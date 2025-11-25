Crystal Trade Manager Pro MT4

Versione Gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632

Panoramica

Crystal Trade Manager PRO (CTM) è uno strumento professionale progettato per la gestione del rischio, il controllo delle operazioni e l’automazione avanzata su MetaTrader 4.

È ideato per i trader che richiedono un'esecuzione disciplinata, una forte protezione del capitale e un sistema di controllo affidabile.

Il sistema gestisce il rischio, protegge l’equity del conto, applica limiti giornalieri, automatizza SL/TP e offre un pannello di trading rapido con funzioni di livello professionale.

Perfetto per prop firm, day traders, scalpers e gestori di portafoglio che necessitano di precisione e stabilità.

Una versione completa per MT5 è disponibile.

1. Protezione Avanzata del Rischio e del Drawdown

Limite di drawdown giornaliero regolabile da 1% a 70% .

Chiusura immediata di tutte le posizioni aperte al superamento del limite.

Opzione per eliminare automaticamente tutti gli ordini pendenti .

Modalità di blocco giornaliero che impedisce nuove operazioni fino al giorno successivo.

Totalmente compatibile con le regole delle principali prop firm.

2. Automazione degli Obiettivi Giornalieri di Profitto e Perdita

Impostazione degli obiettivi giornalieri di profitto e di perdita in USD.

Chiusura automatica di tutte le operazioni al raggiungimento dell'obiettivo.

Garantisce disciplina e costanza nelle performance.

3. Assegnazione Automatica di SL/TP

Applica automaticamente lo Stop Loss e il Take Profit a ogni nuovo ordine.

Supporta tutte le tipologie di quotazione (4/5 cifre, 2/3 cifre).

Nessun bisogno di impostazioni manuali.

Ideale per il trading veloce e scalping.

4. Break-Even Automatico

Sposta automaticamente lo SL al prezzo di entrata + buffer quando viene raggiunto un certo profitto.

Impedisce che le operazioni in profitto ritornino in perdita.

Perfetto per scalpers, intraday traders e swing traders.

5. Motore Intelligente di Trailing Stop

Si attiva solo dopo aver raggiunto il profitto configurato.

Trailing dinamico basato sulla distanza impostata.

Attivabile anche manualmente dal pannello.

6. Controllo della Dimensione Massima dei Lotti

Limita l'esposizione totale per ogni simbolo.

Riduce o chiude automaticamente le posizioni che superano il limite.

Previene sovraesposizioni accidentali.

Fondamentale per operare con regole rigide delle prop firm.

7. Pannello di Controllo in Stile Magic Keys

Sei comandi rapidi disponibili dal pannello o tramite tastiera:

Chiudi 50% di tutte le posizioni Sposta SL a Break-Even Chiudi tutte le operazioni Cancella tutti gli ordini pendenti Raddoppia la posizione attuale Attiva modalità Trailing

Funzioni aggiuntive:

Trading da tastiera ( B = Buy , S = Sell )

Pannello compatto e trascinabile

Conferme visive e sonore

Esecuzione ultra rapida

8. Dashboard in Tempo Reale

Mostra:

Saldo, Equity e P/L fluttuante

Risultato giornaliero (realizzato + fluttuante)

Esposizione Buy/Sell per simbolo

Percentuale di drawdown giornaliero

Stato del blocco giornaliero

Codifica a colori per una lettura immediata

Adattamento automatico al grafico

9. Avvisi & Notifiche

Banner informativi sul grafico

Avvisi sonori

Notifiche push su mobile

Conferme di esecuzione

10. Logica di Sicurezza & Stabilità

Impedisce nuove operazioni durante il periodo di blocco

Ripristino automatico dopo il riavvio di MT4

Rilevamento automatico del formato dei pip e delle quotazioni

Stabilità anche in mercati altamente volatili

Funzionamento continuo 24/7

Controllo del Rischio & Limiti Giornalieri

Limite drawdown giornaliero (%)

Obiettivo giornaliero di profitto (USD)

Obiettivo giornaliero di perdita (USD)

Blocco giornaliero delle operazioni

Gestione Automatica

SL automatico (pips)

TP automatico (pips)

Attivazione del Break-Even (pips)

Buffer del Break-Even (pips)

Attivazione del Trailing Stop (pips)

Distanza del Trailing (pips)

Controllo dell’Esposizione

Dimensione massima dei lotti per simbolo

Riduzione automatica in caso di superamento

Interfaccia e Display

Attivazione/Disattivazione di Magic Keys

Scorciatoie da tastiera

Visibilità del dashboard

Timer candela

Auto shift del grafico

Impostazioni notifiche

Piattaforma: MetaTrader 4

Tipi di conto: ECN, Raw Spread, Standard

Strumenti supportati: Forex, Oro, Indici, Cripto, Commodities, Azioni

Modalità: Hedging completamente supportato

Trader di prop firm (FTMO, MFF, TFF ecc.)

Gestori di portafoglio professionisti

Scalper e trader ad alta velocità

Swing traders e day traders con gestione attenta del rischio

Trader manuali e semi-automatici

Algo traders che necessitano protezione dell’equity

Crystal Trade Manager PRO è uno strumento di gestione delle operazioni.

Non genera segnali di trading.

Si consiglia di testare tutte le impostazioni su un conto demo prima dell’uso reale.

