这样的商品的看涨突破机会。它正是支撑 Darwinex 上公开跟踪的 EWLT 策略的实际引擎 —— 真金实钱，真实结果，现在可在你的 MetaTrader 5 终端上自动运行。 这不是网格（grid）或马丁格尔（martingale）EA。它是一种基于规则的策略，以价格行为和动能为基础，专为重视一致性、风险控制和透明逻辑的交易者设计。 Strategy Overview EA 通过识别最近的价格极值来扫描突破机会，当价格超过定义的回顾期内的最高点时即发出市场买入订单 —— 不等待回调，也不用复杂过滤器。这是一个纯动能系统，专为在强烈向上倾斜的市场中执行只做多的入场操作。 Price Breakout Trigger – 使用 X 根蜡烛的最高高点来检测突破级别 Immediate Execution – 一旦价格突破计算触发点就发出市场买入订单 Multiple Stop Loss Modes – 可选择固定点位 SL、基于价格百分比 SL 或 ATR 计算的 S
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
专家
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
专家
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
专家
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
专家
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
专家
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
专家
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
专家
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
专家
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
专家
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
专家
首次在此平台上 | 一个了解市场的EA 这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。 结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。 实时信号 __________     设置 时间周期： H1 杠杆： 最低 1:30 入金： 至少 $200 交易品种： XAUUSD 经纪商： 不限 Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式， 不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。 与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解  市场变化 – 并据此进行调整。  专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。 Deep Seek 简介 Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。 它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分 。 Deep Seek 在以下方面表现尤为出色： 评估市场强弱 识别过渡区域 适应市场阶段变化 AI 系统 交易能力
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
作者的更多信息
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.71 (14)
指标
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 智能交易系统（EA） 概述 适用于 XAUUSD（黄金） 与主要外汇品种的自动交易系统；管理入场、SL/TP、跟踪止损与回撤控制，遵循规则执行。不承诺盈利；请阅读风险提示。 运行要求 平台：MetaTrader 5 账户类型：ECN/RAW 推荐 连接：24/7 运行（建议 VPS） 周期：M1–H4 初始设置 启用 Algo Trading 。 将 EA 挂到图表（每个品种单独图表）。 在 Inputs 中设置 AI_Access_Mode = ON ，然后重新加载 EA。 根据资金/杠杆/经纪商条件调整风险参数。 建议条件 充足保证金与稳定执行（低点差/低延迟）。 黄金建议起始资金 $5,000+ （1:500）；多品种交易时降低风险。 先在模拟或 cent 账户验证。 核心功能 规则化入场与 SL/TP 、 保本 、 跟踪止损 。 回撤控制 ：在劣势阶段降低交易频率。 多品种支持（每品种一张图表）。 适配不同波动与交易时段。 在模拟/cent 账户可完整评估逻辑。 Inputs（要点） AI_Access_Mode 开启完
