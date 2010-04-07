Crystal Supply Demand Indicator

Crystal Supply Demand Pro (SD Pro)
Non operare in ogni candela – aspetta le zone istituzionali.

Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) è un indicatore professionale di Domanda e Offerta per MetaTrader 5.
È progettato per i trader che vogliono zone chiare e di livello istituzionale sui grafici, invece di rettangoli confusi o concetti superati.

Caratteristiche principali

  • Rilevamento istituzionale delle zone.

  • Distinzione tra zone nuove e già testate.

  • Ottimizzato per H1, H4, D1, W1.

  • Aggiornamenti in tempo reale, senza repaint.

  • Visuali professionali (colori, trasparenza, linea mediana 50%, etichette).

  • Pannello statistiche in tempo reale.

  • Avvisi timeframe integrati.

  • Codice leggero ed efficiente.

Perché scegliere SD Pro?

Molti indicatori riempiono i grafici con zone casuali.
SD Pro filtra solo le zone significative e le mostra in modo professionale.

Guida utente

Con l’acquisto riceverai una guida completa con:

  • Istruzioni di configurazione.

  • Strategie di ingresso (tocco zona, ritracciamento 50%, confluences).

  • Gestione del rischio.

Disclaimer sui rischi

Questo indicatore è solo uno strumento di analisi tecnica.
Non garantisce profitti, il trading è rischioso.
Si consiglia di testare sempre su un conto demo.

Uso raccomandato

  • Per swing e position trader.

  • Su H1, H4, D1.

  • Supporta Forex, Oro, BTC, indici, crypto.

Domanda e Offerta, indicatore Supply Demand, SD Pro, zone istituzionali, livelli professionali, supporto resistenza, Forex, Oro, Crypto


