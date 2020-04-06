The Real RSI

The Real RSI
— это профессиональный торговый советник (Expert Advisor), созданный для трейдеров, которые хотят торговать на основе дивергенций RSI с институциональной точностью.
Он автоматически определяет обычные и скрытые бычьи/медвежьи дивергенции, используя интеллектуальную систему пивотов, проверку структуры RSI и фильтры подтверждения по нескольким таймфреймам.
Система построена по принципу «установил и забыл» — управляет входами, стоп-лоссами, тейк-профитами и трейлинг-логикой, поддерживая прозрачную панель управления на графике и контроль позиций.

Core Concept
Движок сочетает дивергенции RSI-импульса с адаптивным распознаванием пивотов и умной системой повторных попыток, гарантируя выполнение сделок только при оптимальных рыночных условиях.
Каждая дивергенция проверяется по структуре цены, поведению RSI и (опционально) подтверждается старшим таймфреймом, чтобы избежать ложных сигналов и запоздалых входов.

Main Features
1. Automatic Divergence Detection
Определяет как обычные, так и скрытые дивергенции.

Работает на любом инструменте и таймфрейме (M1–H1).

Различает бычьи и медвежьи структуры с подтверждением по RSI.

Интеллектуальная логика предотвращает повторные или устаревшие сигналы.

2. Intelligent Entry Management
Пропускает запоздалые входы после заданного количества баров.

Автоматически перепроверяет актуальность сигнала перед исполнением.

Система Auto-Retry: повторяет неудачные сделки с регулируемой задержкой и лимитом.

Фильтр направления сделок с режимом Auto, который следует за силой тренда.

3. Risk & Money Management
Режимы расчета лота: фиксированный, основанный на эквити или на проценте риска.

Режимы стоп-лосса: фиксированные пункты, ATR-базированные или по пивотам.

Режимы тейк-профита: фиксированные, по соотношению риск/прибыль или по сигналу RSI-выхода.

Встроенная система пересчета эквити-в-лот и нормализация пунктов для брокеров с любым количеством знаков.

4. Trade Management Tools
Система трейлинг-стопа с активацией и динамическим контролем расстояния.

Закрытие противоположных позиций при достижении прибыли (Smart Opposite Closure).

Режим ожидания прибыли перед закрытием противоположных направлений.

Модуль Retry & Auto-Correction: классифицирует ошибки и выполняет интеллектуальное восстановление.

5. Multi-Timeframe Confirmation
Необязательный RSI-фильтр со старшего таймфрейма для подтверждения дивергенций младшего.

Предотвращает контртрендовые сделки во время сильного импульса старшего периода.

6. Visual & Dashboard Interface
Линии дивергенций, маркеры пивотов и стрелки входа на графике.

Онлайн-панель, показывающая символ, режим, открытые сделки, направление тренда и статус.

Прост в использовании — просто установите, настройте и наблюдайте визуально.

Optimization & Testing
Полностью совместим со Strategy Tester (рекомендуются данные 1M или тиковые).

Оптимизируемые параметры: период RSI, множитель ATR, дистанция баров, настройки трейлинга.

Поддерживает брокеров ECN/STP с низкой задержкой и точностью 3–5 знаков.

Performance Notes
Лучше всего работает на Gold (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD и индексах (по умолчанию оптимизирован для XAUUSD, 2-значные котировки).

Для оптимального исполнения:

Используйте A-Book / ECN-брокера с низким спредом и нулевым проскальзыванием.

Technical Highlights
Интеллектуальная обработка ошибок (потеря соединения, реквоты, неверные стопы, маржа).

Контроль срока действия паттернов (в минутах).

Подробная статистика: количество успешных, повторных и пропущенных сигналов.

Расширенная система логирования для анализа и отладки.

Input Groups
Divergence Settings

Timeframe & Direction

Lot Size Settings

Stop-Loss Settings

Take-Profit Settings

Trailing Stop

Smart Entry & Exit

Visual & Dashboard

EA Settings (Magic Number, Comment)

Logging Settings

Why This EA
В отличие от обычных RSI-советников, The Real RSI сочетает структуру цены, корреляцию нескольких пивотов RSI и адаптивную торговую логику.
Он не перерисовывает сигналы и не «угадывает» точки входа — каждая сделка основана на подтвержденной дивергенции и строгой проверке условий исполнения.

RSI Divergence EA, RSI Trading System, Hidden Divergence, Regular Divergence, Smart RSI, Auto Divergence, ATR Stop, Risk Reward, Multi-Timeframe Confirmation, Auto Retry, Pivot Detection, RSI Reversal, MQL5 Expert Advisor, Forex Robot, Smart Trade Management, Crystal Forex, RSI Strategy, RSI EA for Gold, RSI Bot, RSI Trend Filter, RSI Signal EA

Disclaimer
Данный эксперт-советник предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.
Торговля с использованием кредитного плеча (Forex, Gold, Indices) связана с высоким риском и может быть неприемлема для всех инвесторов.
Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Автор не несет ответственности за финансовые потери, возникающие при использовании данного программного обеспечения.
Всегда тестируйте на демо-счете перед применением на реальных средствах.


