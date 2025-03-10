Crystal Trade Manager

4

Crystal Trade Manager – Gestore di Trading

Descrizione
Crystal Trade Manager (CTM) è un pannello di gestione completa per MetaTrader 5, pensato per controllo rischio, auto SL/TP e disciplina di trading.

Funzioni

  • Limite di drawdown giornaliero (1–70%), chiusura auto.
  • Target di profitto/perdita.
  • SL/TP auto su nuovi trade.
  • Protezione Break-Even.
  • Trailing dinamico.
  • Controllo max lotto.
  • Pannello rapido Magic Keys (6 bottoni).
  • Info account live.
  • Notifiche push/suono.

Compatibilità

  • Piattaforma: MT5
  • Tutti i broker e conti

Parole chiave
gestore MT5, EA rischio, FTMO, pannello trading, SL TP EA, break-even, trailing stop


Recensioni 2
EGYPTIAN
137
EGYPTIAN 2025.09.10 21:29 
 

actually its a very helpful instrument , thank you so much

Prodotti consigliati
Click Trading
Jawad Tauheed
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and nett ing accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL
FREE
Concurent Risk Management
Kai Lim
Utilità
EA Utility Tool: Risk Consistency Manager The Risk Consistency Manager EA is a simple yet powerful tool that automates risk management across multiple open positions. It dynamically adjusts stop-loss levels to distribute a predefined total risk value (e.g., $10,000) evenly among all active trades. Key Features: Dynamic Risk Distribution: Automatically allocates an equal share of risk to each position (e.g. with total risk capital of $10,000, its will be distribute each trade with $3,333.33 risk
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.74 (47)
Utilità
Have you missed any tools or shortcuts in Meta Trader? Simple things that would make your daily trading much easier ? We have the solution for you: our Trade Panel! This is an EA tool (Expert Advisor) that, if configured to controll all symbols, needs to be loaded only once. This is the Lite version (free) of our tool. Professional version:   https://www.mql5.com/en/market/product/42658 If you have some problemas with the shortcut buttons on chart on unpinned mode try change the tickets digi
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Utilità
A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart. Key Features: ️ Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions wit
FREE
LT Easy Trade Manager
Thiago Duarte
4.39 (33)
Utilità
LT Easy Trade Manager is a tool in EA type that makes operation more intuitive. As in other programs, Meta Trader lacks graphical information, even though it is an excellent program. With that in mind we have created this tool. It makes it easy to view the entry point, Take Profit and Stop Loss, as well as the floating profit from operation. It also automatically corrects the SL and TP price (optional) and highlights the price and opening time of the operation (optional). Plus, you can close par
FREE
EmaRsi robot
Deepak Saini
Experts
https://youtu.be/KHhg88fXWTk?si=ZoVtpc-wpfTVImSL 5-Minute Trading Strategy | Quick & Effective for Beginners Welcome to our trading channel- the deepak trading In this video, we'll be exploring a simple 5-minute trading strategy that can help you capture quick market movements and make profitable trades. Whether you're a beginner or an experienced trader, this strategy is designed to give you clear entry and exit points using technical indicators like EMA, RSI, and Stochastic Oscillator.
FREE
Trade Panel R3d
Eduardo Terra
Utilità
Simple and easy-to-use trading panel. Replaces the standard Meta Trader 5 panel. This TRADE PANEL R3d will only work on Demo Accounts. You can purchase the TRADE PANEL R3p for Live Accounts. This new panel allows you to add stop loss and take profit (in points). It also allows you to click and drag it to any place on the screen, making it easier to view and operate. Redesigned to focus on risk control, with a limit on the margin that can be used and a limit on possible loss per stop loss. With t
FREE
FXTrade Panel
Sakariya Bhaskar Nitinbhai
Utilità
FXTrade Panel – Gestore di Trading MT5 Intelligente e Veloce FXTrade Panel è uno strumento di trading avanzato ma facile da usare per MetaTrader 5, progettato per aumentare l’efficienza del tuo trading con esecuzione e gestione degli ordini con un clic. Funzionalità principali: • Panoramica del conto: mostra numero di conto, leva, saldo e spread corrente.   • Controllo della dimensione lotto: dimensione lotto regolabile con comodi pulsanti +/−.   • Gestione del rischio: imposta Stop Loss (SL)