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (10)
指标
Crystal Volume Profile Auto POC — 精准交易的成交量分布分析工具 概述 Crystal Volume Profile Auto POC 是一款 MetaTrader 5 指标，用于显示成交量分布并自动标记控制点 (POC)。它帮助交易者识别关键支撑与阻力区域，揭示市场中成交量最集中的价格水平。 主要功能 动态成交量分布（适用于可见图表区域或自定义区间） 自动检测 POC（成交量最大的价格水平） 可自定义直方图大小、颜色和线型 固定区间成交量分析 支持实时更新（每根K线自动刷新） 内置按钮：Reset VP（重算分布）和 Hide VP（隐藏/显示） 支持浅色和深色背景 优势 识别市场累积与分布区 揭示机构资金活跃的关键区域 提高入场和出场的时机选择 适用于突破与反转交易策略 使用方法 将指标加载到任意图表 使用 Reset VP 计算可见区间分布 拖动垂直线可手动选择范围 使用 Hide VP 隐藏或显示分析结果 兼容性 平台：MetaTrader 5 市场：外汇、股票、加密货币、指数 时间周期：全部支持 优化结构，降低 CPU 占用 关键词 成交量
FREE
Crystal Supply Demand Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
指标
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) 不要在每根K线中交易 – 等待机构级别的供需区间. Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业供需区间指标。 它为希望在图表上看到 干净、机构级别的区间 的交易者而设计，而不是杂乱无章的方框。 通过高时间框架优化、动态更新和专业视觉效果，SD Pro 确保您的图表只显示真正重要的水平。 功能特点 机构级供需区检测。 区分“新鲜”与“已测试”区域。 针对 H1, H4, D1, W1 优化。 实时更新，无重绘。 专业可视化（颜色、透明度、50%中线、标签）。 实时统计面板。 时间框架提醒系统。 高效轻量运行。 为什么选择 SD Pro? 大多数供需指标会在图表上充满随机区域。 SD Pro 只过滤真正有意义的区域，并以专业方式呈现。 用户指南 购买后，您将获得完整的使用指南，包括： 设置与参数推荐。 入场策略（触及区间、50%中线回调、共振方法）。 风险管理技巧。 风险免责声明 此指标仅为技术分析工具。 不保证利润，交易存在风险。 强烈建议在真
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
指标
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — 自动POC成交量剖面指标 概述 Crystal Volume Profile Auto POC 是一款轻量化、性能优化的 MetaTrader 4 指标。它通过可视化成交量分布来帮助交易者识别市场关键价位，并自动标记成交量最大的价格水平 (POC)。该工具揭示了隐藏的支撑/阻力区域、机构交易活动和累积/分配区域。 另有 MT5 版本: Crystal Volume Profile Auto POC (MT5) 。 主要功能 自动POC检测 动态成交量分布 (可见范围或自定义区间) 固定剖面选项用于详细分析 灵活设置直方图大小、颜色和线条样式 每根K线实时更新 内置按钮：Reset VP 和 Hide VP 自动适配浅色/深色主题 为什么使用本指标? 快速识别累积与分配区域 找到高成交量突破/反转区 跟踪机构资金活动 将POC用作精确进出场的参考 提高反转与延续策略的准确性 使用方法 (MT4) 将指标加载到图表 点击 Reset VP 生成剖面 使用 Hide VP 开关显示 拖动垂直线设定分析区间 观
FREE
Crystal Heikin Ashi Pro
Muhammad Jawad Shabir
专家
Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate - Professional Trading Automation System Revolutionary Dual-Mode Trading Strategy with Advanced Risk Management Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate represents the pinnacle of automated trading technology, combining the proven effectiveness of Heikin Ashi candle analysis with cutting-edge algorithmic trade management. This sophisticated Expert Advisor is designed for serious traders who demand precision, reliability, and professional-grade automation in their trading
