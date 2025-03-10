Crystal Trade Manager
- Utilità
- Muhammad Jawad Shabir
- Versione: 5.55
- Aggiornato: 3 settembre 2025
Crystal Trade Manager – Gestore di Trading
Descrizione
Crystal Trade Manager (CTM) è un pannello di gestione completa per MetaTrader 5, pensato per controllo rischio, auto SL/TP e disciplina di trading.
Funzioni
- Limite di drawdown giornaliero (1–70%), chiusura auto.
- Target di profitto/perdita.
- SL/TP auto su nuovi trade.
- Protezione Break-Even.
- Trailing dinamico.
- Controllo max lotto.
- Pannello rapido Magic Keys (6 bottoni).
- Info account live.
- Notifiche push/suono.
Compatibilità
- Piattaforma: MT5
- Tutti i broker e conti
actually its a very helpful instrument , thank you so much