FREE
Boleta Easy Trade
Silvio Garcia Wohl
Utilità
When executing an order, whether through the Metatrader ticket on a computer or the Metatrader app on a mobile device, either manual or pending, Easy Trade will automatically set the take profit and stop loss levels, as well as a limit order with its respective take profit and stop loss levels. It follows the trading strategy for market open (US30, US100, US500), but it can be applied to any market asset.
FREE
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators
Luiz Guilherme Neves Da Silva
Utilità
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators Script Automatically remove all indicators from your chart offered for free by NS Financas! Don't waste any more time deleting the indicators one by one. With this script it is possible in one click to remove all indicators from the screen to adjust your new strategy while still using the settings of your graph, in addition to the possibility of configuring keyboard shortcuts for quick access to the script. Take the opportunity to visit our cha
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (23)
Indicatori
Questo indicatore informativo sarà utile per coloro che vogliono essere sempre informati sulla situazione attuale del conto. -   Indicatori più utili L'indicatore mostra dati come profitto in punti, percentuale e valuta, nonché lo spread per la coppia corrente e il tempo fino alla chiusura della barra nell'intervallo di tempo corrente. Esistono diverse opzioni per posizionare la linea delle informazioni sulla carta: A destra del prezzo (corre dietro al prezzo); Come commento (nell'angolo in alt
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilità
Scopo: Apre automaticamente i grafici di tutti i simboli della Watchlist utilizzando il template default.tpl sul timeframe corrente (TF) , chiudendo tutti gli altri grafici (tranne quello attivo). Perfetto per analizzare rapidamente più strumenti senza sforzo manuale! Caratteristiche: Automazione: Apre decine di grafici con un clic. Sicurezza: Chiude i grafici superflui, mantenendo quello attivo. Flessibilità: Usa il tuo template default.tpl (configuralo in anticipo!). Timeframe c
FREE
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
5 (12)
Utilità
Il pannello di trading Lot by Risk è progettato per il trading manuale. È un mezzo alternativo per inviare ordini. La prima caratteristica del pannello è la comoda emissione di ordini utilizzando linee di controllo. La seconda caratteristica è il calcolo del volume della transazione per un determinato rischio in presenza di una linea stop loss. Le linee di controllo sono impostate utilizzando i tasti di scelta rapida: take profit-tasto T predefinito; price-tasto P predefinito; stop loss-tasto
FREE
Elsna Color Zones
Raymond Edusei
Utilità
This MQL4 code is a   custom indicator   that draws multiple colored rectangles on a chart, spaced apart by a defined pip distance, and projected into the future. Here's a brief breakdown: Purpose: Draws several horizontal rectangles (zones) starting from a specified price. Rectangles are spaced apart vertically by a pip distance. Colors alternate between FirstColor and SecondColor . Rectangles can be drawn behind candles and optionally filled. Each rectangle extends into the future for a specif
FREE
Calc for MT5
Radim Kucera
4.83 (6)
Utilità
This indicator is designed to provide all useful information about symbol, account, positions and profit. It is developed for improving trader's money management. Parameters Calc can be divided to separate blocks. Each block is possible to hide, set its own color and other properties. Block symbol: This block displays information about actual SPREAD, POINT VALUE (in deposit currency for 1 lot), SWAP LONG and SHORT. Show symbol info - display/hide this block Color of symbol info - color of this
FREE
CAP Trade Pad EA MT5
MEETALGO LLC
4.56 (16)
Utilità
Trade easily from the chart with  CAP Trade Pad EA . It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades. Trade easily from the chart Trade with precise risk management hassle free Set your desired stop loss and take profit levels Close all existing trades with a single click Delete all pending orders with a single click Reap partial profits with a single click It has no input parameters How to Use Please Read this blog -   Details Information in ou
