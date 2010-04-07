Crystal Smart Pro — Sistema di Trading Adattivo a Doppia Modalità

Panoramica

Crystal Smart Pro è un Expert Advisor (EA) intelligente e auto-adattivo sviluppato da Crystal AI Systems.

Combina ingressi di precisione con una gestione avanzata del recupero e offre due modalità operative completamente indipendenti: Sharp Mode e Smart Mode.

Il sistema si adatta dinamicamente alla volatilità del mercato, all’equità del conto e alle condizioni di trend, mantenendo prestazioni stabili e coerenti.

Modalità di Trading Principali

Sharp Mode – Precisione e Velocità

• Esegue operazioni direzionali singole basate sui cambiamenti di tendenza del MACD.

• Include protezione dinamica dei profitti e logica di chiusura immediata delle perdite.

• Ideale per i trader intraday che preferiscono un sistema “un’entrata – un’uscita”.

Smart Mode – Recupero Adattivo e Target di Profitto

• Utilizza un algoritmo avanzato di recupero con incremento progressivo della dimensione del lotto.

• Attiva operazioni di recupero basate sul cambio di direzione del MACD o sulla Divergenza MACD.

• Chiude automaticamente l’intero ciclo di recupero una volta raggiunto l’obiettivo di profitto (in USD).

Caratteristiche Principali

• Doppia modalità di funzionamento: Sharp (singolo trade) e Smart (recupero multi-fase).

• Controllo della dimensione del lotto fisso o basato sull’equità.

• Gestione dinamica del Trailing Stop con soglie di attivazione personalizzabili.

• Due logiche di recupero: Cambio MACD o Divergenza MACD.

• Dashboard integrata che mostra modalità, trend, posizioni aperte, profitto totale e stato di recupero.

• Monitoraggio in tempo reale dell’equità e dei profitti direttamente sul grafico.

• Salvataggio e ripristino automatico dello stato interno dopo il riavvio del terminale MT5.

• Disegno automatico delle linee di divergenza (rialzista e ribassista).

• Interfaccia grafica professionale con tema scuro e dati ben leggibili.

Gruppi di Input

Impostazioni Principali

• Modalità di trading (Sharp / Smart)

• Direzione del trade (Entrambe / Solo Long / Solo Short)

• Timeframe di analisi del trend (M1 – M30)

Impostazioni Lotto

• Lotto fisso o calcolo basato sull’equità

• Equità per 0.01 lotto

Impostazioni Take Profit

• Attiva / Disattiva Take Profit

• Distanza TP in pips

Impostazioni Trailing Stop

• Distanza di attivazione

• Distanza di trailing

Impostazioni Smart Mode

• Modalità di recupero (MACD / Divergenza)

• Moltiplicatore del lotto

• Obiettivo di profitto in USD

Impostazioni Divergenza

• Profondità dei pivot e periodo di analisi

• Mostra / Nascondi marcature di divergenza

Impostazioni Dashboard

• Coordinate di posizione, dimensione del carattere e colore

• Magic Number e prefisso del commento dell’operazione

Logica Tecnica

Crystal Smart Pro utilizza il momentum del MACD come segnale principale d’ingresso, combinandolo con un’analisi delle divergenze basata sui pivot per rilevare potenziali inversioni di mercato.

La sua struttura di recupero adattiva apre posizioni aggiuntive solo quando vengono confermate condizioni valide di inversione o divergenza.

L’EA integra gestione dell’equità, progressione controllata del lotto e algoritmi di trailing precisi per ottimizzare sicurezza e redditività.

Utilizzo Consigliato

• Strumenti raccomandati: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD e le principali coppie Forex

(Impostazione predefinita ottimizzata per XAUUSD – Oro)

• Timeframe consigliati: M5 – M30

• Capitale minimo: 3.000 USD (Smart Mode) / 500 USD (Sharp Mode)

• Leva consigliata: 1:1000 o superiore

• Tipo di conto: ECN / Raw Spread

Buone Pratiche

Inizia con Sharp Mode per comprendere il comportamento dell’EA. Passa a Smart Mode per sfruttare la logica di recupero adattivo. Mantieni un rapporto realistico tra capitale e lotto (es. 3.000 USD per 0.01 lotto). Evita operazioni manuali sullo stesso simbolo durante l’esecuzione del robot. Testa la strategia in modalità visiva per osservare la gestione delle divergenze e il dashboard in tempo reale.

Sicurezza e Affidabilità

• Nessun martingala o griglia di trading incontrollata.

• Aumento progressivo dei lotti solo durante la fase di recupero.

• Ripristino automatico dello stato dopo il riavvio del terminale MT5.

• Protezioni interne contro ordini duplicati, errori di spread e slippage.

Sintesi

Crystal Smart Pro è un sistema di trading automatizzato di nuova generazione, progettato per trader professionisti che ricercano stabilità e coerenza.

Integra analisi intelligente dei segnali, recupero adattivo e gestione avanzata del rischio, offrendo un’esperienza di trading completamente autonoma.

Parole Chiave

Expert Advisor MT5, robot di trading, EA MACD, recupero da divergenza, gestione intelligente del lotto, Trailing Stop EA, sistema di gestione del capitale, EA XAUUSD, robot oro, strategia adattiva, sistema di trading con IA, Crystal AI Systems

Avvertenza sul Trading (Trading Disclaimer)

Questo Expert Advisor è uno strumento professionale di trading automatizzato e non garantisce profitti.

I risultati passati non rappresentano garanzia di risultati futuri.

Il trading di strumenti finanziari a leva come Forex, CFD e materie prime comporta un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.

L’utente è responsabile della comprensione e gestione del proprio rischio.

Si consiglia vivamente di testare la strategia su un conto demo prima di utilizzarla con fondi reali.