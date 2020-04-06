The Real RSI

— это профессиональный торговый советник (Expert Advisor), созданный для трейдеров, которые хотят торговать на основе дивергенций RSI с институциональной точностью.

Он автоматически определяет обычные и скрытые бычьи/медвежьи дивергенции, используя интеллектуальную систему пивотов, проверку структуры RSI и фильтры подтверждения по нескольким таймфреймам.

Система построена по принципу «установил и забыл» — управляет входами, стоп-лоссами, тейк-профитами и трейлинг-логикой, поддерживая прозрачную панель управления на графике и контроль позиций.

Core Concept

Движок сочетает дивергенции RSI-импульса с адаптивным распознаванием пивотов и умной системой повторных попыток, гарантируя выполнение сделок только при оптимальных рыночных условиях.

Каждая дивергенция проверяется по структуре цены, поведению RSI и (опционально) подтверждается старшим таймфреймом, чтобы избежать ложных сигналов и запоздалых входов.

Main Features

1. Automatic Divergence Detection

Определяет как обычные, так и скрытые дивергенции.

Работает на любом инструменте и таймфрейме (M1–H1).

Различает бычьи и медвежьи структуры с подтверждением по RSI.

Интеллектуальная логика предотвращает повторные или устаревшие сигналы.

2. Intelligent Entry Management

Пропускает запоздалые входы после заданного количества баров.

Автоматически перепроверяет актуальность сигнала перед исполнением.

Система Auto-Retry: повторяет неудачные сделки с регулируемой задержкой и лимитом.

Фильтр направления сделок с режимом Auto, который следует за силой тренда.

3. Risk & Money Management

Режимы расчета лота: фиксированный, основанный на эквити или на проценте риска.

Режимы стоп-лосса: фиксированные пункты, ATR-базированные или по пивотам.

Режимы тейк-профита: фиксированные, по соотношению риск/прибыль или по сигналу RSI-выхода.

Встроенная система пересчета эквити-в-лот и нормализация пунктов для брокеров с любым количеством знаков.

4. Trade Management Tools

Система трейлинг-стопа с активацией и динамическим контролем расстояния.

Закрытие противоположных позиций при достижении прибыли (Smart Opposite Closure).

Режим ожидания прибыли перед закрытием противоположных направлений.

Модуль Retry & Auto-Correction: классифицирует ошибки и выполняет интеллектуальное восстановление.

5. Multi-Timeframe Confirmation

Необязательный RSI-фильтр со старшего таймфрейма для подтверждения дивергенций младшего.

Предотвращает контртрендовые сделки во время сильного импульса старшего периода.

6. Visual & Dashboard Interface

Линии дивергенций, маркеры пивотов и стрелки входа на графике.

Онлайн-панель, показывающая символ, режим, открытые сделки, направление тренда и статус.

Прост в использовании — просто установите, настройте и наблюдайте визуально.

Optimization & Testing

Полностью совместим со Strategy Tester (рекомендуются данные 1M или тиковые).

Оптимизируемые параметры: период RSI, множитель ATR, дистанция баров, настройки трейлинга.

Поддерживает брокеров ECN/STP с низкой задержкой и точностью 3–5 знаков.

Performance Notes

Лучше всего работает на Gold (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD и индексах (по умолчанию оптимизирован для XAUUSD, 2-значные котировки).

Для оптимального исполнения:

Используйте A-Book / ECN-брокера с низким спредом и нулевым проскальзыванием.

Technical Highlights

Интеллектуальная обработка ошибок (потеря соединения, реквоты, неверные стопы, маржа).

Контроль срока действия паттернов (в минутах).

Подробная статистика: количество успешных, повторных и пропущенных сигналов.

Расширенная система логирования для анализа и отладки.

Input Groups

Divergence Settings

Timeframe & Direction

Lot Size Settings

Stop-Loss Settings

Take-Profit Settings

Trailing Stop

Smart Entry & Exit

Visual & Dashboard

EA Settings (Magic Number, Comment)

Logging Settings

Why This EA

В отличие от обычных RSI-советников, The Real RSI сочетает структуру цены, корреляцию нескольких пивотов RSI и адаптивную торговую логику.

Он не перерисовывает сигналы и не «угадывает» точки входа — каждая сделка основана на подтвержденной дивергенции и строгой проверке условий исполнения.

Disclaimer

Данный эксперт-советник предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.

Торговля с использованием кредитного плеча (Forex, Gold, Indices) связана с высоким риском и может быть неприемлема для всех инвесторов.

Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Автор не несет ответственности за финансовые потери, возникающие при использовании данного программного обеспечения.

Всегда тестируйте на демо-счете перед применением на реальных средствах.