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Buy Sell Liquidity — MT5流动性扫单指标 概述 Crystal Buy Sell Liquidity 是一款专业的 MetaTrader 5 指标，用于识别基于流动性扫单模式的高概率买卖机会。该指标分析日内市场结构，检测机构的流动性狩猎行为，并在零售流动性被扫后出现价格反转时提供清晰信号。 主要功能 自动检测高点/低点的流动性扫单 反转确认后生成买卖信号 融合 SMC (Smart Money Concepts) 思路 日内结构分析（会话高低点） 推荐在 H1、M15、M5 时间框架使用 简洁清晰的图表显示 工作原理 识别价格突破会话高/低点 检测零售流动性被吸收后的反转条件 生成买卖信号 使用方法 将指标加载到 MT5 图表 选择时间周期（M5、M15、H1） 关注会话高低点附近的信号 与市场结构或订单流结合使用 兼容性 平台: MetaTrader 5 市场: 外汇、指数、大宗商品、加密货币 时间周期: 推荐 H1, M15, M5 轻量化设计 关键词 流动性指标, buy sell liquidity MT5, 智能资金, 流动性扫单,
FREE
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
4 (1)
指标
Crystal Heikin Ashi – 高级可视化 Heikin Ashi (MT4 版本) 概述 Crystal Heikin Ashi for MetaTrader 4 是一款专业级别的 Heikin Ashi 指标，为价格行为交易者、剥头皮交易者和分析师提供清晰的图表可视化。 此 MT4 版本专注于纯净的 Heikin Ashi 蜡烛与智能样式，同时保持轻量化和高速性能。 提示： 趋势着色和高级动能检测仅在 MT5 版本提供： MT5 版本 → https://www.mql5.com/en/market/product/142042 主要功能 (MT4) 原生 Heikin Ashi 蜡烛。 可自定义多头/空头颜色。 可隐藏默认蜡烛。 支持浅色/深色主题。 高速计算，适合长周期历史。 清晰显示价格走势和反转。 参数 蜡烛样式：标准。 图表主题：浅色/深色。 适合人群 价格行为交易者。 剥头皮交易者。 希望在 MT4 使用简洁 Heikin Ashi 图表的交易者。 风险提示 该指标仅为技术可视化工具，不提供投资建议，也不能保证盈利。请在模拟账户测试后再用于真实交易，并做好风
FREE
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Volume Indicator — 智能成交量分析工具 (MT5) 概述 Crystal Volume Indicator 是一款用于 MetaTrader 5 的高级成交量分析工具。它结合价格行为与成交量动态，识别关键的成交量事件，如买入高潮、卖出高潮以及低量蜡烛，帮助交易者发现潜在的反转或延续区域。 主要功能 支持 Tick Volume 与 Real Volume（取决于经纪商） 彩色直方图分类成交量事件 自动识别买入高潮与卖出高潮 低成交量蜡烛检测 可选成交量均线 (MA) 自定义回溯周期 (Lookback Window) 按蜡烛方向着色（看涨/看跌/中性） 成交量事件分类 买入高潮 — 极高成交量，收盘接近最高点 卖出高潮 — 极高成交量，收盘接近最低点 弱势蜡烛 — 处于回溯周期内的最低成交量 相对高成交量 — 与蜡烛区间相比显著偏高 中性柱 — 普通成交量，无明显倾向 高级功能 (版本 4.3) 六色成交量分类系统 TradingView 风格的显示模式 实时 Volume Delta 买卖压力分析 DOM 深度盘口面板 模式识别：TBR、STBR
FREE
Crystal FVG Detector Multitime Frames
Muhammad Jawad Shabir
指标
Crystal FVG Touch Detector – 智能资金概念高级指标 Crystal FVG Touch Detector 是为使用 Smart Money Concepts (SMC) 与 ICT 方法的专业交易者设计的高性能指标。 它能自动检测任何周期或品种的 Fair Value Gaps (FVG)，并通过颜色区域与触碰检测清晰显示在图表上。 采用无重绘算法和高效结构，实时识别机构失衡区间。 主要特点 精准检测多空 FVG 区域。 实时跟踪价格触碰并自动更新。 多时间框架兼容并显示提醒。 自动配色适配深浅主题。 高效、稳定、无延迟。 参数全面可调。 关键词： FVG, 公允价值缺口, Smart Money Concepts, SMC, ICT, 订单块, 不平衡, 流动性, 机构交易, 供需, 不重绘, 成交量价差分析, 市场结构, 结构突破, CHoCH, BOS, 流动性清扫, 外汇指标, 黄金交易, MT5 指标, 剥头皮, 波段交易.
