Crystal Trade Manager Pro MT4
- Utilità
- Muhammad Jawad Shabir
- Versione: 5.60
- Attivazioni: 10
Versione Gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632
Panoramica
Crystal Trade Manager PRO (CTM) è uno strumento professionale progettato per la gestione del rischio, il controllo delle operazioni e l’automazione avanzata su MetaTrader 4.
È ideato per i trader che richiedono un'esecuzione disciplinata, una forte protezione del capitale e un sistema di controllo affidabile.
Il sistema gestisce il rischio, protegge l’equity del conto, applica limiti giornalieri, automatizza SL/TP e offre un pannello di trading rapido con funzioni di livello professionale.
Perfetto per prop firm, day traders, scalpers e gestori di portafoglio che necessitano di precisione e stabilità.
Una versione completa per MT5 è disponibile.Caratteristiche Principali
1. Protezione Avanzata del Rischio e del Drawdown
-
Limite di drawdown giornaliero regolabile da 1% a 70%.
-
Chiusura immediata di tutte le posizioni aperte al superamento del limite.
-
Opzione per eliminare automaticamente tutti gli ordini pendenti.
-
Modalità di blocco giornaliero che impedisce nuove operazioni fino al giorno successivo.
-
Totalmente compatibile con le regole delle principali prop firm.
2. Automazione degli Obiettivi Giornalieri di Profitto e Perdita
-
Impostazione degli obiettivi giornalieri di profitto e di perdita in USD.
-
Chiusura automatica di tutte le operazioni al raggiungimento dell'obiettivo.
-
Garantisce disciplina e costanza nelle performance.
3. Assegnazione Automatica di SL/TP
-
Applica automaticamente lo Stop Loss e il Take Profit a ogni nuovo ordine.
-
Supporta tutte le tipologie di quotazione (4/5 cifre, 2/3 cifre).
-
Nessun bisogno di impostazioni manuali.
-
Ideale per il trading veloce e scalping.
4. Break-Even Automatico
-
Sposta automaticamente lo SL al prezzo di entrata + buffer quando viene raggiunto un certo profitto.
-
Impedisce che le operazioni in profitto ritornino in perdita.
-
Perfetto per scalpers, intraday traders e swing traders.
5. Motore Intelligente di Trailing Stop
-
Si attiva solo dopo aver raggiunto il profitto configurato.
-
Trailing dinamico basato sulla distanza impostata.
-
Attivabile anche manualmente dal pannello.
6. Controllo della Dimensione Massima dei Lotti
-
Limita l'esposizione totale per ogni simbolo.
-
Riduce o chiude automaticamente le posizioni che superano il limite.
-
Previene sovraesposizioni accidentali.
-
Fondamentale per operare con regole rigide delle prop firm.
7. Pannello di Controllo in Stile Magic Keys
Sei comandi rapidi disponibili dal pannello o tramite tastiera:
-
Chiudi 50% di tutte le posizioni
-
Sposta SL a Break-Even
-
Chiudi tutte le operazioni
-
Cancella tutti gli ordini pendenti
-
Raddoppia la posizione attuale
-
Attiva modalità Trailing
Funzioni aggiuntive:
-
Trading da tastiera (B = Buy, S = Sell)
-
Pannello compatto e trascinabile
-
Conferme visive e sonore
-
Esecuzione ultra rapida
8. Dashboard in Tempo Reale
Mostra:
-
Saldo, Equity e P/L fluttuante
-
Risultato giornaliero (realizzato + fluttuante)
-
Esposizione Buy/Sell per simbolo
-
Percentuale di drawdown giornaliero
-
Stato del blocco giornaliero
-
Codifica a colori per una lettura immediata
-
Adattamento automatico al grafico
9. Avvisi & Notifiche
-
Banner informativi sul grafico
-
Avvisi sonori
-
Notifiche push su mobile
-
Conferme di esecuzione
10. Logica di Sicurezza & Stabilità
-
Impedisce nuove operazioni durante il periodo di blocco
-
Ripristino automatico dopo il riavvio di MT4
-
Rilevamento automatico del formato dei pip e delle quotazioni
-
Stabilità anche in mercati altamente volatili
-
Funzionamento continuo 24/7
Controllo del Rischio & Limiti Giornalieri
-
Limite drawdown giornaliero (%)
-
Obiettivo giornaliero di profitto (USD)
-
Obiettivo giornaliero di perdita (USD)
-
Blocco giornaliero delle operazioni
Gestione Automatica
-
SL automatico (pips)
-
TP automatico (pips)
-
Attivazione del Break-Even (pips)
-
Buffer del Break-Even (pips)
-
Attivazione del Trailing Stop (pips)
-
Distanza del Trailing (pips)
Controllo dell’Esposizione
-
Dimensione massima dei lotti per simbolo
-
Riduzione automatica in caso di superamento
Interfaccia e Display
-
Attivazione/Disattivazione di Magic Keys
-
Scorciatoie da tastiera
-
Visibilità del dashboard
-
Timer candela
-
Auto shift del grafico
-
Impostazioni notifiche
-
Piattaforma: MetaTrader 4
-
Tipi di conto: ECN, Raw Spread, Standard
-
Strumenti supportati: Forex, Oro, Indici, Cripto, Commodities, Azioni
-
Modalità: Hedging completamente supportato
-
Trader di prop firm (FTMO, MFF, TFF ecc.)
-
Gestori di portafoglio professionisti
-
Scalper e trader ad alta velocità
-
Swing traders e day traders con gestione attenta del rischio
-
Trader manuali e semi-automatici
-
Algo traders che necessitano protezione dell’equity
Crystal Trade Manager PRO è uno strumento di gestione delle operazioni.
Non genera segnali di trading.
Si consiglia di testare tutte le impostazioni su un conto demo prima dell’uso reale.