FREE
Three 3TP Easy Trade Pad MT5
Eda Kaya
3.8 (5)
Utilità
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MetaTrader 5  The 3TP Easy Trade Pad Expert is an advanced, specialized tool for capital management, risk management, and trading in the MetaTrader 5 (MT5) platform, designed. This expert utilizes a special panel to provide specialized functionalities for trade management. Key features of this expert include setting the risk-to-reward ratio, calculating stop loss , setting multiple take profits , and managing both take profits and stop losses, alongside other
FREE
EasyClose MT5
Nina Yermolenko
5 (1)
Utilità
A simple and convenient utility for closing orders. It can close both all orders together as well as buy, sell or pending orders separately. Has an intuitive graphical interface. MT4 version of the utility -  https://www.mql5.com/en/market/product/78601 If you like this utility, take a look at my other products -   https://www.mql5.com/en/users/nina_yermolenko/seller
FREE
Market Price Risk Split PnL Manager
Ling Bing Zhao
Utilità
Market & Pending Risk Manager EA Operation Manual Market & Pending Risk Manager is a professional MT5 trading panel EA that integrates multiple functions such as market order trading, pending order trading, risk management, and trailing stop loss, providing traders with a comprehensive trading solution. Core Advantages Intelligent Dual-Mode Trading Market Order Mode: One-click buy/sell for fast execution Pending Order Mode: Precise entry to wait for the optimal timing Seamless Switching
FREE
GRInvest Breakeven Manager mt5
Greig Cameron Rennie
4 (1)
Utilità
Maximize your trading efficiency with this Breakeven and Trailing Stop Manager, an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 designed to enhance your risk management by automating breakeven and trailing stop strategies. This EA ensures that you lock in profits and minimize potential losses without constant manual input, giving you more time to focus on market analysis and decision-making. ### Key Features: - **Automatic Breakeven Adjustment:**     The EA automatically moves the Stop Loss to the bre
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilità
Vi presentiamo NAS100 Auto SL e TP Maker per MT5: Non perdete mai più l'impostazione di StopLoss e TakeProfit con il nostro NAS100 Auto SL e TP Maker, un assistente indispensabile per i trader che navigano sul mercato del Nasdaq 100 su MetaTrader 5. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare la gestione dei livelli di StopLoss e TakeProfit. Caratteristiche principali: Automazione senza sforzo: Monitora automaticamente le operazioni sul N
FREE
SmartTrader Panel
Bhuwan Singh Kumha
Utilità
The SmartTrader Panel  is a powerful and intuitive trading panel designed to streamline trade execution and risk management in MetaTrader. With its sleek and user-friendly interface, traders can quickly manage their positions, calculate risk metrics, and execute trades with precision. Key Features: One-Click Trading: Easily place Buy or Sell orders with a single click. Risk Management: Automatically calculates risk percentage, risk-reward ratio, and potential profit/loss. Customizable Trad
FREE
PZ Trade Pad MT5
PZ TRADING SLU
4.41 (22)
Utilità
This simple visual expert advisor allows you to trade easily from the chart. It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades, saving time and making risk-management for each individual trade easier.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade easily from the chart Trade with precise risk management, hassle free Trade pending order with drag and drop price selection Set SL and TP levels with drag and drop pr
FREE
Trade mgr
Roberto Mubonane Muiambo
Utilità
This Tool is designed to automate one of the most critical aspects of trade management — setting and managing Stop Loss, Take Profit , and Trailing Stop levels — directly on your MetaTrader 5 platform. Key Features: Automatic SL, TSL and TP Placement: Instantly sets initial Stop Loss and Take Profit levels on any new position based on customizable parameters, helping to enforce disciplined risk and reward management. Dynamic Trailing Stop: Automatically moves the Stop Loss to lock in profits