FREE
Crystal Smart Pro
Muhammad Jawad Shabir
专家
Crystal Smart Pro — 自适应双模式智能交易系统 概述 Crystal Smart Pro 是由 Crystal AI Systems 开发的智能自适应型 MT5 智能交易系统（Expert Advisor） 。 该系统将精准入场与先进的恢复算法相结合，提供两个独立的工作模式： Sharp 模式 和 Smart 模式 。 系统会根据市场波动性、账户资金以及趋势状况进行动态调整，从而保持稳定的表现和风险控制。 核心交易模式 Sharp 模式 – 精准与速度 • 基于 MACD 趋势变化执行单向交易。 • 内置动态利润保护机制与即时止损逻辑。 • 适合喜欢“一次入场，一次出场”简洁操作的日内交易者。 Smart 模式 – 自适应恢复与目标利润管理 • 采用高级恢复算法，逐步增加仓位以优化收益。 • 支持基于 MACD 或 MACD 背离信号的智能加仓机制。 • 达到预设美元利润目标后，自动关闭全部恢复交易循环。 主要功能特点 • 双模式运行：Sharp（单笔交易）与 Smart（多阶段恢复）。 • 固定手数或基于权益（Equity-Based）自动计算手数。 • 动态追
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (3)
实用工具
Crystal Trade Manager – 全能交易控制中心 概述 Crystal Trade Manager (CTM) 是一款 MetaTrader 5 风险管理与即时交易执行工具。集成风险保护、自动化和交易控制，适合手动交易者、挑战 prop firm 的交易者以及 专业资金管理者。 核心功能 风险保护 ：每日回撤限制 (1–70%) ，自 动平仓，挂单删除，每日锁定 (FTMO 规则兼容 ) 。 盈 亏目 标 ：自 动平仓达到的利润 / 亏 损目标。 自 动 SL/TP ：新 订单自动附加 SL/TP 。 保本保 护 ：到达盈利后自 动移动至 BE+ 缓冲。 移 动止损 ： 动态跟随止损。 手数控制 ： 设定最大手数，超出自动部分 / 全部平 仓。 快捷操作面板 ： 6 个按 钮 ( 平 50% ， 转 BE ，平全部， 删挂单，加倍仓位， Profit Shield) 。 信息面板 ：余 额、净值、浮盈亏、当日盈亏 % 、 风险暴露、回撤。 通知系 统 ：横幅、推送、声音提醒。 安全 逻辑 ： 检测锁仓违规， pip 精度，重启恢复。 适用人群 Prop firm 交
FREE
The Real RSI Divergence Hunter
Muhammad Jawad Shabir
指标
The Real RSI – 专业级背离识别指标 概述 The Real RSI 是一款面向专业交易者的 RSI 背离识别指标，旨在以机构级精度识别基于 RSI 的反转和趋势延续信号。 它能够自动检测价格与 RSI 之间的 常规背离 和 隐藏背离 ，并通过智能枢轴逻辑与实时结构验证来确认每一个信号。 该指标以高精度、稳定性和实战性能为目标而设计，在真实市场环境中运行时 无重绘、无信号延迟 。 如果您希望基于这些信号实现自动化交易，可使用以下版本： The Real RSI BOT – Auto Divergence Trading EA 核心功能 1. 自动背离检测 • 自动识别常规与隐藏背离，支持多空两种结构。 • 适用于所有时间周期及品种，包括外汇、黄金、指数与加密货币。 • 同时识别反转型与趋势延续型结构。 2. 智能枢轴识别系统 • 通过左右柱逻辑自动定位高概率拐点。 • 可调节最小与最大枢轴间距，提升精确度与计算效率。 • 非重绘算法，仅基于已确认的枢轴生成信号。 3. 实时与历史扫描引擎 • 渐进式历史加载算法，提升图表响应速度。 • 实时扫描新K线，确保信号即时更新。 •
FREE
Crystal Smart Volume MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
指标
Crystal Smart Volume 概述 Crystal Smart Volume 是一款专为 MT4 平台开发的高级成交量与 Delta 分析指标，用于揭示隐藏在普通价格波动背后的机构交易活动。 它结合了 Smart Money Concepts (SMC) 、 Volume Spread Analysis (VSA) 和 Delta 逻辑 ，以同时分析价格与成交量的行为。 该指标能够识别关键市场事件，例如 Buying Climax（买入高潮） 、 Selling Climax（卖出高潮） 、 Weak Candles（弱势蜡烛） 以及 High-Volume Reversals（高成交量反转） ，帮助交易者精确捕捉市场的潜在转折点。 系统内置 TBR（Trap Break Reversal） 、 STBR（Sweep Trap Break Reversal） 与 EVR（Engulf Volume Reversal） 等反转形态识别模块，同时包含专业的六色成交量柱状图和实时 Delta 计算。 该指标拥有简洁直观的图形界面与极低的 CPU 占用率，非常适合专业日内交易员及依
