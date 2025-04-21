Crystal Smart Volume

5

Crystal Volume Indicator — Strumento di Analisi del Volume per MT5

Descrizione
Crystal Volume Indicator è un indicatore per MetaTrader 5 che aiuta a comprendere la forza nascosta dietro i movimenti di prezzo tramite l’analisi del volume. Evidenzia eventi chiave come Climax di Acquisto, Climax di Vendita e Candele Deboli, utili per individuare zone di inversione o continuazione.

Caratteristiche principali

  • Supporta Tick Volume e Real Volume (se disponibile)

  • Istogramma a colori dinamici

  • Rilevamento Climax Acquisto/Vendita

  • Identificazione candele a basso volume

  • Media mobile del volume (opzionale)

  • Lookback Window personalizzabile

  • Colore barre in base alla candela (rialzista/ribassista)

Classificazione eventi di volume

  • Climax di Acquisto — volume estremamente alto, chiusura vicino ai massimi

  • Climax di Vendita — volume estremamente alto, chiusura vicino ai minimi

  • Candele Deboli — minimi volumi del periodo analizzato

  • Alto Volume Relativo — volume sproporzionato rispetto al range

  • Barre Neutre — volume medio

Funzionalità avanzate (Versione 4.3)

  • Sistema intelligente a 6 colori

  • Stile TradingView

  • Delta di Volume in tempo reale

  • Pannello DOM (profondità di mercato)

  • Pattern: TBR, STBR, EVR

  • VWAP & Volume Profile

  • Timer candele e statistiche sessione

  • Pulsanti per attivare DOM, Delta, Pattern

Come usare

  1. Inserire l’indicatore sul grafico

  2. Selezionare tipo di volume

  3. Impostare Lookback Window

  4. Attivare/disattivare MA e colori candele

  5. Usare pulsanti per funzioni avanzate

Compatibilità

  • Piattaforma: MetaTrader 5

  • Mercati: Forex, azioni, indici, criptovalute

  • Timeframe: tutti

  • Ottimizzato per basso consumo CPU

Parole chiave
indicatore di volume, analisi del volume, tick volume, real volume, istogramma di volume, POC, volume delta, DOM, profondità di mercato, VWAP, profilo di volume, inversione di volume, TBR, STBR, EVR, MT5


Recensioni 6
Mayur Patel
19
Mayur Patel 2025.06.20 06:57 
 

very useful and best volume indicator but trial expires in 10 days , how can i expand ?

ajaz tariq
58
ajaz tariq 2025.05.17 02:20 
 

bes volume indictor created so far

Mr.Connect
15
Mr.Connect 2025.08.29 17:20 
 

Very good, but I don't know how to hide Control Bottons, it made me confuse.

Mr.Connect
15
Mr.Connect 2025.08.29 17:20 
 

Very good, but I don't know how to hide Control Bottons, it made me confuse.

Muhammad Jawad Shabir
22455
Risposta dello sviluppatore Muhammad Jawad Shabir 2025.08.30 06:01
Thank you very much for your review and feedback! 🙏
The Control Buttons are a basic part of this indicator because some users need them to quickly turn features on/off for a clear chart view. At the moment, there is no option to hide these buttons. However, if you really need this feature, our team is already working on a new update where you will be able to hide the control buttons easily. 🙂 Happy trading,
— Crystal Forex 💎
Yudha Setiawan
38
Yudha Setiawan 2025.07.30 12:04 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Mayur Patel
19
Mayur Patel 2025.06.20 06:57 
 

very useful and best volume indicator but trial expires in 10 days , how can i expand ?

Muhammad Jawad Shabir
22455
Risposta dello sviluppatore Muhammad Jawad Shabir 2025.08.04 09:48
Thank you for your feedback, Mayur! 😊
We’ve now made the Volume Analysis Indicator completely free with unlimited access — no expiry! ✅ Just update or reinstall the indicator from the Market and enjoy all features without any limits. Happy trading!
— Crystal Forex 💎
ajaz tariq
58
ajaz tariq 2025.05.17 02:20 
 

bes volume indictor created so far

Muhammad Jawad Shabir
22455
Risposta dello sviluppatore Muhammad Jawad Shabir 2025.08.04 09:51
Thank you so much! 🙏
Glad to know you found it valuable — your support means a lot!
HASSAN AHMAD
19
HASSAN AHMAD 2025.04.21 14:05 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Muhammad Jawad Shabir
22455
Risposta dello sviluppatore Muhammad Jawad Shabir 2025.08.04 09:46
Thank you so much for your kind words,🙏
I truly appreciate your support — it means a lot coming from a fellow trader.
Glad to know the indicator has been valuable for you. Wishing you continued success and growth in your trading journey! 🚀 — Crystal Forex 💎
Karma Lama
18
Karma Lama 2025.04.21 12:33 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Muhammad Jawad Shabir
22455
Risposta dello sviluppatore Muhammad Jawad Shabir 2025.08.04 09:49
That’s amazing to hear! 🙌
Glad the strategy and indicator are helping you grow consistently.
Appreciate your kind words — always here to support you! — Crystal Forex 💎