FREE
Mini Panel Plus
PATRICK ANTONIO MORELO A.
4.2 (10)
Utilità
Remodeling the BoletaMiniPanel, the Mini Panel Plus has the same functionalities, but is now in the form of a box that allows it to be minimized and placed anywhere on the chart. Simple Panel with Stop loss (Loss), Stop gain (Gain), Trailing stop (TS) and Breakeven (BE-P). The Lot is the number of contracts to be traded. Gain is the number, in points, at which the stop gain will be positioned. If you don't want to place a stop gain, just put 0 (zero) in its place and when you open the order it w
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Utilità
VR Color Levels è uno strumento utile per coloro che applicano l'analisi tecnica utilizzando elementi come linea di tendenza, rettangolo e testo. È possibile aggiungere testo direttamente al grafico e acquisire screenshot. È possibile ottenere impostazioni, file di set, versioni demo, istruzioni e risoluzione dei problemi da [blog] Puoi leggere o scrivere recensioni su [collegamento] Versione per [MetaTrader 4] Il lavoro con l'indicatore viene eseguito in un clic . Per fare ciò, fare clic sul
FREE
Bundle Risk Manager Pro
Kai Lim
Utilità
Bundle Risk Manager Pro EA "Risk Manager Pro EA is an all-in-one trading utility that combines advanced risk management tools, ensuring full control over your trading account while protecting your capital and complying with trading regulations. By bundling Limit Positions , Concurrent Risk Capital , and the newly added Limit Profit , this EA is the ultimate solution for disciplined trading and achieving evaluation goals. Key Features: 1. Limit Positions : Enforces a maximum number of open posi
FREE
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
Utilità
Equity monitor This is a simple means change informer. I wrote it for myself, maybe someone will need it... 1. Displays the change in funds for the day. Every day, when the terminal is first launched, it remembers the current funds and monitors changes throughout the day. 2. The first day of the month, well remembers the money and, within months, to monitor changes. 3. Well, it displays the profit of the open position. To work, you need to create 4 global variables: gvarEqityDay , gvarEq
FREE
EasyReverse MT5
Nina Yermolenko
5 (1)
Utilità
Utility for order reversal. Closes orders on the chart on which it is launched and opens orders with the opposite direction instead of them. Has a simple and intuitive graphical interface. It is also possible to automatically reverse newly opened orders. MT4 version of the utility-  https://www.mql5.com/en/market/product/74771 If you like this utility, take a look at my other products - https://www.mql5.com/en/users/nina_yermolenko/seller
FREE
Prop Edge Heartbeat
Nuno Madeira Amaro Pire Costa
Utilità
EA to prevent inactivity violations on prop firms. This EA will scout for your most recent trade and if it is older than the number of days defined, will enter a micro lot position size 0.01 on the pair defined. It is recommended to use a tight spread pair like EURUSD. This EA will not act as long as you have at least one trade in the last X days (defined on config). This EA will not place other trades or modify existing position.
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (105)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il   Local Trade Copier EA MT5 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista,   Local Trade Copier EA MT5   offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze speci
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Utilità
Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è attualmente in versione beta. Alcune funzioni sono ancora in sviluppo e potrebbero esserci piccoli bug. Se riscontri problemi, segnalali — i tuoi feedback aiuteranno a migliorare il prodotto. Il prezzo aumenterà dopo il rilascio ufficiale. Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram al tuo account MetaTrader 5 . Supporta canali pubblici e privati e consente di collega
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilità
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (84)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (26)
Utilità