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
指标
Auto Candle Sequence Counter – MT5指标 概述 Auto Candle Sequence Counter 是一款专业的 MetaTrader 5 指标，可以自动检测并标记连续的多头/空头K线序列。该工具提供实时可视化、统计和提醒，帮助交易者快速分析价格动能和趋势。 主要功能 检测2–7根连续K线（看涨或看跌）。 实时信号，无遗漏。 Doji检测（灵敏度0.01–0.10可调）。 过滤弱势/噪音K线。 专业可视化（绿色=看涨序列，红色=看跌序列，黄色=Doji）。 实时统计面板：多头/空头序列数量。 报警系统：弹窗、声音、推送通知。 优势 快速识别趋势延续或动能衰竭。 与供需、支撑/阻力、SMC结合使用。 适合剥头皮、波段和日内交易。 节省时间，不再手动数K线。 参数设置 序列阈值：2–7根K线。 回溯范围：50–500根。 Doji灵敏度：0.01–0.10。 主题：黑/白背景。 提醒：弹窗、声音、推送。 兼容性 平台: MetaTrader 5 市场: 外汇、黄金、指数、股票、大宗商品、加密货币 时间周期: 所有 (M1–MN1) 免责声明 该指
FREE
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Trade Manager PRO – 高级 MT4 风险与交易控制系统 免费版： https://www.mql5.com/en/market/product/150632 概述 Crystal Trade Manager PRO（CTM）是一款为 MetaTrader 4 打造的完整专业级风险管理与交易控制工具。 它专为需要严格执行、稳定风险保护和智能自动化的交易者而设计。 系统可全面管理风险、保护账户权益、执行每日限制、自动设置 SL/TP，并提供专业级的一键式快速交易面板。 非常适合参与 prop firm 挑战、日内交易、剥头皮交易以及专业资金管理的交易者。 同时提供完整的 MT5 版本。 核心亮点功能 1. 高级风险与回撤保护 支持每日回撤限制 1%–70% 。 一旦达到回撤上限，系统将立即平掉 所有仓位 。 可选：突破后自动删除 所有挂单 。 每日锁仓模式：当天达到限制后阻止新下单，次日自动恢复。 完全符合各大 prop firm 的规则与要求。 2. 日内盈利与亏损目标自动化 可设置每日 盈利目标 与 亏损限制 （账户货币，例如 USD）。 达到任何目
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
3 (1)
实用工具
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – 专业 MT5 交易复制工具 概述 Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 是一款高性能 MetaTrader 5 交易复制器，可 实现不同账户与经纪商之间的超高速、可靠复制。系统通过 MT5 本地公共文件 夹运行，无需 DLL 或 API ，适合 VPS 与多 账户环境。 核心功能 双模式 ： MASTER: 广播 订单、修改与关闭。 SLAVE: 即 时执行并带风险控制。 智能 仓位缩放 ：固定手数、 资金比例、基于风险百分比。 风险管理 ：最大回撤保 护、资金监控、单笔风险控制、基于 SL 的 计算。 订单覆盖 ：市价、挂 单、修改、删除、 CLOSE_ALL 。 符号映射 ：自 动 / 手 动支持（如 XAUUSD=XAUUSD.r ）。 文件通信 ：基于本地文件 夹，无需 DLL 和 API 。 可 视化面板 ： 实时显示交易状态、风险、错误。 应用场景 多 终端复制交易。 Prop Firm 账户管理。 信号提供。 多 经纪商环境。 亮点 支持跨 经纪商复制。 支持市价与挂 单。 兼容
FREE
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
实用工具
Crystal MTF Candle Pro – Professional Multi-Timeframe Analysis Tool Overview Crystal MTF Candle Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to provide direct visualization of higher timeframe candles on the current chart. The tool overlays selected higher timeframe candles with precise countdown timers, allowing traders to monitor live candle development without switching charts. This indicator is optimized for multi-timeframe (MTF) analysis, offering professional styling, custo
