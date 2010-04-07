Crystal Supply Demand Indicator
- Indicatori
- Muhammad Jawad Shabir
- Versione: 2.51
- Aggiornato: 29 settembre 2025
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro)
Non operare in ogni candela – aspetta le zone istituzionali.
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) è un indicatore professionale di Domanda e Offerta per MetaTrader 5.
È progettato per i trader che vogliono zone chiare e di livello istituzionale sui grafici, invece di rettangoli confusi o concetti superati.
Caratteristiche principali
-
Rilevamento istituzionale delle zone.
-
Distinzione tra zone nuove e già testate.
-
Ottimizzato per H1, H4, D1, W1.
-
Aggiornamenti in tempo reale, senza repaint.
-
Visuali professionali (colori, trasparenza, linea mediana 50%, etichette).
-
Pannello statistiche in tempo reale.
-
Avvisi timeframe integrati.
-
Codice leggero ed efficiente.
Perché scegliere SD Pro?
Molti indicatori riempiono i grafici con zone casuali.
SD Pro filtra solo le zone significative e le mostra in modo professionale.
Guida utente
Con l’acquisto riceverai una guida completa con:
-
Istruzioni di configurazione.
-
Strategie di ingresso (tocco zona, ritracciamento 50%, confluences).
-
Gestione del rischio.
Disclaimer sui rischi
Questo indicatore è solo uno strumento di analisi tecnica.
Non garantisce profitti, il trading è rischioso.
Si consiglia di testare sempre su un conto demo.
Uso raccomandato
-
Per swing e position trader.
-
Su H1, H4, D1.
-
Supporta Forex, Oro, BTC, indici, crypto.
