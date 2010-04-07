The Real RSI

est un Expert Advisor de niveau professionnel conçu pour les traders souhaitant exploiter les divergences du RSI avec une précision institutionnelle.

Il détecte automatiquement les divergences régulières et cachées (haussières ou baissières) grâce à une logique intelligente de pivots, à la validation de la structure RSI et à des filtres de confirmation multi-unités de temps.

Construit sur une base « configurer et oublier », le système gère automatiquement les entrées, les stop-loss, les take-profit et le trailing-stop, tout en affichant un tableau de bord clair et transparent sur le graphique.

Concept Fondamental

Le moteur combine la divergence du momentum RSI avec la reconnaissance adaptative des pivots et un système de ré-essai intelligent, garantissant que les transactions ne s’exécutent que dans des conditions de marché optimales.

Chaque divergence est validée à l’aide de la structure du prix, du comportement du RSI et, en option, d’une confirmation sur une unité de temps supérieure afin d’éviter les faux signaux ou les entrées tardives.

Caractéristiques Principales

1. Détection Automatique des Divergences

Détecte les divergences régulières et cachées.

Fonctionne sur n’importe quel symbole et unité de temps (M1–H1).

Distingue les structures haussières et baissières avec confirmation par le RSI.

La logique intelligente évite les signaux répétés ou expirés.

2. Gestion Intelligente des Entrées

Ignore les entrées tardives après un nombre défini de bougies.

Vérifie automatiquement la validité du signal avant exécution.

Système Auto-Retry : retente les ordres échoués (avec délai et limite configurables).

Filtre automatique de direction basé sur la force de la tendance (mode Auto).

3. Gestion du Risque et du Capital

Modes de taille de lot : fixe, basé sur l’équité ou basé sur le pourcentage de risque.

Modes de stop-loss : points fixes, basés sur l’ATR ou sur les pivots.

Modes de take-profit : points fixes, ratio risque/rendement ou sortie par signal RSI.

Conversion automatique de l’équité en lot et normalisation de la valeur du pip pour tous les types de courtiers.

4. Outils de Gestion des Positions

Trailing-stop avec activation et distance dynamique.

Fermeture intelligente des positions opposées (uniquement en profit).

Logique d’attente de profit : attend l’atteinte du gain cible avant de fermer les positions inverses.

Module de reprise et de correction automatique : identifie les erreurs et effectue la récupération intelligente.

5. Confirmation Multi-Unités de Temps

Filtre RSI optionnel à partir d’une unité de temps supérieure pour valider les divergences de période inférieure.

Évite les transactions contre-tendance lors de mouvements forts du marché.

6. Interface Visuelle et Tableau de Bord

Lignes de divergence, marqueurs de pivot et flèches d’entrée affichés sur le graphique.

Tableau de bord en temps réel affichant le symbole, le mode, les transactions actives, la tendance et le statut.

Utilisation simple – installez, configurez et surveillez visuellement.

Optimisation et Tests

Entièrement compatible avec le Strategy Tester (données 1 minute ou tick par tick recommandées).

Paramètres optimisables : période RSI, multiplicateur ATR, espacement des bougies, paramètres du trailing-stop.

Compatible avec les courtiers ECN/STP à faible latence et précision à 3–5 décimales.

Notes de Performance

Fonctionne de manière optimale sur l’or (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD et les indices (optimisé par défaut pour XAUUSD, cotation à deux décimales).

Pour une exécution idéale :

Utilisez un courtier A-Book / ECN avec faible spread et sans glissement.

Points Techniques Clés

Gestion intelligente des erreurs (perte de connexion, requotes, stops invalides, marge insuffisante).

Contrôle d’expiration des motifs (en minutes).

Suivi statistique complet : taux de réussite, ré-essais, signaux ignorés, etc.

Journalisation détaillée pour le débogage et l’analyse des performances.

Groupes de Paramètres d’Entrée

Paramètres de Divergence

Unité de Temps et Direction

Paramètres de Taille de Lot

Paramètres de Stop-Loss

Paramètres de Take-Profit

Trailing-Stop

Entrée et Sortie Intelligentes

Affichage et Tableau de Bord

Paramètres de l’EA (numéro magique, commentaire)

Paramètres de Journalisation

Pourquoi Choisir Cet EA

Contrairement aux EA RSI classiques, The Real RSI combine structure du prix, corrélation multi-pivot du RSI et logique adaptative de trading.

Il ne redessine pas les signaux et ne devine rien : chaque transaction repose sur une divergence confirmée et des conditions d’exécution strictement vérifiées.

Mots-Clés

EA Divergence RSI, Système de Trading RSI, Divergence Cachée, Divergence Régulière, RSI Intelligent, Détection Automatique de Divergence, Stop ATR, Risque Rendement, Confirmation Multi-UT, Auto-Retry, Détection de Pivot, Renversement RSI, Expert Advisor MQL5, Robot Forex, Gestion Intelligente des Trades, Crystal Forex, Stratégie RSI, EA RSI Or, Bot RSI, Filtre de Tendance RSI, EA Signal RSI

Avertissement

Cet Expert Advisor est fourni uniquement à des fins éducatives et de recherche.

Le trading sur marge (Forex, Or, Indices) comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L’auteur ne saurait être tenu responsable des pertes financières résultant de l’utilisation de ce logiciel.

Toujours tester sur un compte démo avant toute utilisation avec des fonds réels.