FREE
Crystal Volatility Monitor Spike Detection
Muhammad Jawad Shabir
指标
Volatility Monitor – 实时波动检测指标 概述 Volatility Monitor 是一款轻量级且专业的 MT5 指标，用于跟踪突发价格波动并实时提醒交易者。无论您交易外汇、黄金、日元货币对还是加密货币，该工具都能通过 ATR 自动检测或手动点数阈值提供清晰的市场波动信号。 它会在图表上直接标记蜡烛，并发送渐进式提醒，帮助交易者快速应对行情波动、新闻事件和突破行情。 主要功能 实时波动检测 – 即时识别市场波动。 灵活的检测模式 – ATR 自动模式或手动点数模式。 渐进式提醒 – 声音提示 (1–3 次)，弹窗通知和推送提醒。 智能蜡烛标记 – 彩色圆点 (黄色/橙色/红色) 标示不同波动强度。 自动适配颜色 – 自动识别深色或浅色图表背景。 内置仪表盘 – 显示实时蜡烛范围、ATR 值、波动百分比及历史峰值。 通用支持 – 兼容外汇、黄金、日元货币对和加密货币。 输入与设置 检测模式: ATR 自动或手动点数。 历史回溯: 自定义分析蜡烛数量。 标记设置: 启用/禁用标记，选择大小和颜色模式。 提醒: 启用声音、弹窗、推送提醒。 仪表盘: 可调整位置，实时显示波
FREE
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
专家
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 智能交易系统（EA） 概述 适用于 XAUUSD（黄金） 与主要外汇品种的自动交易系统；管理入场、SL/TP、跟踪止损与回撤控制，遵循规则执行。不承诺盈利；请阅读风险提示。 运行要求 平台：MetaTrader 5 账户类型：ECN/RAW 推荐 连接：24/7 运行（建议 VPS） 周期：M1–H4 初始设置 启用 Algo Trading 。 将 EA 挂到图表（每个品种单独图表）。 在 Inputs 中设置 AI_Access_Mode = ON ，然后重新加载 EA。 根据资金/杠杆/经纪商条件调整风险参数。 建议条件 充足保证金与稳定执行（低点差/低延迟）。 黄金建议起始资金 $5,000+ （1:500）；多品种交易时降低风险。 先在模拟或 cent 账户验证。 核心功能 规则化入场与 SL/TP 、 保本 、 跟踪止损 。 回撤控制 ：在劣势阶段降低交易频率。 多品种支持（每品种一张图表）。 适配不同波动与交易时段。 在模拟/cent 账户可完整评估逻辑。 Inputs（要点） AI_Access_Mode 开启完
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
实时价格和总利润显示指标 完美适用于实盘交易和屏幕分享 专为日内交易者、剥头皮交易者和实时交易直播会话设计 这个专业指标直接在您的图表上提供实时价格显示和综合利润跟踪 - 对于高频交易和实时交易广播至关重要。 核心功能 实时价格显示 每秒更新实时买价 所有品种类型的专业格式化 黄金/XAU的特殊格式化 大型清晰显示，完美适合屏幕分享 日内交易决策的即时价格更新 综合利润跟踪 来自交易历史的账户总利润 交易平仓时的实时利润更新 自定义额外利润金额 包含佣金和库存费 带正负指标的专业利润格式化 性能优化 智能缓存系统 - 最小CPU使用 1秒更新间隔 - 闪电般快速 高效的基于定时器的更新 实时交易监控 专业错误处理 高级自定义 可调节字体名称和大小 盈亏自定义颜色 图表上任意位置的灵活定位 专业角落锚定 关键词： 实时价格显示，实时利润追踪器，交易利润指标，账户监视器，日内交易工具，剥头皮指标，直播显示，屏幕分享工具，高频交易，外汇指标，黄金价格显示，利润计算器，实时更新，实时图表显示，交易表现监视器，MT5指标，MetaTrader 5工具
FREE
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
实用工具
Crystal Trade Manager – 高级MT4风险与交易管理工具 概述 Crystal Trade Manager (CTM) 是一款专业的 MetaTrader 4 工具 ，专为 风险管理、交易自动化和快速执行控制 设计。 它可以帮助交易者保护账户资金、管理每日回撤、控制手数，并自动化关键交易功能（Auto SL/TP、Break-Even、Trailing Stop）。 该工具非常适合 手动交易者、Prop Firm 挑战参与者以及专业资金管理人 ，确保在MT4中保持精确和纪律。 主要功能 1. 风险与回撤保护 可调节每日最大回撤（1%–70%）。 达到限制时自动关闭所有订单。 可选择同时删除挂单。 每日锁定模式 → 阻止当天继续交易（Prop Firm 合规）。 2. 盈亏目标控制 设置每日盈利/亏损目标（USD）。 达到目标后自动关闭所有交易。 符合 Prop Firm 一致性要求。 3. 自动止损与止盈 (Auto SL/TP) 每笔新交易自动添加 SL/TP。 可按点数调整（兼容不同报价精度）。 免去手动设置 SL/TP。 4. Break-Even (保本)