MT5 to Telegram Signal Provider è un'utilità facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali specificati a una chat, canale o gruppo Telegram, rendendo il tuo account un fornitore di segnali. A differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, non utilizza importazioni DLL. [ Dimostrativo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configurazione Una guida utente passo-passo è disponibile. Nessuna cono
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Utilità
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilità
Da Telegram a MT5:   la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con Telegram su MT5, il moderno strumento che copia i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 5, senza bisogno di DLL. Questa potente soluzione garantisce un'esecuzione precisa dei segnali, ampie opzioni di personalizzazione, fa risparmiare tempo e aumenta la tua efficienza. [Istruzioni   ] [   DEMO   ] Caratteristiche principali Integrazion
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilità
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Utilità
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e inver
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilità
Cerberus the Equity Watcher è uno strumento di gestione del rischio che monitora costantemente il valore della tua equity ed evita grosse perdite causate da EA difettosi o dall'emotivitá. È estremamente utile per i trader sistematici che si affidano a EA che potrebbero contenere bug o che potrebbero non funzionare bene in condizioni di mercato impreviste. Cerberus ti consente di impostare un valore minimo della equity e (opzionalmente) un valore massimo, se uno di questi valori viene raggiunto,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilità
Presentazione del   OrderManager : un rivoluzionario strumento per MT5 Gestisci le tue operazioni come un professionista con il nuovissimo utility Order Manager per MetaTrader 5. Progettato pensando alla semplicità e alla facilità d'uso, Order Manager ti permette di definire e visualizzare senza sforzo il rischio associato a ogni operazione, consentendoti di prendere decisioni informate e ottimizzare la tua strategia di trading. Per ulteriori informazioni sull'OrderManager, si prega di consultar
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilità
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Altri dall’autore
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (4)
Indicatori
Crystal Volume Profile Auto POC — Analisi del volume per decisioni di trading precise Descrizione Crystal Volume Profile Auto POC è un indicatore per MetaTrader 5 che calcola la distribuzione del volume e rileva automaticamente il Punto di Controllo (POC). Fornisce ai trader livelli nascosti di supporto e resistenza basati sulle aree di maggiore attività di scambio. Caratteristiche principali Profilo di volume dinamico (area visibile o intervallo selezionato) Rilevamento automatico del POC Pers
FREE
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.67 (9)
Indicatori
CRYSTAL HEIKIN ASHI — Indicatore MT5 Panoramica Crystal Heikin Ashi è un indicatore professionale di candele Heikin Ashi con controllo del tema, colorazione trend/momentum e flusso di lavoro adatto all’analisi basata sul volume. Punta alla massima chiarezza visiva per riconoscere forza del trend e possibili inversioni. Strumento di visualizzazione; nessuna garanzia di profitto. Cosa mostra Candele Heikin Ashi pure disegnate dall’indicatore (non quelle predefinite). Colorazione opzionale per tr
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indicatori
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — Profilo di Volume con POC Automatico Descrizione Crystal Volume Profile Auto POC è un indicatore leggero e ottimizzato per MetaTrader 4 che mostra la distribuzione dei volumi ai diversi livelli di prezzo. Evidenzia automaticamente il Point of Control (POC), il livello con il volume maggiore, aiutando a individuare aree nascoste di supporto/resistenza, zone di accumulazione/distribuzione e attività istituzionale. Disponibile anche per MT5: Crystal Volume
FREE
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Panoramica Sistema automatico per XAUUSD (oro) e principali coppie Forex . Gestione di ingressi, SL/TP, trailing e drawdown con regole precise. Nessuna garanzia di profitto; vedere l’avvertenza sui rischi. Requisiti Piattaforma: MetaTrader 5 Conto: ECN/RAW consigliato Connessione: 24/7 (VPS consigliato) Timeframe: M1–H4 Avvio rapido Abilita Algo Trading . Applica l’EA al grafico (un simbolo per grafico). In Inputs imposta AI_Access_Mode = ON e ricarica
