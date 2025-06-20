Crystal Heikin Ashi
- Indicatori
- Muhammad Jawad Shabir
- Versione: 3.4
- Aggiornato: 25 settembre 2025
Panoramica
Crystal Heikin Ashi è un indicatore professionale di candele Heikin Ashi con controllo del tema, colorazione trend/momentum e flusso di lavoro adatto all’analisi basata sul volume. Punta alla massima chiarezza visiva per riconoscere forza del trend e possibili inversioni. Strumento di visualizzazione; nessuna garanzia di profitto.
Cosa mostra
-
Candele Heikin Ashi pure disegnate dall’indicatore (non quelle predefinite).
-
Colorazione opzionale per trend/momentum.
-
Possibilità di nascondere/sfumare le candele originali.
Funzionalità chiave
-
Stili completamente personalizzabili: Standard / Trend / Momentum.
-
Temi Light/Dark con sfumatura/nascondimento delle candele originali.
-
Flusso compatibile con VSA/volume/delta.
-
Modalità ad alte prestazioni per storici estesi.
-
Segnali visivi chiari per trader discrezionali e sviluppatori.
Miglior uso con il volume (opzionale)
In combinazione con VSA o indicatori volume/delta per:
-
Confermare momentum rialzista/ribassista.
-
Individuare precocemente inversioni con divergenza di volume.
-
Filtrare candele a basso volume.
Parametri (panoramica)
Aspetto
-
CandleStyle — Standard / Trend / Momentum
-
BullColor , BearColor , NeutralColor
-
BodyMinRatio , WickRatioWeight (Momentum)
Grafico & Tema
-
ChartTheme — Light / Dark
-
HideOriginalCandles — true/false
-
AutoFadeOriginal — true/false
Prestazioni & Dev
-
OptimizePerformance — true/false
-
DebugMode — true/false
Compatibilità
-
Piattaforma: MetaTrader 5 (.ex5)
-
Simboli/Timeframe: qualsiasi
-
Utilizzo: applicare al grafico, regolare stile/tema; opzionale uso con strumenti di volume
Cosa è incluso
-
Indicatore (.ex5)
-
Licenza per account e aggiornamenti gratuiti
-
Documentazione di base; supporto via Comments o messaggi privati MQL5
Avvertenza sui rischi
Strumento di visualizzazione e supporto decisionale. Il trading è rischioso; i risultati passati non garantiscono il futuro. Test preliminari su conto demo e gestione del rischio consigliati.
Very good indicator, it does the job as described. Thank you Muhammad.