FREE
Export History Data to CSV
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal AI Data Exporter – Professional MT5 Historical Data Extraction System This Expert Advisor is designed for traders, data analysts, quant developers, and AI model builders who require accurate, raw, and fully synchronized historical data directly from MetaTrader 5. It delivers clean OHLCV market data in CSV format with precise date-range control, volume options, tick-volume extraction, and auto-managed history synchronization. Crystal AI Data Exporter removes the need for manual F2 downloa
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
实时价格和总利润显示指标 专业交易者、日内交易者和直播者的终极实时交易伴侣 通过这个强大的指标改变您的交易体验，它直接在您的图表上显示实时买价和综合利润跟踪。专为高频交易环境和实时交易广播而设计。 核心功能 实时价格显示 每秒更新买价，具有专业格式 黄金/XAU和所有主要品种类型的特殊格式 大型清晰显示，完美适合屏幕分享和直播 自动品种位数检测，精确价格呈现 综合利润跟踪 从完整交易历史计算账户总利润 交易平仓时实时利润更新 可自定义的额外利润金额 可选的佣金和库存费包含 专业利润格式，清晰的正负指标 性能优化 智能缓存系统，最小CPU使用 1秒更新间隔，闪电般响应速度 高效的基于定时器的更新，平稳运行 实时交易监控和自动缓存刷新 专业错误处理和验证 高级自定义 显示设置 所有文本元素的可调字体名称和大小 盈亏和价格显示的自定义色彩方案 图表上任意位置的灵活定位 专业角落锚定，精确距离控制 适合专业交易者 日内交易 快速剥头皮决策的即时价格可见性 活跃交易会话期间的实时利润意识 清洁、非侵入性图表显示 技术规格 通用兼容性 所有品种类型：外汇、黄金、指数、加密货币 所有时间框架从M1
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Profit Dashboard – Real-Time MT5 Account Performance Utility Overview Crystal Profit Dashboard is a lightweight MetaTrader 5 utility that provides real-time profit and loss monitoring directly on the chart. It offers a clean, modern dashboard interface that updates account performance without clutter, allowing traders to focus on execution while keeping essential metrics visible. Designed for scalpers, intraday traders, and swing traders, this tool provides accurate floating profit/los
FREE
Trade With Magic
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
TRADE WITH MAGIC – Professional One-Click Trading Panel | Crystal AI Systems Trade With Magic is a fast, lightweight, and highly efficient one-click trading panel designed for traders who require precise manual execution and full control over magic numbers, comments, and risk parameters. It is suitable for both manual trading and advanced EA testing environments where ac
FREE
Crystal CopyCat Ultimate MT4