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicatori
Crystal Volume Indicator — Strumento di Analisi del Volume per MT5 Descrizione Crystal Volume Indicator è un indicatore per MetaTrader 5 che aiuta a comprendere la forza nascosta dietro i movimenti di prezzo tramite l’analisi del volume. Evidenzia eventi chiave come Climax di Acquisto, Climax di Vendita e Candele Deboli, utili per individuare zone di inversione o continuazione. Caratteristiche principali Supporta Tick Volume e Real Volume (se disponibile) Istogramma a colori dinamici Rilevamen
FREE
Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL GOLD SCALPER — Expert Advisor MT5 Panoramica Crystal Gold Scalper è un sistema automatico per XAUUSD (oro) con due stili di esecuzione — Recovery Mode e Single Trade Mode — e dashboard sul grafico per un controllo chiaro. Il motore può utilizzare previsioni basate su IA (LSTM, attenzione tipo transformer, sentiment) con ConfidenceThreshold per decidere quando intervenire e come gestire il rischio. Nessuna garanzia di profitto; vedere l’Avvertenza sui rischi. Modalità di trading Recovery
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
Indicatori
Crystal Heikin Ashi – Visualizzazione Avanzata Heikin Ashi (Versione MT4) Panoramica Crystal Heikin Ashi per MetaTrader 4 è un indicatore Heikin Ashi di livello professionale che migliora la visualizzazione dei grafici e fornisce chiarezza ai trader price action, scalper e analisti. Questa versione MT4 si concentra sulle candele Heikin Ashi pure con stile intelligente, mantenendo il sistema leggero e veloce. Nota: La colorazione basata sul trend e il rilevamento avanzato del momentum sono dispon
FREE
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
Indicatori
Crystal Buy Sell Liquidity — Indicatore di Liquidità per MT5 Descrizione Crystal Buy Sell Liquidity è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che identifica opportunità di acquisto e vendita basate su modelli di sweep di liquidità. Analizza la struttura intraday del mercato per rilevare l’attività istituzionale e fornisce segnali chiari quando la liquidità retail viene assorbita e il prezzo si inverte. Caratteristiche principali Rilevamento automatico sweep di liquidità su massimi/minimi S
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
Indicatori
Auto Candle Sequence Counter – Indicatore MT5 Descrizione Auto Candle Sequence Counter è un indicatore professionale per MetaTrader 5 che rileva automaticamente sequenze consecutive di candele rialziste e ribassiste. Fornisce visualizzazione in tempo reale, statistiche e avvisi per migliorare l’analisi dell’azione dei prezzi. Caratteristiche principali Rilevamento di sequenze da 2 a 7 candele (rialziste/ribassiste). Mappatura precisa senza perdita di segnali. Rilevamento dei doji (sensibili
FREE
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilità
Crystal MTF Candle Pro – Professional Multi-Timeframe Analysis Tool Overview Crystal MTF Candle Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to provide direct visualization of higher timeframe candles on the current chart. The tool overlays selected higher timeframe candles with precise countdown timers, allowing traders to monitor live candle development without switching charts. This indicator is optimized for multi-timeframe (MTF) analysis, offering professional styling, custo
FREE
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Utilità
INDICATORE VISUALIZZAZIONE PREZZO LIVE E PROFITTO TOTALE PERFETTO PER TRADING LIVE E CONDIVISIONE SCHERMO Progettato specificamente per day trader, scalper e sessioni di trading in streaming live Questo indicatore professionale fornisce visualizzazione prezzi in tempo reale e tracciamento completo dei profitti direttamente sul tuo grafico - essenziale per trading ad alta frequenza e trasmissioni di trading live. CARATTERISTICHE PRINCIPALI VISUALIZZAZIONE PREZZO IN TEMPO REALE Aggiornamenti prezz
FREE
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
Utilità
