Crystal Heikin Ashi

4.67

CRYSTAL HEIKIN ASHI — Indicatore MT5

Panoramica
Crystal Heikin Ashi è un indicatore professionale di candele Heikin Ashi con controllo del tema, colorazione trend/momentum e flusso di lavoro adatto all’analisi basata sul volume. Punta alla massima chiarezza visiva per riconoscere forza del trend e possibili inversioni. Strumento di visualizzazione; nessuna garanzia di profitto.

Cosa mostra

  • Candele Heikin Ashi pure disegnate dall’indicatore (non quelle predefinite).

  • Colorazione opzionale per trend/momentum.

  • Possibilità di nascondere/sfumare le candele originali.

Funzionalità chiave

  • Stili completamente personalizzabili: Standard / Trend / Momentum.

  • Temi Light/Dark con sfumatura/nascondimento delle candele originali.

  • Flusso compatibile con VSA/volume/delta.

  • Modalità ad alte prestazioni per storici estesi.

  • Segnali visivi chiari per trader discrezionali e sviluppatori.

Miglior uso con il volume (opzionale)

In combinazione con VSA o indicatori volume/delta per:

  • Confermare momentum rialzista/ribassista.

  • Individuare precocemente inversioni con divergenza di volume.

  • Filtrare candele a basso volume.

Parametri (panoramica)

Aspetto

  • CandleStyle — Standard / Trend / Momentum

  • BullColor , BearColor , NeutralColor

  • BodyMinRatio , WickRatioWeight (Momentum)

Grafico & Tema

  • ChartTheme — Light / Dark

  • HideOriginalCandles — true/false

  • AutoFadeOriginal — true/false

Prestazioni & Dev

  • OptimizePerformance — true/false

  • DebugMode — true/false

Compatibilità

  • Piattaforma: MetaTrader 5 (.ex5)

  • Simboli/Timeframe: qualsiasi

  • Utilizzo: applicare al grafico, regolare stile/tema; opzionale uso con strumenti di volume

Cosa è incluso

  • Indicatore (.ex5)

  • Licenza per account e aggiornamenti gratuiti

  • Documentazione di base; supporto via Comments o messaggi privati MQL5

Avvertenza sui rischi

Strumento di visualizzazione e supporto decisionale. Il trading è rischioso; i risultati passati non garantiscono il futuro. Test preliminari su conto demo e gestione del rischio consigliati.


