Crystal Smart Volume
- Indicatori
- Muhammad Jawad Shabir
- Versione: 4.5
- Aggiornato: 1 luglio 2025
Crystal Volume Indicator — Strumento di Analisi del Volume per MT5
Descrizione
Crystal Volume Indicator è un indicatore per MetaTrader 5 che aiuta a comprendere la forza nascosta dietro i movimenti di prezzo tramite l’analisi del volume. Evidenzia eventi chiave come Climax di Acquisto, Climax di Vendita e Candele Deboli, utili per individuare zone di inversione o continuazione.
Caratteristiche principali
-
Supporta Tick Volume e Real Volume (se disponibile)
-
Istogramma a colori dinamici
-
Rilevamento Climax Acquisto/Vendita
-
Identificazione candele a basso volume
-
Media mobile del volume (opzionale)
-
Lookback Window personalizzabile
-
Colore barre in base alla candela (rialzista/ribassista)
Classificazione eventi di volume
-
Climax di Acquisto — volume estremamente alto, chiusura vicino ai massimi
-
Climax di Vendita — volume estremamente alto, chiusura vicino ai minimi
-
Candele Deboli — minimi volumi del periodo analizzato
-
Alto Volume Relativo — volume sproporzionato rispetto al range
-
Barre Neutre — volume medio
Funzionalità avanzate (Versione 4.3)
-
Sistema intelligente a 6 colori
-
Stile TradingView
-
Delta di Volume in tempo reale
-
Pannello DOM (profondità di mercato)
-
Pattern: TBR, STBR, EVR
-
VWAP & Volume Profile
-
Timer candele e statistiche sessione
-
Pulsanti per attivare DOM, Delta, Pattern
Come usare
-
Inserire l’indicatore sul grafico
-
Selezionare tipo di volume
-
Impostare Lookback Window
-
Attivare/disattivare MA e colori candele
-
Usare pulsanti per funzioni avanzate
Compatibilità
-
Piattaforma: MetaTrader 5
-
Mercati: Forex, azioni, indici, criptovalute
-
Timeframe: tutti
-
Ottimizzato per basso consumo CPU
indicatore di volume, analisi del volume, tick volume, real volume, istogramma di volume, POC, volume delta, DOM, profondità di mercato, VWAP, profilo di volume, inversione di volume, TBR, STBR, EVR, MT5
very useful and best volume indicator but trial expires in 10 days , how can i expand ?