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Copiatore Professionale MT5 Descrizione Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 è un copiatore di operazioni ad alte prestazioni per MetaTrader 5, che replica rapidamente e con precisione ordini tra terminali MT5. Funziona localmente tramite la cartella Common di MT5, senza DLL o API esterne, ideale per VPS e ambienti multi-account. Caratteristiche principali Sistema duale : MASTER: invia ordini, modifiche, chiusure. SLAVE: esegue ordini ricevuti con gestione rischio in
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilità
INDICATORE VISUALIZZAZIONE PREZZO LIVE E PROFITTO TOTALE Il compagno di trading in tempo reale definitivo per trader professionali, day trader e streamer Trasforma la tua esperienza di trading con questo potente indicatore che visualizza prezzi bid live e tracciamento completo dei profitti direttamente sul tuo grafico. Progettato specificamente per ambienti di trading ad alta frequenza e trasmissioni di trading live. CARATTERISTICHE PRINCIPALI VISUALIZZAZIONE PREZZO IN TEMPO REALE Aggiornamenti
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
Utilità
Crystal Profit Dashboard – Real-Time MT5 Account Performance Utility Overview Crystal Profit Dashboard is a lightweight MetaTrader 5 utility that provides real-time profit and loss monitoring directly on the chart. It offers a clean, modern dashboard interface that updates account performance without clutter, allowing traders to focus on execution while keeping essential metrics visible. Designed for scalpers, intraday traders, and swing traders, this tool provides accurate floating profit/los
FREE
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
Utilità
Crystal Trade Manager – Strumento Avanzato di Gestione Rischio e Trade MT4 Panoramica Crystal Trade Manager (CTM) è un’utility professionale per MetaTrader 4 , progettata per la gestione del rischio, l’automazione delle operazioni e il controllo rapido dell’esecuzione . Aiuta i trader a proteggere il capitale, gestire il drawdown giornaliero, controllare la dimensione dei lotti e automatizzare funzioni essenziali come Auto SL/TP, Break-Even e Trailing Stop. Ideale per trader manuali, partecipant
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL ALGO PRO — Consulente Esperto MT4  Panoramica Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro è un Expert Advisor istituzionale, assistito da IA, per XAUUSD, principali coppie Forex e alcuni strumenti crypto (se supportati dal broker). Integra un sistema di recupero algoritmico avanzato — oltre il martingale tradizionale — utilizzando stratificazione dinamica, filtri basati sulla volatilità e gestione logica delle uscite. Il recupero si attiva solo in condi
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
Crystal SD Pro – Expert Advisor Domanda & Offerta Istituzionale Descrizione Crystal SD Pro è un EA per MetaTrader 5 che opera con zone istituzionali di domanda/offerta. Prende solo operazioni confermate per ridurre i falsi segnali. Caratteristiche Analisi multi-timeframe (M30–H4) Modalità Smart Recovery o Cut Loss Dashboard: trade, zone, recovery Lotti fissi o automatici Obiettivo di profitto globale Auto SL/TP, break-even, trailing stop Filtro ADX/DI Modalità Cut Loss – min. $1000 (1:1000) Sm
Filtro:
EGYPTIAN
137
EGYPTIAN 2025.09.10 21:29 
 

actually its a very helpful instrument , thank you so much

Classical Success
750
Classical Success 2025.07.18 03:27 
 

Great potential but with one serious flaw. The lockout setting does NOT stop other EAs from opening new orders. Instead, it just keeps closing the new orders as they are opened one after the other. It will be super useful if this EA actually disables the other EAs until the next day.

Muhammad Jawad Shabir
18775
Risposta dello sviluppatore Muhammad Jawad Shabir 2025.07.19 12:31
Thank you for your honest feedback! Yes, you're right — due to the structure of the MT5 platform, one EA cannot directly disable or control other EAs. However, this EA provides 100% risk-managed protection by immediately closing any unauthorized trades during the lockout period. While it doesn't block other EAs from opening trades, it effectively safeguards your account by ensuring that no trade violates your defined risk rules — which is the most critical part of long-term profitability. This approach may seem like a limitation, but in reality, it's a powerful feature for disciplined risk control — a key trait of consistently profitable traders. We truly appreciate your input and are always working to improve — thanks again for sharing your thoughts!
Rispondi alla recensione