The Real RSI

是一款面向专业交易者的高级智能交易系统（Expert Advisor），专为希望以机构级精度进行 RSI 背离交易的用户而设计。

它能够自动检测出常规与隐藏的多头/空头背离信号，结合智能枢轴逻辑、RSI 结构验证以及多时间框架确认过滤。

该系统采用“一次设置，全程托管”的方式运行，自动管理进场、止损、止盈以及跟踪止损，并在图表上保持透明的控制面板与交易状态显示。

核心概念

该引擎将 RSI 动量背离与自适应枢轴识别以及智能重试系统相结合，确保只在最优市场条件下执行交易。

每个背离信号都会经过价格结构、RSI 行为特征以及（可选的）高时间框架确认过滤的验证，以避免虚假信号与延迟进场。

主要功能

1. 自动检测背离信号

可检测常规与隐藏的背离类型。

适用于任何品种与周期（M1–H1）。

可区分多头与空头背离结构，并由 RSI 确认。

智能逻辑避免重复信号或过期信号。

2. 智能入场管理

跳过超过指定数量 K 线后的延迟入场信号。

在执行前自动重新验证信号有效性。

自动重试系统：在失败时重新下单（可设置延迟与次数限制）。

自动趋势方向过滤：Auto 模式根据趋势强度自动调整方向。

3. 风险与资金管理

支持三种手数模式：固定手、按净值比例或按风险百分比计算。

止损模式：固定点数、ATR 基准或枢轴点基准。

止盈模式：固定点数、风险回报比或 RSI 信号退出。

内置净值转手数算法与点值归一化，兼容不同报价精度的经纪商。

4. 交易管理工具

动态跟踪止损系统，可设定激活条件与追踪距离。

反向信号智能平仓功能：仅在已有持仓盈利时才关闭反向方向交易。

利润等待逻辑：在反向信号出现时等待达到目标利润后再退出。

自动分类错误并进行修复与重试的智能恢复模块。

5. 多时间框架确认

可选的高周期 RSI 滤波，用于确认低周期背离信号的有效性。

防止在高周期强趋势中进行逆势交易。

6. 图表与面板界面

在图表上绘制背离线、枢轴标记与进场箭头。

实时仪表板显示当前交易品种、模式、趋势方向与持仓状态。

操作简便——只需加载、设置并监控即可。

优化与测试

完全兼容 MT5 策略测试器（建议使用 1 分钟或逐笔数据）。

可优化参数包括 RSI 周期、ATR 系数、K 线间距以及追踪止损设置。

支持 ECN/STP 经纪商，低延迟执行，兼容 3–5 位报价。

性能说明

在 黄金（XAUUSD）、欧元/美元（EURUSD）、英镑/美元（GBPUSD） 以及各类指数上表现最佳（默认优化为 XAUUSD 2 位报价）。

为获得最佳效果：

建议使用 A-Book / ECN 经纪商，低点差、零滑点。

技术亮点

智能错误处理（连接中断、重新报价、无效止损、保证金不足）。

图形形态过期控制（以分钟为单位）。

完整的统计追踪：成功率、重试次数、跳过信号次数等。

详细日志系统，便于调试与性能分析。

输入参数分组

Divergence Settings（背离设置）

Timeframe & Direction（时间框架与方向）

Lot Size Settings（手数设置）

Stop-Loss Settings（止损设置）

Take-Profit Settings（止盈设置）

Trailing Stop（追踪止损）

Smart Entry & Exit（智能进出场）

Visual & Dashboard（图形与仪表板）

EA Settings（EA 参数：魔术号与备注）

Logging Settings（日志设置）

为什么选择本 EA

与普通的 RSI 指标 EA 不同，The Real RSI 结合了价格结构、多枢轴 RSI 相关性以及自适应交易逻辑。

它不会重绘信号，也不会“猜测”进场位置——每笔交易都源自经过验证的背离信号和严格的执行逻辑。

关键词

RSI 背离 EA、RSI 交易系统、隐藏背离、常规背离、智能 RSI、自动背离检测、ATR 止损、风险回报、 多周期确认、自动重试、枢轴检测、RSI 反转、MQL5 智能交易系统、外汇机器人、智能交易管理、Crystal Forex、RSI 策略、黄金 RSI EA、RSI 交易机器人、RSI 趋势过滤、RSI 信号 EA

免责声明

本智能交易系统仅供学习与研究用途。

外汇、黄金及指数等杠杆交易风险极高，可能并不适合所有投资者。

历史业绩不代表未来表现。作者对因使用本软件造成的任何资金损失不承担责任。

请务必先在模拟账户中测试，确认策略表现后再投入真实资金。