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal CopyCat Ultimate Ultra-Fast Master–Slave Copier with Zero-Delay Execution and Cross-Platform MT5 Compatibility Architecture: MT4 → MT4 and MT4 → MT5 Full Compatibility MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/144569 Complete User Setup Guide:-  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764222   1. Overview Crystal CopyCat Ultimate 5.0 is a next-generation trade copy engine engineered for professional traders, portfolio managers, prop-firm operators, and signal distributors. Unlik
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
专家
CRYSTAL ALGO PRO — MT4 智能交易顾问 (EA) 概览 MT5版本: https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro 是一款机构级别的 AI 辅助型智能交易顾问，适用于 XAUUSD、主要外汇货币对以及部分加密货币品种（视经纪商支持情况而定）。 它集成了先进的算法恢复系统——超越传统马丁格尔——通过动态分层、基于波动性的过滤器以及逻辑驱动的退出管理来运行。恢复机制仅在有利条件下启动，并在满足标准后以可控盈利平仓整个交易篮子。 算法 + AI 逻辑 市场条件过滤器: 监控波动率、点差和趋势模式，选择最佳入场与恢复时机（受 zone-recovery 启发），在 MQL4 中实现。 自适应仓位控制: 使用资金管理逻辑，而不是固定加倍；订单间距会根据市场结构自动调整。 Cluster Exit Engine: 将所有交易视为一个篮子，在达到预定盈利目标时统一平仓，从而减少回撤峰值。 资金安全层: 每日/每周最大回撤限制、风险敞口控制，以及在不利条件下的保护逻辑。 环境感知: 实时自动适应
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
专家
Crystal SD Pro – 机构 级供需 EA 概述 Crystal SD Pro 是一款全自 动 MetaTrader 5 智能交易系 统，基于多周期供需区和流动性逻辑，仅在高概率区域开仓。 核心功能 ·         多周期供需区 检测 (M30–H4) ·         两种模式： Smart Recovery （ 对冲恢复）或 Cut Loss ·         实时仪表盘：显示交易、区域、恢复情况 ·         自 动或固定手数 ·         全局盈利目 标、点差与手数保护 ·         自 动 SL/TP 、保本、移 动止损 ·         趋势过滤： ADX/DI 交易模式 1.        Cut Loss 模式 – 简单止损模式，最低 $1000 (1:1000) 2.        Smart Recovery 模式 – 对冲恢复模式，最低 $5000 (1:1000) 推荐 设置 ·         时间周期： H1 ·         品种：外 汇、黄金、加密货币、指数、股票 ·         经纪商： ECN/ 低点差
Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Muhammad Jawad Shabir
专家
CRYSTAL GOLD SCALPER — MT5 智能交易系统（EA） 概述 Crystal Gold Scalper 面向 XAUUSD（黄金） ，提供 Recovery Mode 与 Single Trade Mode 两种执行方式，并带有图表面板便于透明控制。引擎可选用 AI 预测 （LSTM、注意力、情绪）与 置信度过滤 来决定参与与风险管理。不承诺盈利；详见风险提示。 交易模式 Recovery Mode ：多笔自适应策略，基于权益的目标， 可选“阶梯增仓”，神经网络确认，首单可选跟踪止损。 Single Trade Mode ：单笔交易，结合预测与技术过滤；自定义 SL/TP、RR 目标、可选的定时平仓，达到最小浮盈后启用跟踪。 核心能力 预测选项：LSTM/attention/sentiment（可选）， 置信度阈值 （常用 40%–80%）。 基于权益的仓位与回撤保护。 神经型跟踪止损（pip/ATR 变体）。 多经纪商黄金符号：XAUUSD、XAUUSD.m、XAUUSD.c 等。 会话/波动意识与基础点差/延迟检查。 自动保护：周末清仓、符号校验、测试器友
筛选:
无评论
回复评论